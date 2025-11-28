Người đẹp từng dừng chân ở Miss Grand Việt Nam đang gây sốt MXH với phim có doanh thu 137 tỷ đồng là ai?

Nguyên Thảo "rớt" vai diễn khi casting nhưng bất ngờ được gọi điện trao cơ hội

Sau thời gian vắng bóng với phim ảnh, điều gì ở "Truy tìm Long Diên Hương" khiến Nguyên Thảo quyết định nhận lời tham gia?

Cá nhân Nguyên Thảo nghĩ rằng mọi vai diễn đến với mình đều nằm ở chữ "duyên". Phải có duyên, phải "thiên thời địa lợi nhân hòa" thì vai diễn đó sẽ đến với mình. Dự án Truy tìm Long Diên Hương này cũng vậy.

Thực ra trước khi nhận lời tham gia, Thảo cũng có nhận được lời mời thử vai từ Giám đốc Sản xuất là chị Mai Bảo Ngọc và Giám đốc Sáng tạo- anh Võ Thanh Hòa. Mình cũng đã lên thử vai. Nhưng sau giai đoạn casting một thời gian không thấy ekip phản hồi, lúc đó mình đã nghĩ "chắc tạch". Bẵng đi một thời gian, đến đầu năm nay ekip liên hệ chính thức gửi lời mời tham gia dự án. Lúc này mình mới biết được tin rằng, ekip đã lùi lại lịch để khâu sản xuất được kỹ lưỡng hơn.

Nguyên Thảo trong phim "Truy tìm Long Diên Hương".

Đây cũng là lần đầu tiên mình được tham gia một dự án hành động, điều này rất mới mẻ so với những vai diễn trước đây. Cộng thêm cả việc mảng miếng võ thuật được đảm bảo bởi đội ngũ Action C nữa nên mình rất yên tâm để vào vai. Về phần kịch bản, đây là một câu chuyện rất mới mẻ và nhân văn. Điều mình băn khoăn lớn nhất là liệu ngoại hình của mình có hợp với một Út Linh mạnh mẽ không. Nhưng thấy tính cách của Út Linh rất trượng nghĩa, mình đã nhận lời luôn.

Nhân vật của chị trong phim có điểm gì đặc biệt, khác với những vai trước đây từng thể hiện?

Nếu xét về ngoại hình, nhân vật lần này được định hình có phần hơi nam tính. Đến cả trong phim, hầu hết các nhân vật khác không xem Út Linh là con gái. Vốn là một chủ sạp cá phải đối đầu với nhiều tay giang hồ, Út Linh phải cực kỳ mạnh mẽ. Nếu mọi người đã xem thì hầu hết trang phục của Út Linh không khác gì một nam nhân. Áo phông, quần jean hay kaki, không hề có một chiếc đầm. Thậm chí còn không một chút son phấn, tất cả đều rất mộc mạc. Điều này rất khác so với những nhân vật trước đây Thảo vào vai.

Riêng về tính cách, như Thảo nói ở trên rằng, Út Linh là một cô nàng rất trượng nghĩa. Thấy bạn hoạn nạn là cứu giúp, thẳng thắn và không ngán bất kì một thử thách nào. Và điều khác biệt nữa là có đến 50% thời lượng chính của Thảo ngồi trên chiếc xe ba gác, phóng chạy vèo vèo trên đường.

Giờ nhìn lại, chợt nhận ra mình là "nữ chính" đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi trong phim, hầu hết các vai diễn từ chính diện đến phản diện đều do các nam diễn viên đảm nhận. Tuyến nhân vật chính chỉ có Út Linh là con gái. Mình bỗng nhiên cũng mạnh mẽ, gai góc không khác gì mấy anh.

Cũng chính vì vậy nên tụi giang hồ không hề nương tay, thậm chí còn không xem Út Linh là con gái. Duy nhất chỉ có Tâm (do anh Quang Tuấn thủ vai) là xem mình con gái thôi. Vì điều này nên Út Linh cũng có chút cảm mến anh Tâm, so với những người đàn ông khác.

