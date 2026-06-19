Bất ngờ với giọng hát, sắc vóc sexy của Lexxy - con gái Tú Dưa

'Thánh nhạc suy' Anh Quân Idol cảm ơn Tú Dưa vì đã nghiêm khắc và tin tưởng GĐXH - Sau bản hit 120 triệu views "E là không thể", Anh Quân Idol đã được nhạc sĩ Tú Dưa "đo ni đóng giày" cho ca khúc về tình yêu quê hương đất nước "Việt Nam khúc kiêu hùng".

Một năm sau khi ra mắt MV đầu tay "Bật đèn xanh", Lexxy - giọng ca Gen Z tiếp tục gây chú ý khi tung EP đầu tay gồm loạt ca khúc được đầu tư công phu từ âm nhạc, vũ đạo tới bối cảnh, hình ảnh như: Intro FLexxy, Bật Đèn Xanh, Niệm Chíll, Trạng thái mơ hồ và Badplayah. Loạt ca khúc có điểm chung là giai điệu bắt tai và Lexxy luôn xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, hiện đại với phong cách ăn mặc phá cách, sexy và hợp thời.

Con gái Tú Dưa trong sản phẩm âm nhạc mới nhất.

Anh Quân Idol - người sở hữu bản hit 100 triệu view "E là không thể" cùng công ty với Lexxy sau khi nghe EP của nữ ca sĩ đã chấm 9,5 điểm với lý do nhạc hay còn nữ ca sĩ xinh đẹp, nhảy bắt mắt, hát hay, nhận xét đây sẽ là tiền đề cho âm nhạc của Lexxy được đón nhận.

Lexxy tên thật là Nguyễn Ngân Hà, sinh năm 2004, là con gái của nhạc sĩ Tú Dưa và nữ hoàng wushu Thúy Hiền. Kế thừa năng khiếu âm nhạc từ bố, Lexxy sớm bộc lộ tài năng và dấn thân vào lĩnh vực biểu diễn. Sản phẩm debut "Bật đèn xanh" của nữ ca sĩ mang phong cách hip-hop nữ tính, quyến rũ, được đánh giá là "đo ni đóng giày" cho Lexxy chất giọng trầm khàn và phong cách hiện đại, sắc sảo của nữ ca sĩ trẻ. Tuy nhiên "Flexxy- The 1st EP" vừa ra mắt cho thấy tài năng của Lexxy cùng sự nghiêm túc theo đuổi âm nhạc của cô gái với định hướng hình ảnh và âm nhạc rõ ràng mang đậm màu sắc nữ quyền.

"EP nói về hình ảnh người con gái hiện đại biết yêu, biết cho đi nhưng cũng biết giữ lại những giá trị của riêng mình. Các bài hát mang màu sắc nữ tính, mạnh mẽ và có phần bí ẩn, kể câu chuyện của một cô gái không đặt niềm tin và sự hạnh phúc của mình cho bất kỳ ai mà sẽ luôn yêu thương bản thân trước tiên", Lexxy chia sẻ về EP đầu tay.

Lexxy tên thật là Nguyễn Ngân Hà, là con gái Tú Dưa và nữ hoàng Wushu Nguyễn Thúy Hiền.

Về quá trình quay sản phẩm mới, Lexxy nói có ngày ê-kíp quay từ 22h đêm hôm trước tới 6h sáng hôm sau với nhiều áp lực nhưng cô hiểu rằng một sản phẩm chỉn chu luôn cần rất nhiều sự quyết tâm và kiên trì của cả ê-kíp. Thành quả là những MV có phần hình ảnh ấn tượng tiệm cận các MV của những nghệ sĩ quốc tế. Đặc biệt phần vũ đạo trong MV "Bad Playah" được đánh giá cao, sexy và ấn tượng không thua kém gì các ngôi sao K-Pop với những màn nhảy tập thể mãn nhãn. Điều này cho thấy nữ ca sĩ và ê-kíp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt thời gian dài để chuẩn bị cho màn ra mắt này với tư cách một ca sĩ thần tượng chuyên nghiệp.

