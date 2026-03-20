Người tiêu dùng 'đi ngược mùa', săn đồ đông giá rẻ giữa trời nắng ấm

Tiết kiệm mua sắm từ thói quen mua đồ trái mùa

Tại các chợ dân sinh và gian hàng siêu thị, nhiều mẫu áo khoác, áo len, áo dạ mùa đông được treo biển giảm giá từ 30–50%. Khi thời tiết ấm lên, sức mua giảm rõ rệt, buộc các cửa hàng đẩy mạnh xả hàng để thu hồi vốn và nhường chỗ cho sản phẩm mới.

Đáng chú ý, dù đã vào thời điểm giao mùa, không ít khách hàng vẫn tranh thủ mua đồ đông giảm giá để tiết kiệm chi tiêu. Chị Thu Hà (phường Cầu Giấy) cho biết thường mua sẵn áo khoác, áo len cho mùa sau khi giá giảm sâu, vừa tiết kiệm vừa có thêm nhiều lựa chọn. Theo chị Linh (nhân viên bán hàng, phường Cầu Giấy), lượng khách tìm mua đồ đông dịp này vẫn khá ổn định: “Khá nhiều người tận dụng thời điểm giảm giá để mua sắm cho mùa sau, các mẫu đông bày bán của cửa hàng bên tôi hiện đã giải phóng gần hết.”

Không chỉ tại các chợ truyền thống, nhiều cửa hàng trong siêu thị cũng triển khai các chương trình khuyến mãi với ưu đãi hấp dẫn. Hàng đông được bố trí ở vị trí dễ nhìn kèm bảng giảm giá nổi bật, trong khi áo phông, chân váy, quần short mùa hè cũng bắt đầu được trưng bày để đón đầu nhu cầu tiêu dùng.

(Hàng loạt mẫu sản phẩm trái mùa được giảm giá. Ảnh: Hồng Yến)

Theo ghi nhận, không khí mua sắm trở nên nhộn nhịp vào khung giờ trưa và cuối tuần, khi nhiều người tranh thủ săn hàng giảm giá. Chị Linh chia sẻ: “Thời điểm đông khách thường vào buổi trưa sau giờ ăn hoặc buổi tối từ khoảng 20h trở đi, đặc biệt là các ngày cuối tuần.”

Thói quen mua đồ trái mùa không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn là chiến lược linh hoạt của các nhà bán hàng trong việc xoay vòng vốn và điều chỉnh cơ cấu hàng hóa theo mùa.

Không phải ai cũng săn hàng giảm giá trái mùa

Mặc dù xu hướng mua đồ trái mùa đang ngày càng phổ biến, vẫn có những người tiêu dùng chọn mua sắm theo nhu cầu thực tế hoặc theo mùa. Chị Trần Hồng Nhung (Sinh viên,Phú Diễn, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi không phải kiểu người mua đồ trái mùa, vì tôi nghĩ nếu mua trước rồi đến mùa cần mặc thì mẫu đấy cũng hết trend rồi. Cá nhân tôi cũng không bị cuốn theo những chương trình giảm giá vì tôi nghĩ thời điểm nào mình cần mặt hàng nào thì mình sẽ quyết định mua vào thời điểm đó".

Đồng tình với quan điểm đó chị Phương Nga (Hà Nội) cũng cho biết: "Tôi không nghĩ đến việc săn hàng trái mùa vì mình mua sắm theo nhu cầu thôi. Nếu mua đồ mùa đông nó sẽ chất đầy tủ quần áo và chưa chắc mùa đông năm sau nó sẽ đúng với xu hướng thời trang đấy, nên thường tôi sẽ đợi đến gần mùa đấy mọi người gợi ý những outfit như nào và sau đó thấy hợp thì sẽ đi mua".

Nhóm khách hàng này thuộc nhóm những người mua sắm có kế hoạch cụ thể và chỉ ưu tiên các sản phẩm phù hợp nhu cầu hiện tại.

(Khách hàng ưu tiên trải nghiệm mua sắm của bản thân. Ảnh Hồng Yến)

Mua đồ trái mùa có thể trở thành xu hướng dài hạn, thúc đẩy người bán và doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc xoay vòng vốn và điều chỉnh hàng hóa. Tuy nhiên, việc mua đồ trái mùa cũng có hạn chế đáng kể như dễ dư thừa, một số sản phẩm có thể lỗi mốt, hoặc không phù hợp thời tiết hiện tại. Người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế và chất lượng sản phẩm trước khi mua để có những trải nghiệm mua sắm tiện lợi nhất.