Trong quá trình quay phim, có cảnh nào khiến chị nhớ mãi hoặc gặp nhiều thử thách nhất không?

Cảnh đáng nhớ của phim này chắc có thể kể mãi không hết. Đạo diễn Dương Minh Chiến là một người quay rất kỹ từng cảnh một nên đôi khi chính mình không hình dung ra hình ảnh trên phim mình sẽ xuất hiện ra sao. Như các cảnh đua xe hay chở anh Quang Tuấn, Ma Ran Đô và anh Hoàng Tóc Dài, chúng mình phải quay đi quay lại rất nhiều lần.

Nguyên Thảo được khen về diễn xuất trong phim mới.

Ngoài ra còn cảnh lái xe chở bộ 3 lao ra khỏi nhà kho. Không hiểu sao lúc đó đạp hết sức nhưng phanh không ăn, mình phải buộc đánh lái gấp, dừng trước xe hơi đậu gần đó chắc chỉ 1m. Cảnh anh Tuấn nhảy lên xe cũng bị trật chân nữa, mọi cảnh quay sau đó đều bị ảnh hưởng ít nhiều.

Để một cảnh phim hành động hoàn hảo rất khó, buộc phải đòi hỏi sự ăn ý từ các diễn viên với nhau, cho đến diễn viên với máy quay hay các bộ phận khác. Có lần Thảo nhớ ekip cũng phải ngừng quay sau cảnh mình tát bạn diễn Đại Bảo 7 lần. Anh ấy sau cảnh này đã sưng mặt luôn, nên phải nghỉ một lúc để da bớt đỏ, ekip chườm đá mới quay tiếp được. May mắn là cả hai đã làm tốt để qua cảnh, chứ không biết là nếu còn tiếp tục thì anh Bảo còn ổn không nữa.

Có một điều là Thảo nhận thấy là bản thân rất lì lợm, hầu như không có cảnh nào mình cho diễn viên đóng thế có cơ hội làm thay mình. Mình muốn tự bản thân đóng tất cả các cảnh nên quay xong phim đôi tay chai luôn vì lái xe và đánh đấm quá nhiều.

Nguyên Thảo không có gu bạn trai cụ thể!

Đóng cùng "nam thần màn ảnh" Ma Ran Đô, cảm xúc của chị thế nào? Hai người có kỷ niệm đáng nhớ nào trong quá trình quay không?

Mình biết Đô trước đó ở các dự án khác, nhưng chưa có cơ hội được làm việc và đây là lần đầu tiên hai chị em đóng cùng nhau. Mọi người dùng từ nam thần màn ảnh cho Đô thì quá đúng, bởi Đô lên hình rất điển trai. Thậm chí không cần hóa trang quá nhiều, để mặt mộc thôi cũng rất "tuyệt đối điện ảnh". Cũng như bao người, ban đầu tiếp xúc cả hai còn ngại ngùng nhưng đến khi thân thiết rồi Đô rất nhiệt tình quăng miếng. Thực sự là người em rất chăm chỉ quăng miếng ở trên phim trường, nhưng mà miếng nào cũng… rớt miếng hết trơn.

Nguyên Thảo từng thi Miss Grand Việt Nam 2022.

Có lần đang quay một cảnh rượt đuổi, chiếc xe ba gác gặp sự cố khiến cho phần đuôi xe rời ra rất nguy hiểm. Anh Tuấn, Ma Ran Đô và anh Hoàng bất ngờ nên đã va quệt vào nhau. Cằm của anh Tuấn còn đập vào trán của Đô chảy máu, cảnh đó phải dừng luôn và không quay tiếp nữa. Lúc đó cả ekip ai cũng nháo nhào, mà Đô vẫn ngồi trêu đùa để mọi người an tâm.

Ma Ran Đô có phải là "gu bạn diễn lý tưởng" hay đúng gu người yêu mà chị yêu thích ngoài đời không?

