Người phụ nữ mang hai quốc tịch bị truy tố vì vận chuyển trái phép 215.000 bảng Anh

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền (SN 1960, ở London, Anh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại Khoản 3, Điều 189 Bộ luật Hình sự (BLHS). Bị truy tố theo Khoản 3, bị can Huyền đối diện với hình phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.



Theo cáo trạng, ngày 30/11/2023, quá trình làm nhiệm vụ, Hải quan sân bay Nội Bài kết hợp với cơ quan Công an kiểm tra, soi chiếu hàng hóa của khách nhập cảnh và phát hiện bị can Huyền xách hành lý của mình vào cửa luồng xanh - nơi không cần khai báo hải quan.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện trong 3 vali và 3 túi vải bị can Huyền mang theo có 215.000 bảng Anh với ba mệnh giá khác nhau (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng Việt Nam).

Hành vi mang ngoại tệ vào Việt Nam nhưng không khai báo của bị can Huyền được xác định vi phạm Thông tư 15/2011 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, cá nhân khi xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam phải khai báo với hải quan nếu mang trên 5.000 USD hoặc tương đương.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ của bị can Huyền một hộ chiếu do Vương quốc Anh và Bắc Ireland cấp. Cục Hộ tịch (Bộ Tư pháp) xác định, bị can Huyền chưa thôi hoặc chưa bị tước quốc tịch Việt Nam.

Quá trình điều tra, bị can Huyền khai, đã xuất cảnh sang Anh từ năm 1979 và 3 năm sau được cấp quốc tịch tại đây. Từ đó, bị can Huyền đã nhiều lần về Việt Nam. Bị can Huyền khai, mang bảng Anh qua cửa khẩu Nội Bài để mua nhà và gom hàng hóa sang bán tại siêu thị của mình ở London.

Hiện, bị can Huyền đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại Hà Nội và cấm xuất cảnh.