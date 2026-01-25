Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Nguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểm

Chủ nhật, 15:00 25/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những chuyến xe chở đầy sắc đào xuôi ngược khắp các nẻo đường, vườn đào đỏ lửa ngày đêm, phố phường rộn ràng sắc xuân. Thị trường đào Tết năm nay bước vào cao điểm với nguồn cung dồi dào, không khí mua bán sôi động chưa từng có.

Từ tháng 10 âm lịch, những chuyến xe chở đào của nhà vườn anh Trung Hào (phường Dương Nội, Hà Nội) đã bắt đầu lăn bánh, tỏa đi khắp các tỉnh, thành. Càng sát Tết, không khí tại vườn đào càng trở nên nhộn nhịp, tất bật hơn bao giờ hết.

Nguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểm - Ảnh 1.
Nguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểm - Ảnh 2.
Nguồn cung đào tăng mạnh, thị trường Tết bước vào cao điểm - Ảnh 3.

Đào thế, đào cổ thụ, đào thông thường là lựa chọn ưu tiên của nhiều công ty, doanh nghiệp để trưng bày tại các sảnh lớn.

Hiện tại, vườn đào của anh Hào phải huy động hơn chục nhân công làm việc liên tục: người chăm sóc, tạo thế cho đào, người bốc xếp, vận chuyển giao cây cho khách. "Những ngày này gần như không có thời gian nghỉ, khách đặt liên tục", anh Hào chia sẻ.

Theo anh Hào, khách mua đào năm nay khá đa dạng, từ công ty, doanh nghiệp thuê đào trang trí, đến khách lẻ mua về chơi Tết hoặc làm quà biếu. Với thị trường ngoài Hà Nội, đào chủ yếu được bán đứt cả gốc, trong khi tại Hà Nội, khách có thể lựa chọn hai hình thức là mua hoặc thuê.

Những cây đào cổ thụ lớn, cần phải huy động máy cẩu và nhiều nhân lực.

Phần lớn đào tại vườn là đào thế, đào cổ thụ, được chăm sóc công phu nhiều năm. Giá bán dao động từ 1 triệu đến 80 triệu đồng/cây, tùy dáng thế và tuổi cây. Giá thuê cũng khá phong phú, từ khoảng 1 triệu đồng đến 30–40 triệu đồng/cây. "Năm nay nhu cầu của khách tăng rõ rệt, bà con làm đào ai cũng phấn khởi", anh Hào nói.

Không chỉ đào vườn, thị trường đào rừng cũng đang vào mùa sôi động. Gắn bó với nghề buôn đào rừng hơn chục năm nay, anh Dương Văn Thu (Sóc Sơn, Hà Nội) những ngày này liên tục di chuyển lên các tỉnh vùng núi Tây Bắc để thu mua đào của bà con, phục vụ nhu cầu chơi đào rừng tại Thủ đô.

Đào rừng được lái buôn tập trung thu mua để mang về phục vụ bà con thủ đô chơi Tết

Theo anh Thu, mỗi năm anh cung ứng ra thị trường hơn nghìn cành đào rừng. Năm nay, giới buôn đào rừng cũng đang hối hả thu mua từ sớm. Nhiều chuyến đào đã được đưa về Hà Nội, bày bán tại các tuyến phố, khu chợ quen thuộc, sẵn sàng phục vụ người dân.

Càng về những ngày giáp Tết, sắc đào, sắc quất phủ kín nhiều con phố, mang theo hơi thở mùa xuân rộn ràng. Từ vườn đào ngoại thành đến các khu chợ, tuyến đường trung tâm, không khí mua bán tấp nập, người người chọn đào, nhà nhà đón xuân, tạo nên bức tranh Tết ngập tràn sắc hồng, sắc vàng – báo hiệu một mùa xuân đang đến rất gần.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi tết Nguyên đán