Bạn diễn lý tưởng chắc chắn là có thể, hai chị em làm việc với nhau rất ăn ý và không hề bị khớp. Đồng thời Thảo cũng rất nể phục trong việc Đô nghiêm túc, hết mình và dành trọn tâm huyết trong từng dự án. Hi vọng sau dự án này sẽ có nhiều cơ hội được đồng hành cùng Ma Ran Đô và cả những anh em khác trong Truy tìm Long Diên Hương.

Còn về hình mẫu, mình khẳng định Ma Ran Đô là gu bạn trai quốc dân của mọi chị em. Còn riêng mình thì mình không có gu bạn trai cụ thể.

Cuộc sống hiện tại của chị ra sao? Có bình yên như cách khán giả vẫn cảm nhận về hình ảnh Nguyên Thảo không?

Thảo vẫn đang rất tận hưởng khoảnh khắc này và đón nhận mọi thứ đến với mình. Thảo rất vui khi có cơ hội được làm nghề, được mọi người yêu thương và ủng hộ. Mỗi khoảnh khắc đến với Thảo, Thảo đều rất trân trọng.

Mọi người thấy tính cách Thảo có phần hài hước, nhưng đó chỉ là vẻ hướng ngoại bên ngoài thôi. Bên trong Thảo… hướng nội lắm, có chiều sâu lắm… (cười). Thảo ra sao trên mạng là ngoài đời cũng như vậy đó, rất nhẹ nhàng và an yên. Thi thoảng làm content "làm phiền" mọi người một chút cho vui thôi.

Sau nhiều trải nghiệm trong nghề và cuộc sống, chị thấy điều gì khiến một người phụ nữ thật sự hạnh phúc. Đó là danh tiếng, tình yêu, hay sự an yên nội tâm?

Mình nghĩ hạnh phúc với mỗi người là khác nhau, nếu mình đặt tiêu chuẩn quá cao thì cuộc sống áp lực lắm. Nếu chỉ được chọn 1 trong 3 cụm từ trên, Thảo sẽ chọn sự an yên trong tâm hồn mình. Thảo luôn cố gắng để cảm nhận từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Như ngày ra mắt phim Truy Tìm Long Diên Hương, đó là cơ hội Thảo có thể gặp các khán giả hay được gặp gỡ các anh chị trong nghề, gặp lại ekip đã cùng mình rong ruổi những ngày làm phim. Cảm giác cùng nhau nhìn lại thành quả của mình sau nhiều ngày ròng rã rất vui.

Hiện tại, cô chỉ dành thời gian cho công việc và tận hưởng cuộc sống bình yên.

Hay nếu áp lực cuộc sống, cần những phút giây giải tỏa căng thẳng thì mọi người có thể chọn ra rạp xem Truy tìm Long Diên Hương. Thảo chắc chắn mọi người sẽ vơi đi phần nào áp lực và có những phút giây thật thư giãn. Đôi khi chúng ta cũng chỉ cần vậy thôi. Từng chút một khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống được góp nhặt, sẽ tạo nên một hành trình hạnh phúc.

Cảm ơn Nguyên Thảo về cuộc trò chuyện này!

Nguyên Thảo, tên thật Huỳnh Thới Ngọc Thảo, sinh năm 1994 tại Bình Dương. Cô từng thi Miss Grand Vietnam 2022, vào vòng chung kết nhưng trượt top 15. Nhắc lại sự kiện này, người đẹp hoàn toàn hài lòng, nhất là việc để lại ấn tượng với một bộ phận khán giả. Sau cuộc thi năm ấy, 3 năm gần đây người đẹp tiếp tục công việc phim ảnh, cô ghi dấu trong lòng khán giả qua loạt phim như: Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Dân chơi không sợ con rơi, Tết ở làng Địa Ngục... Bên cạnh đó, cái tên Nguyên Thảo còn tạo được thiện cảm với người xem nhờ lối diễn xuất hài hước, duyên dáng trong các web drama như: Gia đình Cục Súc, Cậu út cậu con Cúc…

