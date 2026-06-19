Đời thực viên mãn của một Á hậu làm BTV truyền hình VTV

Không chỉ thành công trong công việc, Thụy Vân còn có tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù hiếm khi chia sẻ về chồng trên truyền thông, nữ BTV nhiều lần cho biết ông xã luôn là người đồng hành, ủng hộ cô trong công việc cũng như học tập. Trong thời gian theo học MBA, chồng cô thường xuyên đưa đón và động viên vợ vượt qua những áp lực học hành, công việc.