Đời thực viên mãn của một Á hậu làm BTV truyền hình VTV
GĐXH - Á hậu Thụy Vân không chỉ là một người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà còn là một nhà báo, một BTV truyền hình của VTV.
Ca sĩ Hòa Minzy trúng cửGiải trí - 38 phút trước
GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy trúng cử và trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Bất ngờ với giọng hát, sắc vóc sexy của Lexxy - con gái Tú DưaXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Lexxy - con gái Tú Dưa gây bất ngờ với hình ảnh tự tin và trưởng thành trong EP đầu tay được đầu tư công phu và chuyên nghiệp đúng chất con nhà nòi.
NSƯT duy nhất có 6 phim vượt doanh thu trăm tỷ trong nửa năm là ai?Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước
Thành tích 6 phim trăm tỷ trong thời gian ngắn không chỉ cho thấy sức hút của các dự án cô tham gia mà còn khẳng định vị thế của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.
Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Emoura Phạm - người đẹp hai dòng máu Việt - Anh, đang gây chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Cô chia sẻ về hành trình nỗ lực và khát vọng tỏa sáng trong nghệ thuật.
Tin sao 18/6: Phương Oanh rạng rỡ bên hai con, chị em Nam Anh - Nam Em trước thềm chung kết hoa hậuGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Hai chị em sinh đôi Nam Anh và Nam Em nêu quyết tâm trước thềm chung kết cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026, trong khi đó diễn viên Phương Oanh rạng rỡ bên hai con Jimmy và Jenny.
Nhật Kim Anh mẹ đơn thân, tuyên bố gây chú ý ở tuổi trung niênGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Nhật Kim Anh cho biết gác lại công việc để dành trọn mùa hè đưa hai con đi nghỉ mát ở nhiều bãi biển Việt Nam. Cô tuyên bố cô đơn không cô độc khi có các con bên cạnh.
Halloween đến sớm với bộ đôi phim kinh dị đáng chú ý hè 2026Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Mùa hè 2026, khán giả yêu thích dòng phim kinh dị sẽ có dịp thưởng thức hai tác phẩm mang màu sắc khác biệt nhưng cùng khai thác những nỗi sợ ẩn sâu trong tâm trí con người: Đồng Dao Ma Quái (Ghost Board) và Ám Ảnh (Obsession).
Hoa hậu Ngọc Hân đón tin vui bên chồng conGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân được ông xã và con trai cổ vũ, chúc mừng khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ.
Nhạc sĩ Trần Tiến, Diva Hà Trần và Phan Mạnh Quỳnh hội ngộ trong 'Phòng khách 3 thế hệ'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - "Phòng khách 3 thế hệ" số 2 của nhạc sĩ Dương Cầm tiếp tục có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi trải dài qua nhiều thế hệ.
Duy Hưng bị ông trùm ma túy khiển trách trong 'Lửa trắng'Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Cương (Duy Hưng) giúp ông trùm tìm kiếm nguồn hàng nhưng lại không muốn thử loại chất cấm này.
Tin sao 18/6: Phương Oanh rạng rỡ bên hai con, chị em Nam Anh - Nam Em trước thềm chung kết hoa hậuGiải trí
GĐXH - Hai chị em sinh đôi Nam Anh và Nam Em nêu quyết tâm trước thềm chung kết cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026, trong khi đó diễn viên Phương Oanh rạng rỡ bên hai con Jimmy và Jenny.