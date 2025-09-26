'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

Trong trích đoạn tập 8 "Cách em 1 milimet", Biên là đứa trẻ thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác vì lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh. Bố mẹ Biên rời làng đi làm kinh tế ở xa từ lúc Biên mới sinh ra. Biên lớn lên bên bà nội và thậm chí không nhớ nổi mặt mẹ mình như thế nào.

Trong suốt những năm tháng ấu thơ, Biên vẫn chăm chỉ viết thư cho bố mẹ nhưng cậu không nhận được lá thư hồi đáp nào. Nhưng cuối cùng, ngày Biên mong đợi cũng đến, bố Biên đã trở về. Nhưng mẹ của Biên không về cùng.

Bố của Biên về nhà, nhưng chỉ mang theo những tin tức khiến Biên thêm đau khổ. Ảnh VTV

Khi bố và bà nói chuyện với nhau, Biên đứng nấp sau cánh cửa đã nghe được hết mọi chuyện của bố và mẹ. Theo lời của bố Biên, mẹ cậu bé đã theo một người đàn ông khác qua biên giới. Bố Biên cũng đã nói chuyện này với gia đình bên ngoại nhà Biên.

"Họ nói cứ coi như cô ta đã chết. Con có thể đi lấy người khác" - bố Biên nói. Bà của Biên nghe xong, vừa khóc, vừa trách móc bố mẹ của Biên bỏ rơi con từ nhỏ, giờ mỗi người một nơi. Bà của Biên cũng trách con trai đừng có về nhà, bởi vì về chỉ thông báo tin buồn cho con rằng bố mẹ bỏ rơi con từ nhỏ, nay đã bỏ nhau để đi theo người khác...

"Giờ thì đến mẹ của nó còn bỏ rơi nó không thương tiếc gì cả" - bà nội Biên nói trong nước mắt.

Biên đứng sau cảnh cửa nên vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bà nội và bố. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, kể từ khi bị khai trừ ra khỏi nhóm, Hoàng "cận" luôn tìm cách gây sự với nhóm của Tú và các bạn của cô bé. Mặc dù nhiều lần gây sự nhưng toàn gặp thất bại ê chề nhưng Hoàng "cận" chưa bao giờ thôi suy nghĩ gây sự với nhóm của Tú. Hoàng "cận" càng cay cú hơn khi giờ đây, Chiến "đo" cũng đã bỏ mình về chơi với phe của Tú. Và lần này, Hoàng "cận" đã vẩy mực vào áo của Bách.

Trong lúc Chiến "đo" định lao vào đánh nhau với Hoàng "cận" thì Bách đã ngăn cản cậu lại. Hoàng "cận" càng được thể gào thét và thách thức. Nhưng thật xui cho cậu ta, vào đúng lúc này, Tú xuất hiện. Tú đã ném thẳng cặp vào người Hoàng "cận" trong lúc cậu ta đang hung hăng gây hấn với Bách và Chiến "đo".

Chiến "đo" tiếp tục tìm cách gây sự với nhóm của Tú. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, Biên không trở về nhà. Cậu đột nhiên mất tích khiến cả làng phải đổ đi tìm kiếm. Bà nội Biên vừa đi khắp làng tìm cháu vừa khóc. Nhóm của Tú và những người lờn cũng chia nhau ra tìm kiếm Biên trong đêm tối.

Tập 8 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 26/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Doanh nhân Bằng 'dọa' lãnh đạo xã nhằm thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn GĐXH - Trong tập 34 "Có anh, nơi ấy bình yên", doanh nhân Bằng tiếp tục “dọa” chủ tịch xã, phó chủ tịch xã nhằm thâu tóm trang trại lợn và mỏ đá.