Hậu trường ảnh cưới của nữ diễn viên phim 'giờ vàng' VTV, thái độ của 'nhà trai' khiến fan thích thú

Thứ năm, 19:14 27/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Chia sẻ hậu trường ảnh cưới, diễn viên Kiều My tiết lộ thái độ "hợp tác" của chú rể khiến fan thích thú.

Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 1.Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' báo tin vui, Bảo Thanh và dàn sao VTV nô nức chúc mừng

GĐXH - Diễn viên Kiều My thông báo vừa nhận lời cầu hôn trên trang cá nhân. Ngay sau đó, cô nhận được mưa lời chúc từ người hâm mộ và đồng nghiệp như: Bảo Thanh, Quỳnh Kool, Huyền Lizzie...

Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 2.

Hồi đầu tháng 11, diễn viên Kiều My đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Nữ diễn viên xác nhận thông tin chuẩn bị lên xe hoa, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.

Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 3.

Mới đây, Kiều My hé lộ khoảnh khắc chụp ảnh cưới chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cô viết: "Đi chụp ảnh cưới vui phết nhỉ, trộm vía chú rể rất hợp tác". Lời chia sẻ của nữ diễn viên khiến fan ngưỡng mộ vì cho thấy sự cưng chiều của "nửa kia" dành cho cô dâu của mình.

Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 4.

Nữ diễn viên diện áo dài trắng chụp ảnh truyền thống ở các địa điểm như Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội...

"Vậy là em bé Hà Nội sắp chuyển hộ khẩu rồi", Kiều My chia sẻ.

Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 5.
Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 6.

Kiều My cho biết chồng sắp cưới không phải đại gia như lời đồn. Anh là người Hà Nội, làm việc trong lĩnh vực tài chính, điều kiện gia đình bình thường.

Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 7.

“Chúng tôi bằng tuổi và quen biết nhau khoảng 13 năm trước. Cả hai chính thức tìm hiểu và yêu nhau hơn 3 năm mới quyết định tiến đến hôn nhân. Gia đình anh ấy cơ bản, bố mẹ làm kinh doanh nhà hàng, không phải đại gia như khán giả tưởng đâu”,

 cô nói.

Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 8.

Sau kết hôn, Kiều My tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cô muốn đi đóng phim, cống hiến thêm 1-2 vai diễn trước khi nghỉ vài năm sinh con, toàn tâm toàn ý cho tổ ấm nhỏ.

Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 9.
Hậu trường ảnh cưới kiều My: Nữ diễn viên phim ' giờ vàng ' VTV Hé lộ điều bất ngờ - Ảnh 10.

Đám cưới của cặp đôi dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026. Kiều My là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV qua các bộ phim: Hôn nhân trong ngõ hẹp; Zippo, Mù tạt và Em; Cả một đời ân oán; Dưới bóng cây hạnh phúc và hiện tại là phim "Cách em 1 milimet".

Hậu trường chụp ảnh cưới của diễn viên Kiều My. Video: FBNV

An Khánh
