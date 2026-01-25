Nguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểm
GĐXH - Những chuyến xe chở đầy sắc đào xuôi ngược khắp các nẻo đường, vườn đào đỏ lửa ngày đêm, phố phường rộn ràng sắc xuân. Thị trường đào Tết năm nay bước vào cao điểm với nguồn cung dồi dào, không khí mua bán sôi động chưa từng có.
Từ tháng 10 âm lịch, những chuyến xe chở đào của nhà vườn anh Trung Hào (phường Dương Nội, Hà Nội) đã bắt đầu lăn bánh, tỏa đi khắp các tỉnh, thành. Càng sát Tết, không khí tại vườn đào càng trở nên nhộn nhịp, tất bật hơn bao giờ hết.
Đào thế, đào cổ thụ, đào thông thường là lựa chọn ưu tiên của nhiều công ty, doanh nghiệp để trưng bày tại các sảnh lớn.
Hiện tại, vườn đào của anh Hào phải huy động hơn chục nhân công làm việc liên tục: người chăm sóc, tạo thế cho đào, người bốc xếp, vận chuyển giao cây cho khách. "Những ngày này gần như không có thời gian nghỉ, khách đặt liên tục", anh Hào chia sẻ.
Theo anh Hào, khách mua đào năm nay khá đa dạng, từ công ty, doanh nghiệp thuê đào trang trí, đến khách lẻ mua về chơi Tết hoặc làm quà biếu. Với thị trường ngoài Hà Nội, đào chủ yếu được bán đứt cả gốc, trong khi tại Hà Nội, khách có thể lựa chọn hai hình thức là mua hoặc thuê.
Những cây đào cổ thụ lớn, cần phải huy động máy cẩu và nhiều nhân lực.
Phần lớn đào tại vườn là đào thế, đào cổ thụ, được chăm sóc công phu nhiều năm. Giá bán dao động từ 1 triệu đến 80 triệu đồng/cây, tùy dáng thế và tuổi cây. Giá thuê cũng khá phong phú, từ khoảng 1 triệu đồng đến 30–40 triệu đồng/cây. "Năm nay nhu cầu của khách tăng rõ rệt, bà con làm đào ai cũng phấn khởi", anh Hào nói.
Không chỉ đào vườn, thị trường đào rừng cũng đang vào mùa sôi động. Gắn bó với nghề buôn đào rừng hơn chục năm nay, anh Dương Văn Thu (Sóc Sơn, Hà Nội) những ngày này liên tục di chuyển lên các tỉnh vùng núi Tây Bắc để thu mua đào của bà con, phục vụ nhu cầu chơi đào rừng tại Thủ đô.
Đào rừng được lái buôn tập trung thu mua để mang về phục vụ bà con thủ đô chơi Tết
Theo anh Thu, mỗi năm anh cung ứng ra thị trường hơn nghìn cành đào rừng. Năm nay, giới buôn đào rừng cũng đang hối hả thu mua từ sớm. Nhiều chuyến đào đã được đưa về Hà Nội, bày bán tại các tuyến phố, khu chợ quen thuộc, sẵn sàng phục vụ người dân.
Càng về những ngày giáp Tết, sắc đào, sắc quất phủ kín nhiều con phố, mang theo hơi thở mùa xuân rộn ràng. Từ vườn đào ngoại thành đến các khu chợ, tuyến đường trung tâm, không khí mua bán tấp nập, người người chọn đào, nhà nhà đón xuân, tạo nên bức tranh Tết ngập tràn sắc hồng, sắc vàng – báo hiệu một mùa xuân đang đến rất gần.
