Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Hiện nay, căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng các hình thức như bằng tiền, bằng tài sản hoặc bằng các hình thức khác.

Việc công ty thưởng cho nhân viên vào dịp Tết bằng vàng là không vi phạm quy định pháp luật.

Căn cứ tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định chi tiết về thu nhập chịu thuế tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP cũng đã quy định rõ các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán là thu nhập chịu thuế (trừ các khoản tiền thưởng được quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC). Theo đó, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán là thu nhập chịu thuế.

Như vậy, nhân viên nhận thưởng Tết bằng vàng vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu tổng thu nhập đến mức phải nộp thuế.