Thu nửa tỷ đồng mỗi năm từ mô hình cho thuê đào cổ thụ chơi tết Nguyên đán

Canh đào nở đúng Tết, làng đào Hà Đông vào mùa cao điểm

Canh đào nở đúng Tết, làng đào Hà Đông vào mùa cao điểm

Đào sớm khoe sắc, phục vụ bà con chơi trước Tết

Đào sớm khoe sắc, phục vụ bà con chơi trước Tết

Dự đoán thị trường đào Tết 2026 từ chủ vựa hơn nghìn gốc đào tại Hà Nội

Dự đoán thị trường đào Tết 2026 từ chủ vựa hơn nghìn gốc đào tại Hà Nội

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 25/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 25/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 49 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 25/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư cho thuê trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đầu năm 2026

Hà Nội: Diễn biến giá chung cư cho thuê trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, lượng thông tin cho thuê chung cư trên đại bàn các xã, phường mới được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, tập trung chủ yếu tại xã Tân Triều và Tứ Hiệp cũ.

Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe số 110cc của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 28 triệu đồng, thiết kế ăn đứt Wave Alpha và Future.

Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 174,3 triệu đồng - đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.

Ngắm “đàn ngựa” làm từ quất đón Tết Bính Ngọ

Ngắm “đàn ngựa” làm từ quất đón Tết Bính Ngọ

Xu hướng - 8 giờ trước

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, làng cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) trở nên sôi động với sự xuất hiện của những chậu quất cảnh tạo hình ngựa độc đáo. Dù có giá lên tới hàng chục triệu đồng mỗi chậu, các tác phẩm này vẫn nhanh chóng được khách đặt mua, nhiều nhà vườn rơi vào tình trạng “cháy hàng” từ rất sớm.

Ô tô hybrid của Toyota giảm sốc, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross rẻ hiếm thấy

Ô tô hybrid của Toyota giảm sốc, Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross rẻ hiếm thấy

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Loạt ô tô Hybrid Electric của Toyota áp dụng mặt bằng giá mới, đưa nhiều mẫu xe chủ lực xuống mức ‘chạm đáy’, đáng chú ý nhất là hai mẫu SUV Toyota Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV khi đồng loạt giảm sâu, giúp xe hybrid trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Hatchback hạng A giá 360 triệu đồng của Kia thiết kế nhỏ gọn, chạy hơn 200km/lần sạc, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

Hatchback hạng A giá 360 triệu đồng của Kia thiết kế nhỏ gọn, chạy hơn 200km/lần sạc, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng A KIA Ray EV 2026 nổi lên như một cái tên đáng chú ý khi được nâng cấp toàn diện về pin, động cơ và phạm vi hoạt động cùng giá bán rẻ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 5 xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà riêng tại 5 xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 5 xã mới: Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi và Hồng Vân được hình thành từ huyện Thanh Trì cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những khu vực khác.

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêm

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều đường bay sắp kín tải, ngành hàng không tăng chuyến bay đêm

Bảo vệ người tiêu dùng - 23 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại đang tăng cao và tập trung mạnh trên các đường bay từ TP. HCM đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Năm 2026, dưới 2 triệu đồng có mua được nhẫn cầu hôn?

Năm 2026, dưới 2 triệu đồng có mua được nhẫn cầu hôn?

Sản phẩm - Dịch vụ - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng, bạc ngày càng tăng cao, tài chính dưới 2 triệu đồng có thể mua được nhẫn cầu hôn vừa bền vừa sang trọng?

Xem nhiều

Chi tiết xe máy điện giá 16 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, đi xa, pin khỏe rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Chi tiết xe máy điện giá 16 triệu đồng đẹp cổ điển tựa Vespa, đi xa, pin khỏe rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện phong cách Ý với giá khoảng 16 triệu đồng gây chú ý nhờ kiểu dáng Vespa thanh lịch, chạy tối đa 55 km/h và đi gần 90 km/lần sạc.

SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

SUV phổ thông giá 230 triệu đồng đủ bản xăng, hybrid, thuần điện, trang bị tiện nghi, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khuấy đảo thị trường nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp sang trọng, trang bị hiện đại, đi xa 113km, cốp siêu rộng, rẻ hơn Honda Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp sang trọng, trang bị hiện đại, đi xa 113km, cốp siêu rộng, rẻ hơn Honda Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 5 xã Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù và Hồng Vân vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 24/1: Dự báo lập đỉnh mới, vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 24/1: Dự báo lập đỉnh mới, vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý tăng mạnh

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top