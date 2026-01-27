Thưởng Tết 2026 bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
GĐXH - Thưởng Tết bao nhiêu thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh thưởng Tết 2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các ngành, địa phương, có nơi mức thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng/người.
Theo quy định của pháp luật, thưởng Tết không đơn thuần là "lộc đầu năm" mà được xem là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, Luật Thuế thu nhập cá nhân xác định tiền lương, tiền công và các khoản thưởng (bao gồm thưởng Tết) đều thuộc diện tính thuế.
Vậy nhận thưởng Tết bao nhiêu thì phải nộp thuế? Câu trả lời không nằm ở con số thưởng tuyệt đối, mà phụ thuộc vào thu nhập tính thuế của mỗi người.
Thu nhập tính thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế (gồm lương và thưởng Tết) sau khi trừ đi các khoản bảo hiểm bắt buộc và giảm trừ gia cảnh. Hiện nay, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm); mỗi người phụ thuộc được giảm trừ 6,2 triệu đồng/tháng.
Nói cách khác, nếu sau khi cộng lương và thưởng Tết, trừ bảo hiểm và các khoản giảm trừ nói trên mà thu nhập tính thuế vẫn lớn hơn 0, người lao động sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Số thuế phải nộp được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần, với mức thuế suất từ 5% đến 35%, tương ứng với từng bậc thu nhập. Thu nhập càng cao, phần thu nhập vượt ngưỡng sẽ chịu thuế suất càng lớn.
Thực tế cho thấy, không ít người bất ngờ khi thấy thuế thu nhập cá nhân "tăng vọt" vào tháng nhận thưởng Tết, dù lương các tháng trước không thay đổi. Nguyên nhân chính là do thưởng Tết được cộng dồn vào thu nhập trong kỳ, khiến người lao động bị đẩy lên bậc thuế cao hơn.
Để tránh nhầm lẫn và chủ động tính toán tài chính dịp cuối năm, người lao động nên kiểm tra kỹ các khoản thu nhập, giảm trừ và có thể sử dụng các công cụ tính thuế thu nhập cá nhân trực tuyến để biết chính xác số thuế phải nộp trước khi "tiền thưởng về tài khoản".
