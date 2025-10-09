Người đàn ông 59 tuổi phát hiện sa trực tràng có dấu hiệu điển hình này!

Xuất viện 5 ngày sau mổ sa trực tràng

Bệnh nhân Hồ T. Đ. (59 tuổi, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử bệnh xương khớp, tiểu đường. Nhiều tháng nay bệnh nhân có khối sa vùng hậu môn ngày càng to, chảy dịch kèm đại tiện khó khăn, phải dùng tay đẩy khối sa trở lại.

Khám tại Bệnh viện Bãi Cháy, kết quả khám lâm sàng cho thấy khối sa trực tràng toàn bộ, cơ hậu môn yếu. Kết quả nội soi đại trực tràng và chụp MRI phát hiện khối lồi là trực tràng sa ra ngoài hậu môn có chiều dài 4cm, trực tràng phần thấp niêm mạc viêm trợt, trực tràng tụt xuống dưới đường mu – cụt hơn 3cm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ kết luận chẩn đoán sa trực tràng và chỉ định phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo điều trị cho người bệnh.

Kíp mổ ngoại khoa do Bác sĩ CKII Chu Mạnh Tường – Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp đã tiến hành phẫu thuật nội soi, bóc tách, di động trực tràng đến cơ nâng, đặt lưới nhân tạo mặt trước trực tràng, khâu cố định chắc chắn vào ụ nhô. Ca phẫu thuật ít xâm lấn diễn ra an toàn, phục hồi cấu trúc giải phẫu cho người bệnh, kiểm soát tốt các biến chứng. Sau mổ bệnh nhân phục hồi nhanh, đại tiện bình thường, xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Sa trực tràng là gì?

Sa trực tràng là tình trạng bệnh mà một phần hay toàn bộ thành trực tràng lộn lại và chui ra ngoài qua lỗ hậu môn. Đây cũng là bệnh hiếm gặp, chiếm tỉ lệ 0,2 - 1% trong các bệnh lý ngoại khoa, không gây ra biến chứng nặng hay diễn biến phức tạp nhưng lại gây nhiều phiền hà cho bệnh nhân như tiết dịch vùng hậu môn, són phân, đi cầu khó.

Có hai mức độ của sa trực tràng là: Sa không hoàn toàn (chỉ có niêm mạc trực tràng sa ra ngoài) và sa hoàn toàn (toàn bộ thành của trực tràng chui ra khỏi ống hậu môn). Bệnh lý này thường gặp ở người trên 50 tuổi, nữ giới nhiều hơn nam giới, trẻ em 1 - 3 tuổi (sa niêm mạc).

Nguyên nhân gây bệnh sa trực tràng

Nguyên nhân bệnh từ tăng áp lực trong ổ bụng đột ngột và kéo dài do táo bón, viêm đại tràng mãn tính, ỉa chảy, sỏi bàng quang, khuân vác nặng; Sự suy yếu của các phương tiện treo giữ hậu môn trực tràng như cơ thắt, cơ nâng hậu môn, cơ đáy chậu…; Các khuyết tật về giải phẫu bẩm sinh hoặc mắc phải…

Ảnh minh họa.

Biến chứng đáng sợ của bệnh sa trực tràng

Bác sĩ CKII Chu Mạnh Tường – Phụ trách vị trí Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: Nếu không được điều trị kịp thời, sa trực tràng có thể gây ra nhiều biến chứng và sự phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.

Một số biến chứng thường gặp như: Viêm loét, chảy máu niêm mạc trực tràng, xuất huyết trực tràng mạn tính, rối loạn đại tiện (táo bón kéo dài, đại tiện không tự chủ, són phân do cơ thắt hậu môn yếu dần…), nhiễm trùng, chảy dịch vùng hậu môn, tắc nghẽn hoặc hoại tử trực tràng hiếm gặp nhưng nguy hiểm khi khối sa bị nghẹt, không đẩy vào được cản trở lưu thông máu…

Sa trực tràng gây tâm lý mặc cảm, lo lắng, hạn chế sinh hoạt xã hội của người bệnh.

Cần làm gì khi phát hiện bệnh sa trực tràng?

Phẫu thuật nội soi ổ bụng đặt lưới nhân tạo là giải pháp điều trị mang lại hiệu quả tối ưu với nhiều ưu điểm vượt trội hơn các phương pháp mổ mở truyền thống bởi ít xâm lấn, an toàn, vết mổ nhỏ, ít đau sau mổ, giảm nguy cơ nhiễm trùng, mất máu; khắc phục triệt để khối sa bởi lưới nhân tạo được đặt cố định vững chắc vào thành chậu xương cùng, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.

Phẫu thuật không làm tổn thương cơ vòng hậu môn, bảo tồn chức năng đại tiện; thời gian phục hồi sức khỏe nhanh chỉ 3-5 ngày, khôi phục chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ngay sau mổ.