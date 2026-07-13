Mỹ nhân Việt sau 2 năm kết hôn với chồng doanh nhân thừa nhận 'lâu rồi không nhuộm tóc, sơn móng tay'

Mới đây, Midu thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh đời thường khi đi làm tóc. Khác với những vẻ ngoài thường thấy tại các sự kiện, nữ diễn viên diện trang phục đơn giản, gần như không trang điểm và để tóc đen tự nhiên.

Kèm theo hình ảnh, Midu chia sẻ quan điểm khi nhiều cô gái lựa chọn không trang điểm hay có thể thẩm mỹ để trở nên nổi bật hơn. Cô viết: "Mọi người đừng hỏi là sao có những cô gái ngày thường ra đường không make up, không phẫu thuật thẩm mỹ làm này làm kia thêm cho đẹp.

Thật ra, lâu rồi tôi còn không nhuộm tóc, không sơn móng tay nữa là... Tôi tiết kiệm thời gian để chăm sóc gia đình và làm những điều mình thấy có ý nghĩa hơn. Với quan trọng, tôi thấy tự nhiên - dù không hoàn hảo, nhưng vẫn có cái gì đó rất riêng của chính mình".

Xuất hiện giản dị trong một lần đi làm tóc, Midu cho biết cô không còn dành quá nhiều thời gian cho việc làm đẹp mà ưu tiên chăm sóc gia đình và thực hiện những điều bản thân cảm thấy có ý nghĩa.

Theo Midu, con người không nhất thiết phải theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi khía cạnh. Nữ diễn viên cho rằng cảm giác giác hạnh phúc đôi khi đến từ việc biết đủ, biết ơn và trân trọng những điều nhỏ bé đang hiện hữu trong cuộc đời.

"Tôi nghĩ con người không cần quá cầu toàn. Nhiều khi hạnh phúc nằm ở chỗ biết đủ, biết ơn và hài lòng với những điều bé nhỏ mà mình đang có – vậy là đủ rồi", nữ diễn viên bày tỏ.

Chia sẻ của Midu đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bởi vài ngày qua, một đoạn video ghi lại nhan sắc đời thường của cô đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt gần như mộc, chỉ thoa một lớp son nhẹ nhàng. Hình ảnh được quay bằng camera thường, không sử dụng chỉnh sửa hiệu ứng.

Midu ít son phấn và chụp qua cam thường khiến ý kiến cho rằng diện mạo của bà xã doanh nhân Minh Đạt không quá nổi bật.

Những hình ảnh từ đoạn video này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận. Một số ý kiến cho rằng diện mạo ngoài đời của Midu không quá nổi bật như những hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, không ít ý kiến nhận xét Midu vẫn sở hữu làn da đẹp, gương mặt trẻ trung và tổng thể hài hòa ở tuổi 37.

Trước đó, Midu cũng nhiều lần vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ khi nhan sắc ngày càng thăng hạng và được nhận xét "trẻ mãi không già". Tuy nhiên, cô luôn lên tiếng phủ nhận, cho biết chưa bao giờ đụng chạm thẩm mỹ.

Midu và Minh Đạt mới kỷ niệm 2 năm ngày cưới cách đây không lâu.

Midu tên thật Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô từng là người mẫu tuổi teen trước khi bén duyên điện ảnh và được biết đến qua loạt tác phẩm: Thiên mệnh anh hùng, Những thiên thần áo trắng, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, 4 năm 2 chàng 1 tình yêu, Mẹ chồng... Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là giảng viên thời trang kiêm doanh nhân.

Cô kết hôn với doanh nhân Minh Đạt, kém một tuổi, con trai chủ tịch một công ty nhựa nổi tiếng, hồi tháng 6/2024. Sau khi về chung một nhà, hai người thường xuyên đi du lịch hâm nóng tình cảm như chuyến đi Thượng Hải - Chiết Giang, Quảng Châu, Hokkaido... Cặp trai tài gái sắc mới kỷ niệm hai năm ngày cưới hồi đầu tháng 7.