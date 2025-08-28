Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở Campuchia

Ngày 28/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp các lực lượng bắt giữ Lê Minh Dũng (33 tuổi, quê Thanh Hóa), kẻ cầm đầu đường dây giả danh cán bộ công an, kiểm sát viên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước.

Cơ quan công an lấy lời khai Lê Minh Dũng.

Theo hồ sơ, từ năm 2024, đường dây do Dũng tổ chức đã lừa đảo qua điện thoại, chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của nhiều nạn nhân. Công an Nghệ An từng bắt giữ gần 80 đối tượng trong chuyên án này, song Dũng nhanh chân bỏ trốn sang Campuchia, tiếp tục lập công ty "ma" để điều hành hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Tháng 10/2024, Công an Nghệ An ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lê Minh Dũng. Đến ngày 22/8/2025, sau quá trình mật phục, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai, khống chế và bắt giữ Dũng ngay tại nơi lẩn trốn, sau đó áp giải về Việt Nam.

Việc bắt giữ trùm lừa đảo Lê Minh Dũng được đánh giá là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Nghệ An trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Thành công này không chỉ ngăn chặn các hành vi lừa đảo tiếp diễn, mà còn góp phần răn đe, trấn áp các băng nhóm đang hoạt động ở nước ngoài nhằm vào người dân Việt Nam.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an Nghệ An đang tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.