Từ đau răng đến áp xe vùng mặt: Cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng ở người đái tháo đường

Thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.T.Y. (56 tuổi), có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp nhiều năm, bị nhiễm trùng vùng răng hàm trên tiến triển nặng.

Trước đó, người bệnh xuất hiện sưng đau vùng răng hàm trên bên phải, đau âm ỉ kéo dài nhiều ngày. Bà đến một phòng khám tư và được chẩn đoán viêm tủy răng 15, sau đó được điều trị tủy răng 15.

Tuy nhiên, khoảng 3 ngày sau, tình trạng không cải thiện mà diễn biến nặng hơn. Vùng mặt bên phải sưng nề, đau nhiều, người bệnh hạn chế há ngậm miệng, gai sốt và mệt mỏi.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng mặt sưng nề, hạn chế há miệng, mủ trắng nhiều trong khoang miệng. Ảnh: BVCC.

Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người bệnh được chẩn đoán viêm mô tế bào vùng má phải do răng 14, 15 viêm quanh cuống, trên nền đái tháo đường và tăng huyết áp. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị.

Tại Liên khoa Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng, các bác sĩ hội chẩn và xây dựng phác đồ điều trị đồng thời cả nhiễm trùng tại chỗ và bệnh lý toàn thân. Người bệnh được kiểm soát đường huyết, huyết áp, tình trạng nhiễm trùng, sau đó bác sĩ tiến hành trích rạch ổ áp xe, dẫn lưu khoảng 30 ml mủ trắng đục, đồng thời nhổ răng 14 và 15 – là những răng được xác định là nguyên nhân gây nhiễm trùng.

Theo BS.CKII Trần Thị Nhật, Phó Trưởng Liên khoa Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng, ở người bệnh đái tháo đường, đặc biệt khi đường huyết kiểm soát chưa tốt, nguy cơ nhiễm trùng và diễn biến nặng có thể cao hơn so với người bình thường.

Do đó, khi xuất hiện nhiễm trùng răng miệng, người bệnh cần được điều trị sớm, đúng chuyên môn, đồng thời kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp và tình trạng nhiễm trùng. Việc chỉ xử lý đơn thuần ổ nhiễm trùng tại răng mà không kiểm soát các bệnh lý nền có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Sau khoảng một tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Vùng mặt hết sưng nề, hết đau, người bệnh há ngậm miệng bình thường, hết đau răng, ăn uống tốt và toàn trạng ổn định.

Bệnh nhân được hẹn tái khám sau 2 tuần để làm phục hình răng giả tại phòng khám Răng hàm mặt, nhằm khôi phục chức năng ăn nhai.

Thận trọng nguy cơ nhiễm trùng ở bệnh nhân đái tháo đường

ThS.BS Giáp Thị Thùy Liên, Phó Trưởng Liên khoa Mắt - Răng hàm mặt - Tai mũi họng cho biết, nhiễm trùng răng miệng ở người có bệnh lý nền như đái tháo đường cần được đánh giá và xử trí toàn diện.

Với trường hợp trên, sau khi xác định răng 14 và 15 là nguyên nhân gây viêm quanh cuống và viêm mô tế bào vùng má, các bác sĩ đã trích rạch, dẫn lưu ổ áp xe, loại bỏ răng nguyên nhân, đồng thời phối hợp kiểm soát các bệnh lý toàn thân.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh đái tháo đường cần chủ động kiểm tra và chăm sóc răng miệng định kỳ. Khi xuất hiện những dấu hiệu như đau răng kéo dài, sưng lợi, sưng vùng mặt, đau tăng dần, sốt, khó há miệng, mệt nhiều hoặc ăn uống khó khăn, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa răng hàm mặt để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Người bệnh không nên tự điều trị hoặc trì hoãn thăm khám khi tình trạng đau, sưng vùng răng miệng có dấu hiệu tăng lên. Khi đi khám, cần thông báo đầy đủ cho bác sĩ về bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp và các thuốc đang sử dụng để có phương án phối hợp điều trị phù hợp, tránh để nhiễm trùng lan rộng và gây biến chứng.