Lexxy cho biết các ca khúc trong EP này là những sản phẩm được Shube Label chắp bút dựa trên những câu chuyện cô kể khi chứng kiến những người phụ nữ xung quanh. Lexxy nhận ra rằng sự quyến rũ và tự tin của một người con gái không nằm ở việc được theo đuổi hay yêu đến mức nào mà là khi họ hiểu rõ được giá trị của bản thân, biết mình được xứng đáng điều gì và không đánh mất chính mình trong một mối quan hệ. Đây cũng là sợi chỉ xuyên suốt trong các ca khúc của Lexxy.

Sản phẩm đầu tay của Lexxy gây chú ý khi có sự góp mặt của giám đốc âm nhạc Drum7 - nhà sản xuất trẻ tài giỏi đứng sau thành công nhiều bản hit của Văn Mai Hương, Bảo Anh, B Ray, Quang Hùng Masted.. Việc Drum7 nhận lời làm nhạc cho thấy sự ghi nhận của anh với một nghệ sĩ trẻ LEXXY có tố chất và tiềm năng phát triển trong tương lai.

Với cô, EP "Flexxy" là một sản phẩm EP đầu tay trong nghệ thuật, đồng thời cũng là một chương mới trong hành trình của mình. Đó là nơi nữ ca sĩ trẻ có cả thanh và sắc bộc lộ được rõ bản thân hơn, biết mình muốn gì và có thể dám thể hiện điều đó một cách chân thật nhất. Với mỗi tên ca khúc trong EP đều được nữ ca sĩ và cộng sự lựa chọn rất kỹ bởi tên mỗi bài hát không chỉ là tiêu đề mà còn là chìa khóa đầu tiên để mở ra những câu chuyện và thế giới nội tâm của nhân vật nữ ở bên trong bài hát.

Vẻ ngoài xinh đẹp của con gái Tú Dưa.

Chia sẻ về tên EP, giọng ca 22 tuổi lý giải: "Nhiều người khi nghĩ về chữ "flex" chắc sẽ nghĩ về tiền bạc hay những thứ hào nhoáng bên ngoài. Nhưng với tôi, "flex" ở trong Flexxy là dám công nhận cá tính, giá trị của bản thân, "flex" sự nỗ lực và hành trình mà mình đã và đang đi qua để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày".

Nữ ca sĩ cho biết EP lần này không phải là một cuộc thử sức hoàn toàn mới mà là một phiên bản rõ ràng và táo bạo hơn của Lexxy. Cô chỉ đang kể câu chuyện của mình một cách chân thật và mạnh mẽ hơn trước. Lexxy kỳ vọng mỗi khán giả xem sản phẩm của cô không chỉ để giải trí mà còn được truyền cảm hứng để thêm tự tin ở bản thân. "Dù đang độc thân hay đang yêu, chúng ta hãy luôn bảo vệ được trái tim và đều xứng đáng được tôn trọng", nữ ca sĩ nói về thông điệp của EP đầu tay.

Lexxy cho biết thời gian tới vẫn sẽ theo đuổi hình ảnh một người ca sĩ hiện đại, độc lập và hình ảnh lẫn âm nhạc sẽ có chiều sâu. Cô không ép bản thân theo bất kỳ khuôn khổ nào mà sẽ muốn khám phá và đưa được nhiều góc cạnh của con người mình vào các sản phẩm âm nhạc.

Lexxy hiện đang thuộc quyền quản lý của Mars Entertainment - công ty quản lý nghệ sĩ do Tú Dưa - bố cô thành lập và điều hành. Dù vậy, nhạc sĩ Tú Dưa - "phù thủy tạo hit" với các bài hát: Nắm lấy tay anh, Anh nhớ em, Duyên mình lỡ, Giữ lại hạnh phúc, Cánh chim phượng hoàng, Việt Nam khúc kiêu hùng… không có ngoại lệ dành riêng cho con gái so với các nghệ sĩ khác. Tú Dưa tôn trọng đường hướng, gu âm nhạc và cách làm hình ảnh của các con.