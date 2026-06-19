Nữ diễn viên đoạt giải Oscar đối đầu với ông trùm Facebook trong 'The Social Reckoning'

Mới đây, teaser trailer đầu tiên của bộ phim đã được ra mắt, hé lộ bầu không khí căng thẳng của một cuộc đối đầu giữa người tố giác Frances Haugen và một trong những tập đoàn công nghệ quyền lực nhất thế giới.

Mở đầu teaser là cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Frances Haugen (Mikey Madison thủ vai) và nhà báo Jeff Horwitz (Jeremy Allen White thủ vai). Trong khung cảnh tĩnh lặng của một ngày thu, Haugen cất lời: "Tôi ở đây để giúp Facebook, không phải làm tổn hại nó." Câu nói tưởng như đơn giản lại trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi sự kiện làm rung chuyển toàn bộ ngành công nghệ toàn cầu.

Jeremy Strong thủ vai Mark Zuckerberg trong The Social Reckoning.

Ngay từ những phút đầu tiên, teaser đã cho thấy định hướng hoàn toàn khác biệt của "The Social Reckoning" so với "The Social Network". Nếu bộ phim năm 2010 kể câu chuyện về sự ra đời của Facebook và chân dung một thiên tài công nghệ trẻ tuổi, thì tác phẩm mới tập trung vào những hệ quả xã hội mà nền tảng này để lại sau nhiều năm phát triển.

Thông qua những hình ảnh đan xen giữa các phiên điều trần, phòng tin tức, các cuộc phỏng vấn kín và những cuộc đối chất căng thẳng, teaser dần hé lộ hành trình của Frances Haugen - cựu nhân viên Facebook từng gây chấn động thế giới khi tiết lộ hàng nghìn tài liệu nội bộ liên quan đến hoạt động của công ty.

Những đoạn đối thoại ngắn nhưng sắc bén xuất hiện xuyên suốt trailer tạo nên cảm giác của một bộ phim điều tra chính luận đậm chất Aaron Sorkin. Không sử dụng những trường đoạn hành động hay các cú twist kịch tính theo kiểu thriller truyền thống, teaser lựa chọn xây dựng sự căng thẳng bằng lời nói, thông tin và những bí mật bị che giấu phía sau cánh cửa của một tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Không còn Jesse Eisenberg như ở "The Social Network", ở phần phim này khán giả được thấy Jeremy Strong thủ vai Mark Zuckerberg. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong teaser, nhân vật vẫn tạo được sức hút mạnh mẽ. Hình ảnh Zuckerberg tại các phiên điều trần cùng những phát biểu đầy tự tin cho thấy bộ phim sẽ tiếp cận nhân vật này dưới góc nhìn hoàn toàn mới. Không còn là chàng sinh viên Harvard đang xây dựng một mạng xã hội trong ký túc xá, Zuckerberg giờ đây là người đứng đầu một đế chế có sức ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên thế giới. Biên kịch Sorkin kể rằng Strong nhập vai cực sâu: "Ngày quay đầu tiên, cậu ấy bước tới và chào tôi. Nhưng cậu ấy không nói bằng giọng của Jeremy Strong nữa. Cậu ấy đã nói bằng giọng của Mark Zuckerberg".

Sự xuất hiện của Mikey Madison cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Sau chiến thắng Oscar gây tiếng vang với "Anora", nữ diễn viên lựa chọn "The Social Reckoning" là một trong những dự án lớn đầu tiên của mình. Qua teaser, Madison mang đến hình ảnh Frances Haugen vừa mong manh vừa kiên định, một người bình thường phải đưa ra quyết định có thể thay đổi cuộc đời mình cũng như tác động đến toàn bộ ngành công nghệ.

Mikey Madison và Jeremy Allen White trong "The Social Reckoning".

Bên cạnh Madison và Jeremy Strong, teaser còn hé lộ sự góp mặt của Jeremy Allen White trong vai nhà báo Jeff Horwitz - người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các tài liệu nội bộ của Facebook ra ánh sáng. Theo The People, Jeremy Allen White từng do dự khi nhận vai vì vừa hoàn thành một số dự án dựa trên nhân vật có thật, nhưng cuối cùng bị thuyết phục bởi kịch bản của Aaron Sorkin. Sự kết hợp giữa ba diễn viên được đánh giá là một trong những điểm hấp dẫn nhất của dự án.

Được viết kịch bản và đạo diễn bởi Aaron Sorkin - tác giả của "The Social Network", "The Trial of the Chicago 7" và "Molly's Game", "The Social Reckoning" được xem như một tác phẩm đồng hành với "The Social Network" hơn là phần tiếp theo trực tiếp. Thay vì kể lại quá khứ, bộ phim đặt ra câu hỏi về hiện tại: Điều gì đã xảy ra khi một nền tảng được tạo ra để kết nối con người trở thành một thế lực có khả năng tác động đến chính trị, truyền thông và đời sống xã hội trên phạm vi toàn cầu?

Không chỉ là câu chuyện về Facebook, teaser cho thấy "The Social Reckoning" còn là bộ phim về trách nhiệm, quyền lực và cái giá của sự thật trong thời đại số. Như biên kịch, đạo diễn Sorkin nhận định: "Đây là một câu chuyện David đấu với Goliath của thời đại kỹ thuật số". Với tông màu lạnh, nhịp dựng dồn dập cùng những cuộc đối thoại sắc bén đặc trưng của Aaron Sorkin, tác phẩm hứa hẹn sẽ tiếp nối di sản mà "The Social Network" để lại cách đây hơn một thập kỷ. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 10/2026.