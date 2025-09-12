Nguyên Hiệu trưởng cấp 2 lừa hơn 89 tỉ đồng như thế nào?

Mới đây, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Xuân Dương (SN 1981, trú tại xã Mao Điền, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Xuân Dương là Hiệu trưởng Trường THCS xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (cũ) – nay là xã Mao Điền, TP Hải Phòng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, vào tháng 10/2021, Dương biết UBND tỉnh Hải Dương (cũ) giao cho Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư dự án "Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn".

Mặc dù dự án đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng do cần tiền để đánh bạc và trả nợ nên Dương đã gặp anh N.V.P (SN 1980, trú tại xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng, làm nghề môi giới bất động sản) để giới thiệu, quảng cáo sai sự thật về việc dự án trên sẽ triển khai thực hiện trong vòng từ 3 - 6 tháng.

Dương còn nói dối bản thân được ông V.Đ.N - Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành ủy quyền nhận tiền đặt cọc các lô đất của dự án.

Bị cáo Nguyễn Xuân Dương. Ảnh: N.Nh.

Để lấy lòng tin của anh P, đối tượng cho nạn nhân xem sơ đồ dự án lấy từ mạng xã hội và chỉ vị trí những lô đất được "Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành cho đặt cọc giữ chỗ để được quyền ưu tiên mua". Sau đó, đối tượng bảo anh P. nhận tiền đặt cọc và tiền chênh của người có nhu cầu mua đất của dự án, chuyển hết cho Dương để nộp về Công ty TNHH Trường Thành.

Từ tháng 11/2021 - 3/2023, Dương nhiều lần tự soạn, viết và đánh máy các giấy tờ gồm: 5 giấy nhận tiền, 1 giấy nhận tiền đặt cọc đất, 1 giấy xác nhận đặt cọc mua lô đất, 1 phiếu thu với nội dung: "Nguyễn Xuân Dương cùng vợ là chị Bùi Thị Hương nộp tiền cho Công ty TNHH Trường Thành để đặt cọc, mua các lô đất của dự án "Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư mới xã Cẩm Văn".

Tiếp đó, đối tượng tự ký tên vào các mục: Bên giao tiền, Bên nộp tiền, Bên mua. Tự ký, viết họ tên ông V.Đ.N vào các mục: Bên nhận tiền (Chủ đầu tư V.Đ.N), xác nhận của Công ty TNHH Trường Thành, xác nhận của chủ đầu tư, bên nhận tiền của các giấy tờ kể trên...

Tin tưởng thông tin do đối tượng đưa ra, cho nên từ tháng 10/2021 - 9/2022, anh N.V.P cùng vợ đứng ra nhận tiền của 36 người dân trên địa bàn các tỉnh: Hải Dương (cũ), Bắc Ninh với số tiền 85,165 tỉ đồng để đặt mua 121 lô đất. Riêng vợ chồng nạn nhân cũng tự bỏ hơn 4 tỉ đồng đặt mua 42 lô đất. Tổng số tiền vợ chồng anh P. chuyển cho Dương 89,196 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, Dương không nộp cho Công ty TNHH Trường Thành, không đầu tư kinh doanh mà sử dụng chi tiêu cá nhân, trả nợ và mua tiền điện tử để tham gia cá cược ở các sàn quyền chọn nhị phân (BO) trên internet. Sau khi thua hết tiền, Dương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 27/4/2024, biết bản thân không thể trốn thoát, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương (cũ) đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Dương tù chung thân. Tòa yêu cầu bị cáo Dương có trách nhiệm trả cho anh N.V.P số tiền 89,196 tỉ đồng; đồng thời nạn nhân có trách nhiệm trả tiền cho những người đã đặt cọc mua đất từ anh.