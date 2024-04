Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện Ngô Thanh Bình (SN 1979), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) là đối tượng chủ mưu, móc nối với Nguyễn Thị Mến Anh (SN 1994), trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) và Hà Thị Quyết (SN 1971), trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về huyện Quế Phong, sau đó đưa về huyện Diễn Châu và khu vực lân cận để tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Hậu.

Các đối tượng hoạt động lưu động, sử dụng mạng xã hội để trao đổi, liên lạc với nhau; cất giấu, ngụy trang ma túy trong hàng hóa, không trực tiếp giao nhận ma túy mà gửi theo xe khách, thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) và Công an huyện Con Cuông đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khi đã có đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 05/4, tại Quốc lộ 1A giao đường N5 thuộc huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện Quế Phong, Anh Sơn bắt quả tang Nguyễn Thị Mến Anh, khi đối tượng đang nhận 01 túi ni lông từ xe khách chuẩn bị lên xe máy di chuyển.

Tiến hành kiểm tra người và phương tiện, cơ quan chức năng thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đấu tranh mở rộng, vào khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, Ban chuyên án bố trí 02 tổ công tác đồng loạt bắt khẩn cấp Hà Thị Quyết tại huyện Quế Phong và Ngô Thanh Bình tại huyện Nghi Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Ngô Thanh Bình liên lạc với Nguyễn Thị Mến Anh để nhờ mua ma túy và hứa trả tiền công 20 triệu đồng. Sau đó Anh liên hệ với Hà Thị Quyết để đặt mua ma túy cho Bình. Quyết đã liên hệ với các đối tượng người nước ngoài để mua ma túy. Nhận “hàng” Quyết ngụy trang, cất giấu ma túy trong hàng hóa gửi theo xe khách để Anh nhận, sau đó giao cho Bình.

Được biết, 03 đối tượng đều có tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy. Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

