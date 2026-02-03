Mới nhất
Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thứ ba, 09:04 03/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Thưởng Tết là phúc lợi mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động vào dịp trước Tết Nguyên Đán. Công ty, doanh nghiệp thưởng Tết bằng vàng, nhân viên có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không là băn khoăn của nhiều người hiện nay.

Hiện nay, căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng các hình thức như bằng tiền, bằng tài sản hoặc bằng các hình thức khác.

Việc công ty thưởng cho nhân viên vào dịp Tết bằng  vàng là không vi phạm quy định pháp luật.

Căn cứ tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định chi tiết về thu nhập chịu thuế tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP cũng đã quy định rõ các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán là thu nhập chịu thuế (trừ các khoản tiền thưởng được quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC). Theo đó, các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán là thu nhập chịu thuế.

Như vậy, nhân viên nhận thưởng Tết bằng vàng vẫn phải nộp  thuế thu nhập cá nhân nếu tổng thu nhập đến mức phải nộp thuế.

Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu khi rời xa mốc 170 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cũng hạ đến 4,7 triệu đồng/lượng.

Nhận thưởng Tết 2026 bằng vàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân? - Ảnh 2.Từ 9/2/2026, mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

GĐXH - Căn cứ theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, đặc biệt là hành vi mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản theo quy định, với mức phạt lên tới 20 triệu đồng.

