Phim có NSND Hồng Vân góp mặt xuất hiện giọng hát của 'anh tài' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

NSND Hồng Vân thành bà mối bất đắc dĩ, bê cả tính cách thật ngoài đời lên phim GĐXH - NSND Hồng Vân từng là MC mai mối trong chương trình "Bạn muốn hẹn hò", mới đây trong phim điện ảnh đang chiếu rạp, chị tiếp tục thành "bà mối bất đắc dĩ".

"Lời cha muốn nói" là ca khúc nhạc phim do hai "anh tài" Quốc Thiên thể hiện và Jun Phạm viết lời – chính thức được đoàn làm phim "Cưới vợ cho cha" ra mắt, mở ra một lớp kể chuyện song song bằng âm nhạc. Không đơn thuần là một bản nhạc nền, bài hát đóng vai trò như tiếng lòng của nhân vật ông Sáu Sếu, lặng lẽ lấp đầy những khoảng trống mà nhân vật chưa kịp nói thành lời trong phim.

MV OST giới thiệu mối quan hệ cha – con giữa ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu) và Út Tửng (Trương Minh Thảo). Những thước phim là các phân cảnh sinh hoạt đời thường: bữa cơm đạm bạc, buổi trò chuyện bên hiên nhà, những khoảnh khắc ông Sáu cặm cụi lo lắng cho con. Những cảnh quay đậm chất miền Tây như ông Sáu Sếu ăn cơm với trái cây, nơi mọi thứ diễn ra bình thản nhưng chất chứa nhiều cảm xúc.

Hình ảnh xúc động trong phim của NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu.

Giai điệu của "Lời cha muốn nói" bắt đầu cất lên, dẫn dắt người xem đi vào nội tâm của người xem. Phần lời này không chỉ đơn thuần minh họa cho tâm trạng mà còn phản chiếu trực tiếp hành trình cảm xúc của nhân vật ông Sáu. Ông như đại diện cho thế hệ phụ huynh không hay nói lời tình cảm với con, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không thương con. Mọi nỗi lo lắng, mọi nỗi cô đơn khi con lên thành phố học tập và làm việc đều được giấu kín trong lòng, chỉ để lại những lần hỏi thăm, con ăn uống ra sao, học hành làm việc có tốt không, và dần dần những cuộc gọi cũng thưa thớt hơn. Trong một cảnh phim, ông Sáu lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại và cảm thán "Chờ nó gọi lại chắc mút mùa luôn quá."

Sau đó các phân cảnh được lồng ghép trở nên căng thẳng hơn, tiết lộ tình tiết trong phim khi ông Sáu ngày càng thúc ép chuyện cưới xin, còn Út Tửng tìm cách lảng tránh, che giấu sự thật về cuộc sống của mình. Cao trào được đẩy lên ở khoảnh khắc ông Sáu phát hiện những lời nói dối của con trai – cú va chạm không chỉ của hai thế hệ, mà còn là sự va chạm giữa kỳ vọng và thực tế.

Một trong những đoạn đáng chú ý là cảnh ông Sáu đứng trước mộ người vợ đã khuất, lặng lẽ thốt lên: "Tôi bậy quá đúng không bà". Câu thoại ngắn nhưng khi đặt trong bối cảnh MV cùng giai điệu của "Lời cha muốn nói", lại như một điểm lắng trong dòng chảy cảm xúc. Đây không còn là lời trách bản thân đơn thuần, mà là cái nhìn lại của một người cha nhận ra rằng mình đã tạo nên khoảng cách với con.

Ông Sáu Sếu là hình mẫu của ca khúc "Lời cha muốn nói".

Chất giọng trầm, ấm của ca sỹ Quốc Thiên cho thấy anh thực sự là sự lựa chọn phù hợp nhất, đẹp nhất để thể hiện OST cho một bộ phim về tình cha con. Trong hậu trường thu âm, nam ca sĩ chia sẻ nhiều lần xúc động khi hát đến những đoạn nói về sự cô đơn và tình thương thầm lặng của người cha, luôn đứng sau dõi theo hành trình của con như bóng nước, lặng lẽ mà yêu thương.

Là nhà văn đạt giải C tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024, Jun Phạm không chọn cách kể chuyện quá nặng nề mà giữ lại sự dung dị trong từng câu chữ. Ca từ xoay quanh những điều rất quen thuộc với nhiều gia đình Việt: người cha thường giữ trong lòng những nỗi lo, những sự yếu mềm mà không dễ dàng nói ra; còn người con, vì khoảng cách thế hệ, đôi khi hiểu ra quá muộn.

Phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" mở đầu bằng sự hài hước và kết thúc bằng sự chữa lành, nối liền những đứt gãy giữa cha và con, giữa hai thế hệ và phá vỡ định kiến. Trong đó OST "Lời cha muốn nói" góp phần không nhỏ vào những phân đoạn cao trào trong phim. Những tâm sự chất chứa trong lòng ông Sáu được khéo léo thể hiện qua giọng hát tình cảm của Quốc Thiên, lặng thầm như con nước sau nhà bồi đắp cho tình cảm cha con họ.

"Cưới vợ cho cha" không phải bộ phim khiến khán giả rời rạp với cảm giác hả hê hay xúc động mãnh liệt, mà là một bộ phim đặt ra nhiều suy ngẫm: về những lời nói dối vô tình, những kỳ vọng tưởng tốt đẹp hóa gánh nặng hay việc ta có đang yêu thương đúng cách. Mà OST "Lời cha muốn nói" đã góp phần nói lên tiếng lòng ở phía phụ huynh, để khán giả trẻ một lần thử chậm lại và ngẫm nghĩ về những gì cha mẹ đã dành cho ta, và sẵn sàng mở lòng đưa tay ra hàn gắn những đứt gãy thế hệ.

Phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.

OST "Lời cha muốn nói" do Quốc Thiên và Jun Phạm thực hiện.