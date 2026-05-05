Liên tiếp 2 người bị nhồi máu cơ tim khi đang đi du lịch, thừa nhận 1 sai lầm nhiều nam giới Việt mắc phải

Chỉ trong vòng một tuần, hai trường hợp bệnh nhân nước ngoài tại Việt Nam rơi vào tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp đã được cứu sống ngoạn mục nhờ can thiệp kịp thời trong “giờ vàng”. Các bác sĩ cảnh báo, đây là bệnh lý có thể xảy ra đột ngột, ngay cả khi đang du lịch hoặc sinh hoạt bình thường.

Ngã quỵ khi đang du lịch, ngưng tim ngưng thở vì nhồi máu cơ tim

Bệnh nhân S. (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có tiền sử hút thuốc lá điện tử nhiều năm và thường xuyên sử dụng rượu bia. Trong chuyến du lịch cùng bạn bè tại Việt Nam, chỉ sau khoảng 10 phút di chuyển, ông bất ngờ xuất hiện đau tức ngực dữ dội, mệt nhiều, choáng váng và không thể đứng vững.

Tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng, bệnh nhân rơi vào ngưng tim, ngưng thở và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Ngay lập tức, ê-kíp tiến hành hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, dùng thuốc trợ tim và chuyển thẳng đến phòng can thiệp mạch vành. Kết quả chụp mạch cho thấy hai nhánh mạch máu nuôi tim bị hẹp nặng. Các bác sĩ đã đặt 2 stent để tái thông dòng máu.

Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, chỉ một ngày sau đã có thể sinh hoạt bình thường.

Liên tiếp ca nhồi máu cơ tim ở người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Cũng trong tuần, một bệnh nhân T (quốc tịch Trung Quốc, làm việc tại Tây Ninh) nhập viện với biểu hiện chóng mặt, vã mồ hôi, choáng váng vào buổi sáng sớm.

Ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim tại cơ sở y tế địa phương, sau đó nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM để can thiệp chuyên sâu.

Chụp mạch vành ghi nhận tình trạng hẹp nghiêm trọng, bệnh nhân được đặt stent khẩn cấp. Sau can thiệp, sức khỏe cải thiện rõ rệt, chỉ sau 3 ngày đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường.

Nhồi máu cơ tim: “Sát thủ thầm lặng” có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Theo bác sĩ Phan Văn Học, Khoa Can thiệp Tim mạch của bệnh viện cho biết: điểm chung của hai bệnh nhân là đều có yếu tố nguy cơ điển hình như tăng huyết áp và hút thuốc lá – những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tim mạch ở nam giới.

Đáng chú ý, nhồi máu cơ tim cấp có thể xảy ra đột ngột, không phụ thuộc vào hoàn cảnh, kể cả khi đang nghỉ ngơi hay đi du lịch. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Việc được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng” – khoảng thời gian quyết định để tái thông mạch máu – chính là yếu tố then chốt giúp cứu sống người bệnh và hạn chế biến chứng.

Dấu hiệu nhồi máu cơ tim không nên bỏ qua

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sớm như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt hoặc cảm giác đè nặng vùng ngực lan lên cổ, vai, tay.

Những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, hút thuốc lá, sử dụng rượu bia nhiều cần theo dõi sức khỏe sát sao hơn, đồng thời chủ động tầm soát tim mạch định kỳ.

Việc nhận biết sớm triệu chứng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch kịp thời sẽ quyết định cơ hội sống còn.