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Đời thực viên mãn của một Á hậu làm BTV truyền hình VTV

Thứ sáu, 08:30 19/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Á hậu Thụy Vân không chỉ là một người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam mà còn là một nhà báo, một BTV truyền hình của VTV.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 1.Á hậu Thụy Vân ngừng dẫn 'Chuyển động 24h' sau gần 12 năm gắn bó

GĐXH - Á hậu Thụy Vân bất ngờ nói lời chia tay chương trình "Chuyển động 24h" khiến khán giả ngạc nhiên, hụt hẫng.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 1.

Thụy Vân là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Thay vì lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật sôi nổi như nhiều người đẹp cùng thời, cô gắn bó với công việc biên tập viên, MC tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 2.

Trước khi đăng quang Á hậu, Thụy Vân đã có thời gian làm việc tại VTV và từng khẳng định: "Có một MC Thụy Vân trước khi có một Á hậu Thụy Vân".

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 3.

Nhiều năm qua, Thụy Vân là gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình như Chuyển động 24h, Bản tin Tài chính Kinh doanh hay các chương trình về kinh tế, khởi nghiệp.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 4.

Bên cạnh nhan sắc nổi bật, cô còn được đánh giá cao bởi trình độ học vấn khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) với thành tích xuất sắc.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 5.

Không chỉ thành công trong công việc, Thụy Vân còn có tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù hiếm khi chia sẻ về chồng trên truyền thông, nữ BTV nhiều lần cho biết ông xã luôn là người đồng hành, ủng hộ cô trong công việc cũng như học tập. Trong thời gian theo học MBA, chồng cô thường xuyên đưa đón và động viên vợ vượt qua những áp lực học hành, công việc.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 6.

Gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của Thụy Vân. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc con cái và vun vén tổ ấm. Nữ BTV từng chia sẻ rằng cô thường thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho gia đình và đưa con đi học trước khi đến cơ quan.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 7.

Những năm gần đây, cuộc sống của Thụy Vân càng thêm trọn vẹn khi cô đón thêm thành viên mới. Sau thời gian nghỉ sinh con gái thứ hai, nữ MC nhanh chóng trở lại công việc với nguồn năng lượng tích cực. Cô cho biết may mắn lớn nhất là luôn có gia đình bên cạnh, đặc biệt là sự hỗ trợ của chồng và người thân, giúp cô yên tâm theo đuổi đam mê nghề nghiệp.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 8.

Ở tuổi U40, Thụy Vân vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch cùng phong thái đĩnh đạc của một người phụ nữ thành đạt. Bên cạnh sự nghiệp truyền hình vững vàng, cô còn sở hữu không gian sống sang trọng tại Hà Nội và duy trì hình ảnh đẹp, không scandal trong suốt nhiều năm hoạt động.

Đời thực viên mãn của của một á hậu làm BTV truyền hình VTV - Ảnh 10.BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào?

GĐXH - BTV Thụy Vân cho biết cô là người truyền thống, vậy nên người đẹp cũng yêu thích và coi trọng Tết nguyên đán. Trong những ngày này, người đẹp tự tay chăm chút nhà cửa, tự lau dọn ban thờ và có mẹ ruột hỗ trợ mâm cỗ thắp hương 30, mùng Một.

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