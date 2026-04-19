Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?

Gió và ánh sáng chiếu trực diện

Khi giường đặt ngay trước cửa sổ, ánh sáng mạnh vào buổi sáng hoặc buổi trưa có thể chiếu thẳng vào mặt, làm người ngủ dễ giật mình, ngủ không sâu.

Gió lùa trực tiếp – đặc biệt vào ban đêm – cũng có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, đau cổ, đau vai gáy hoặc cảm cúm.

Thiếu cảm giác an toàn

Nhiều người cảm thấy bất an khi đầu giường hoặc thân mình hướng thẳng ra cửa sổ. Điều này hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của não bộ, vì vị trí này khiến bạn dễ bị tác động bởi âm thanh, chuyển động và ánh sáng từ bên ngoài. Giấc ngủ vì thế không trọn vẹn.

Theo phong thủy, cửa sổ là nơi khí lưu thông mạnh. Khi giường nằm thẳng hướng cửa sổ, luồng khí vào – ra quá mạnh có thể làm cơ thể bị "phong sát", dẫn đến giấc ngủ chập chờn, tinh thần bất ổn.

Ảnh hưởng đến phong thủy

Theo phong thủy, cửa sổ là nơi khí lưu thông mạnh. Khi giường nằm thẳng hướng cửa sổ, luồng khí vào – ra quá mạnh có thể làm cơ thể bị "phong sát", dẫn đến giấc ngủ chập chờn, tinh thần bất ổn.

Ngoài ra, cửa sổ là nơi giao thoa giữa trong và ngoài, nên năng lượng không ổn định. Giường ngủ nên đặt ở vị trí vững chắc, tránh chỗ có dòng khí hỗn loạn.

Những trường hợp đặt giường đối diện cửa sổ vẫn chấp nhận được

Không phải lúc nào kê giường trước cửa sổ cũng xấu. Dưới đây là những trường hợp có thể chấp nhận: Cửa sổ nhỏ, ít ánh sáng trực tiếp, không có gió mạnh thổi vào.

Cửa sổ lắp kính an toàn, rèm dày, giúp điều chỉnh ánh sáng và hạn chế gió lùa. Khoảng cách giữa giường và cửa sổ đủ xa, không gây cảm giác bất an khi ngủ.

Khi giường đặt ngay trước cửa sổ, ánh sáng mạnh vào buổi sáng hoặc buổi trưa có thể chiếu thẳng vào mặt, làm người ngủ dễ giật mình, ngủ không sâu.

Trong những trường hợp này, chỉ cần xử lý đúng cách, giường vẫn có thể kê đối diện cửa sổ mà không gây ảnh hưởng lớn đến phong thủy hay sức khỏe.

Cách hóa giải đầu giường ngủ hướng ra cửa sổ

Dẫu nhiều người biết đặt giường ngủ đối diện với cửa sổ là không nên. Thế nhưng, trong những không gian nhỏ thì điều này là khó tránh khỏi. Dưới đây là một số cách đơn giản giúp bạn hóa giải việc giường ngủ hướng ra cửa sổ.

Dùng rèm cửa: Việc lắp thêm rèm sẽ giúp ngăn chặn ánh sáng, giúp bạn có một giấc ngủ trọn vẹn. Hơn thế nữa, những thiết kế rèm cửa đặc sắc cũng tạo điểm nhấn trang trí cho căn phòng của bạn.

Treo 5 đồng xu phong thủy: Theo phong thủy, khi treo 5 đồng xu tại cửa sổ sẽ giúp xua đi nguồn năng lượng xấu.

Gợi ý hướng kê giường ngủ theo ngũ hành

Để có một giấc ngủ ngon, tinh thần sảng khoái thì việc lựa chọn hướng kê giường ngủ thực sự khá quan trọng.

Để có một giấc ngủ ngon, tinh thần sảng khoái thì việc lựa chọn hướng kê giường ngủ thực sự khá quan trọng.

Trong phong thủy, người thuộc mệnh Mộc, Thủy và Hỏa có thể đặt giường ngủ theo hướng Bắc, Đông, Nam và Đông Nam. Những hướng này giúp mang lại điều tốt lành và sức khỏe tốt.

Đối với gia chủ mệnh Kim và Thổ thì hướng tốt nhất là Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam và Tây. Tuy nhiên, đầu giường nên đặt theo hướng bản mệnh phù hợp. Bởi đó chính là hướng tập trung sinh khí giúp tinh thần minh mẫn và sức khỏe dồi dào.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

