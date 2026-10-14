Người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường nguy kịch vì sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nguy kịch vì bỏ thuốc bệnh tiểu đường, uống nước mía mỗi ngày

Bà Thành, 68 tuổi, được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2 cách đây 5 năm. Dù đã dùng thuốc theo đơn, đường huyết của bà vẫn không ổn định. Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, nghe theo mẹo "lấy độc trị độc", bà tự ý ngừng thuốc, chuyển sang uống 3 ly nước mía và nước chanh pha muối mỗi ngày để chữa bệnh.

Sau một thời gian, bà sụt 10 kg, thường xuyên khát nước, uống nhiều, tiểu nhiều, mắt mờ, cơ thể mệt mỏi và kiệt sức. Khi người nhà phát hiện bà mệt lả, suy kiệt, lơ mơ, gia đình lập tức đưa bà đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cơ sở phường Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình cũ.

Tại bệnh viện, bà được xác định có đường huyết tăng rất cao, lên tới 37 mmol/L, trong khi chỉ số đường huyết lúc đói ở người bình thường thường không quá 5,6 mmol/L. Người bệnh mất nước, suy kiệt nặng và rơi vào tình trạng nguy hiểm do tăng áp lực thẩm thấu máu. Bà đồng thời có ổ áp xe, viêm tấy lan rộng ở vùng lưng và vai trái.

Các bác sĩ nhanh chóng bù dịch, điều chỉnh điện giải và sử dụng insulin để kiểm soát đường huyết.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hồng Linh kiểm tra sức khỏe của bà Thành. Ảnh: BVCC

Nước mía không có tác dụng chữa bệnh tiểu đường

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết – Đái tháo đường của bệnh viện cho biết việc uống nước mía hoặc nước chanh pha muối để chữa tiểu đường là phương pháp không có cơ sở khoa học và có thể gây nguy hiểm, đặc biệt khi người bệnh tự ý ngừng thuốc điều trị.

Theo bác sĩ, ở người mắc đái tháo đường, việc tiếp tục nạp nhiều đường trong khi đường huyết chưa được kiểm soát có thể khiến tình trạng tăng đường huyết trở nên nghiêm trọng. Một biến chứng cấp tính nguy hiểm là hội chứng tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết, có thể gây mất nước nặng và rối loạn ý thức, từ lơ mơ đến hôn mê nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Linh lưu ý, một ly nước mía có thể chứa khoảng 27-30 g đường tự nhiên. Đây không phải thuốc chữa bệnh và không được khuyến cáo sử dụng để điều trị đái tháo đường. Người bệnh cần kiểm soát lượng carbohydrate trong khẩu phần theo hướng dẫn điều trị, thay vì tự ý dùng đồ uống có đường để thay thế thuốc.

Sau 2 tuần điều trị nội trú, sức khỏe người bệnh dần ổn định. Kết quả xét nghiệm cho thấy glucose máu lúc đói còn dưới 7 mmol/L, glucose máu sau ăn dưới 10 mmol/L. Bà hồi phục tích cực, tăng 3 kg và tinh thần ổn định trở lại.

Theo bác sĩ Linh, nhiều người mắc đái tháo đường nhập viện muộn do tự ý ngừng thuốc, tin vào những lời truyền miệng về công dụng của nước mía, nước chanh pha muối hoặc các phương pháp "chữa lành" tự nhiên chưa được kiểm chứng. Việc chậm điều trị có thể khiến đường huyết mất kiểm soát, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng nghiêm trọng.

Bác sĩ cảnh báo không tự ý bỏ thuốc điều trị bệnh tiểu đường

Đái tháo đường là bệnh mạn tính cần được theo dõi lâu dài và kiểm soát bằng nhiều biện pháp phối hợp, bao gồm dùng thuốc theo chỉ định, điều chỉnh chế độ ăn, vận động phù hợp, kiểm tra sức khỏe định kỳ và điều trị biến chứng nếu có.

Người bệnh không được tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Nếu đường huyết chưa ổn định, cần tái khám để được đánh giá và điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp.

"Không có loại nước uống hay mẹo nào có thể thay thế insulin hoặc thuốc điều trị được nghiên cứu và kiểm chứng lâm sàng", bác sĩ Linh khuyến cáo.

Trường hợp người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như khát nhiều, tiểu nhiều, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi bất thường hoặc nhìn mờ cần được kiểm tra đường huyết sớm. Nếu có biểu hiện lơ mơ, rối loạn ý thức hoặc suy kiệt nghiêm trọng, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.