Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thứ ba, 19:59 28/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Người phụ nữ bị viêm gan cấp có tiền sử mắc nhiều bệnh. Trước khi nhập viện, bà cho biết đã tự ý đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng về dùng.

Viêm gan cấp do tự ý dùng thuốc mua trên mạng

Bệnh nhân M.N.H. (66 tuổi, Hà Nội) có tiền sử xơ vữa mạch vành, rối loạn chuyển hóa lipid máu và rối loạn giấc ngủ nên thường xuyên phải dùng thuốc điều trị. Thời gian gần đây, bà tự ý đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng về dùng.

Một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đại tiện phân vàng không thành khuôn 3-4 lần… nên vào phòng khám Medlatec khám.

Qua thăm khám và hỏi bệnh được biết, bệnh nhân có tiền sử mắc xơ vữa mạch vành, rối loạn chuyển hóa lipid máu và rối loạn giấc ngủ nên thường xuyên phải dùng thuốc điều trị từ nhiều năm nay.

Hai tháng gần đây, bệnh nhân được người quen giới thiệu thuốc và một số thực phẩm chức năng nên đã lên mạng đặt mua về sử dụng. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như trên.

Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Thuốc và thực phẩm chức năng bệnh nhân tự đặt mua trên mạng về sử dụng. Ảnh: BVCC

Tại viện, kết quả khám lâm sàng cho thấy: Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt; khám các cơ quan, bộ phận chưa phát hiện bất thường. Bệnh nhân có hội chứng suy tế bào gan như: mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn…

Kết quả siêu âm ổ bụng của bệnh nhân không có gì bất thường. Tuy nhiên, xét nghiệm máu cho thấy hội chứng hủy hoại tế bào gan khi chỉ số AST và ALT rất cao, lần lượt là 457 và 624 U/L.

Dựa vào những kết quả trên, bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân mắc viêm gan cấp do thuốc. Bệnh nhân được tư vấn dừng tất cả các thuốc tân dược và thực phẩm chức năng đang uống, đồng thời kê đơn điều trị ngoại trú. Sau 2 tuần, các chỉ số AST và ALT của bệnh nhân đã giảm đáng kể.

Viêm gan cấp - nhiều biến chứng nguy hiểm

Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 2.

Viêm gan cấp tính là bệnh khiến nhu mô gan bị viêm hoặc tế bào gan bị tổn thương. Ảnh: BVC

Theo ThS.BSNT Phạm Thị Quế - Chuyên khoa Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, viêm gan cấp do thuốc là tình trạng gan bị tổn thương cấp tính do sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hoặc các chất độc hại khác. Đây là vấn đề phổ biến hiện nay, với tỷ lệ ~10% trong các phản ứng phụ do thuốc gây ra. Thuốc là nguyên nhân gây ra hơn 50% trường hợp suy gan cấp.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh gồm: di truyền, tuổi cao, nữ giới, chủng tộc, phụ nữ có thai, dinh dưỡng kém, hệ vi sinh vật đường ruột, tình trạng hormone, béo phì, đái tháo đường, người hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn... Người có bệnh nền: bệnh gan hoặc HIV.

Các yếu tố liên quan đến thuốc: liều dùng (liều cao nguy cơ tăng), đặc tính chuyển hóa thuốc (thuốc được chuyển hóa càng mạnh thì nguy cơ càng cao), tác dụng chung của nhóm thuốc và tình trạng mẫn cảm chéo, tương tác thuốc hoặc sử dụng đồng thời nhiều thuốc.

Viêm gan cấp do thuốc có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: suy gan cấp tính, xơ gan, ung thư gan, tổn thương thận hay các vấn đề ở đường tiêu hóa…

Làm gì để ngăn ngừa viêm gan cấp do thuốc?

Để hạn chế tổn thương gan do thuốc gây ra, bác sĩ Quế đưa ra khuyến cáo:

Đối với bác sĩ: trước khi kê đơn và chỉ định thuốc cần đánh giá nguy cơ tổn thương gan của của người bệnh, bao gồm những bệnh lý nền về gan của bệnh nhân và mức độ ảnh hưởng đến gan của thuốc; khuyến cáo về liều thuốc, thận trọng khi kê đơn những thuốc chuyển hóa mạnh qua gan, theo dõi chức năng gan định kỳ theo khuyến cáo.

Về phía người bệnh: cần được giải thích sử dụng an toàn những thuốc có thể gây độc với gan (đặc biệt là paracetamol), lưu ý về liều dùng và những tương tác thuốc có thể xảy ra, bao gồm cả tương tác khi uống rượu. Không tự ý tăng liều thuốc hoặc sử dụng thêm thuốc, thực phẩm chức năng mà không có tư vấn của bác sĩ, dược sĩ.

Người bệnh khi gặp các triệu chứng liên quan đến tổn thương gan như: vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn... tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị mà hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 3.Cảnh giác với viêm gan B mạn tính tiến triển ung thư gan: Người bệnh viêm gan B cần biết điều này!

GĐXH - Người đàn ông bị viêm gan B mạn tính được phát hiện ung thư gan ung thư gan ở giai đoạn sớm ngay khi còn chưa xơ gan trong lần đi khám gần đây.

M.H (th)
