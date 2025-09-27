Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.
Tập 8 phim "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng để lại nhiều xúc động đối với khán giả. Trong tập phim, niềm vui lớn nhất của Tú và các bạn có lẽ là sự trở về của Quyên sau khi cô bé lên thành phố mổ tim. Đám trẻ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau ở ngôi làng bình dị mà chẳng biết rằng có những điều gì đón đợi mình ở phía trước.
Bố của Biên, người mà cậu thường mong ngóng nay đã trở về. "Con nhớ bố lắm luôn ấy" - Biên nói và ôm chặt lấy bố. Chỉ có bố trở về, còn mẹ thì không. Bố Biên nói rằng mẹ bận nên bố cậu tranh thủ về trước.
Tuy nhiên, Biên sau đó đã rõ sự thật, mẹ Biên đã bỏ bố Biên đi theo một người đàn ông khác. Mẹ Biên chê bố Biên nghèo. Bà nội Biên đã khóc khi nghe chuyện bố mẹ Biên chia tay nhau. Bà trách bố mẹ Biên ích kỷ, không nghĩ đến con cái.
Bố Biên nói lần này ông trở về là để đón Biên vào miền Nam sống cùng. Tuy nhiên, bà nội Biên không đồng ý, bà không tán thành cái viễn cảnh phải sống xa cháu cũng như sẽ dọn vào trong miền Nam sống cùng như bố Biên nói.
Đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện của bố, Biên đau lòng và quay người bỏ chạy. Biên chưa thể chấp nhận được những gì mình nghe thấy. Biên cứ thế cắm đầu bỏ chạy, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi như cố chạy khỏi thực tế mình vừa nghe thấy cho đến khi trượt chân và ngã xuống bên bờ sông. Biên đập đầu vào đá và ngất đi.
Cả làng sau đó đã đổ đi tìm Biên. Đêm xuống, mọi người đốt đuốc đi tìm cậu. Đám bạn cũng tìm Biên ở tất cả những nơi cả đám chơi cùng nhau nhưng không thấy. Mãi sau đó, Bách và anh Viễn mới thấy Biên nằm ngất bên bờ sông. Hai anh em đã hô hoán người lớn đến và đưa Biên đi bệnh viện.
Biên chấp nhận vào miền Nam sống với bố, rời xa bà nội và ngôi làng mà cậu đã lớn lên trong suốt 13 năm qua. Để chuẩn bị cho sự chia tay, Tú đã mua rất nhiều phong bì, viết tên và địa chỉ của mọi người, dán sẵn cả tem. Tú nói cô bé sợ Biên có thể sẽ không có tiền để mua tem thư gửi cho mọi người nên cô bé đã làm sẵn trước.
Đây là lần đầu tiên Tú và các bạn của mình chịu cảnh chia tay nên tất cả đều rất ngậm ngùi. Cả đám đều tặng cho Biên những món quà mà mình thích nhất. Bách thì tặng Biên bộ sách, Tú thì mua máy chơi game từ tiền anh Viễn đưa, Thư mang cho Biên bánh.
Chiến sau đó hỏi Biên rằng cậu chỉ vào thăm bố hay chuyển đi hẳn, khi nghe Biên nói sẽ chuyển đi hẳn, Chiến đo thốt lên: "Vậy là tao mất bạn à?". Câu nói của Chiến đã khiến Viên khóc. "Bây giờ anh đi, mấy đứa hứa không quên anh nhé" - Biên nói trong nghẹn ngào.
Tập 9 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 2/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
