Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Thứ bảy, 15:04 27/09/2025
GĐXH - Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên hoảng hốt khi đối diện với thử thách leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Trong tập 10 chương trình "Chiến sĩ quả cảm" được phát sóng ngày 28/9, các nghệ sĩ trong vai chiến sĩ nhập vai phải đối diện bài huấn luyện dây chiến thuật từ độ cao không tưởng. Tại đây, không chỉ có kỹ thuật xuống xuôi, mà mức độ khó khăn còn tăng gấp bội với kỹ thuật xuống ngược. 

Khoảnh khắc Neko Lê trượt chân, đập mạnh vào tường khi vừa bước ra khỏi khoảng không, khiến Lê Dương Bảo Lâm hoảng hốt, chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho đồng đội được an toàn.

Thử thách leo dây đu tường và nhiệm vụ truy quét khủng bố khiến các Chiến sĩ quả cảm chỉ biết... cầu nguyện - Ảnh 1.

Neko Lê gặp tình huống nguy hiểm khiến Lê Dương Bảo Lâm hoảng hốt. Ảnh VTV

Sau lưng là bánh xe nặng trĩu, trên tay là khúc gỗ khoảng chừng 20kg, các nghệ sĩ dần kiệt sức với những bài tập huấn liên hoàn tại “Lò luyện thép”. Phan Mạnh Quỳnh còn thét lên: “Tôi thấy hết chịu nổi rồi đồng chí ơi”. Trong khi đó, Quốc Thiên thú nhận: “Mười mấy năm tập gym cũng chưa chắc giữ lâu được”.

Thử thách leo dây đu tường và nhiệm vụ truy quét khủng bố khiến các Chiến sĩ quả cảm chỉ biết... cầu nguyện - Ảnh 2.

Bài huấn luyện khắc nghiệt đối với các chiến sĩ nhập vai khiến một số nghệ sĩ cảm thấy quá sức. Ảnh VTV

Các chiến sĩ nhập vai thực hiện nhiệm vụ hành quân truy quét nhóm đối tượng khủng bố có vũ khí. Xuất hiện trên xe Ram bọc thép của lực lượng Phòng, chống khủng bố, nhiều nghệ sĩ lộ rõ sự căng thẳng khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của thử thách.

Dưới cơn mưa bất chợt, các chiến sĩ nhập vai không ngần ngại lăn xả. Phối hợp cùng lá chắn chống đạn, xe bọc thép và cảnh khuyển để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và thực hiện một trong những nhiệm vụ thực chiến kịch tính, nguy hiểm nhất.

Thử thách leo dây đu tường và nhiệm vụ truy quét khủng bố khiến các Chiến sĩ quả cảm chỉ biết... cầu nguyện - Ảnh 3.

Các chiến sĩ nhập vai tham gia nhiệm vụ thực chiến truy quét khủng bố trong tập 10 "Chiến sĩ quả cảm".

Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" được phát sóng lúc 20h ngày 27/9 trên VTV3.

T.Hằng (th)
