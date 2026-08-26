Sân Mỹ Đình bùng nổ với màn trình diễn của ca sĩ Tùng Dương

Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung 'tiếp lửa' trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam - Thái Lan GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương sẽ có màn biểu diễn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Là nghệ sĩ duy nhất biểu diễn mở màn trước trận cầu được mong đợi nhất khu vực, Tùng Dương đã mang đến hai bản nhạc đầy năng lượng: Đường đến ngày vinh quang (cố nhạc sĩ Trần Lập) và Khát vọng vinh quang (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) – tác phẩm mới phát hành cách đây ít ngày.

Ca sĩ Tùng Dương (ảnh VTV).

Sự kết hợp giữa giọng hát nội lực của Tùng Dương và sắc đỏ rực rỡ cùng tiếng reo hò của khán giả đã tạo nên không khí vô cùng sôi động. Nhiều khán giả trên sân đã hòa giọng cùng nam ca sĩ trong giai điệu quen thuộc của Đường đến ngày vinh quang, truyền tải thông điệp mạnh mẽ và tinh thần quyết thắng tới các chiến binh áo đỏ trước trận đấu quyết định.

Tiết mục được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, phát sóng tại nhiều quốc gia trong khu vực và livestream trên các nền tảng số.