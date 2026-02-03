Giỏ quà giá rẻ lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Chỉ còn ít ngày nữa là tới tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quà Tết đang trở nên nhộn nhịp và sôi nổi hơn bao giờ hết. Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại nhiều siêu thị, cửa hàng và thị trường online đang bày bán đa dạng các mặt hàng quà Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm, biếu tặng của người tiêu dùng. Các giỏ quà Tết với thiết kế bắt mắt, mang đậm nét truyền thống và có giá cả bình dân là xu hướng được người dân ưa chuộng.

Đa dạng các mặt hàng quà Tết 2026 được tung ra thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng giỏ quà Tết, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, các đơn vị sẽ đóng giỏ quà sao cho phù hợp, từ cao cấp đến bình dân, giá nào cũng có. "Nhìn chung hàng hóa Tết rất nhiều nhưng sức mua của người tiêu dùng năm nay chưa được cao. Thông thường, khi khách đặt hàng chúng tôi sẽ lên ý tưởng thiết kế và chọn các sản phẩm đóng quà sao cho phù hợp. Mỗi giỏ quà sẽ bao gồm: Bánh, kẹo, chè, thuốc, nước ngọt, bia, rượu, ô mai, mứt, nho khô,….

Mặt hàng giỏ quà ngày càng bám sát với nhu cầu của khách hàng, chúng tôi không chỉ mong muốn tạo ra một sản phẩm trưng Tết đẹp mà chất lượng hàng bên trong cũng phải được đảm bảo, như vậy mới có thể tạo uy tín với người mua", anh Việt Dũng (chủ một siêu thị tại Ba Đình, Hà Nội) cho biết.

Giỏ quà Tết được thiết kế bắt mắt, mang đậm nét truyền thống.

Nhiều năm trở lại đây, các sản phẩm quà Tết bình dân đang chiếm ưu thế, thay thế dần những giỏ quà tiền triệu từng phổ biến trong các mùa Tết trước. Người tiêu dùng đang ưu tiên các hộp quà có mức giá vừa phải, tập trung vào tính thiết thực, nguồn gốc rõ ràng và thương hiệu quen thuộc.

"Về thị trường giỏ quà Tết mỗi năm sẽ có những sự thay đổi riêng, tuy nhiên xu hướng của những năm gần đây là hình thức bắt mắt, sản phẩm chất lượng nhưng giá thành phải chăng. Giá của mỗi giỏ quà dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào các sản phẩm bên trong giỏ quả. Nếu là hàng bánh, kẹo, rượu,… nhập khẩu thì sẽ có giá cao hơn so với hàng trong nước. Thay vì lựa chọn giỏ quà lớn, nhiều khách hàng dành thời gian tìm các hộp quà có giá từ 200.000 – 500.000 đồng, có hình thức sang trọng, lịch sự để đi biếu tặng", chị Hoàng Thị Vân (chủ một cửa hàng bán bánh kẹo tại Đông Anh, Hà Nội) cho hay.

Giỏ quà bình dân giá từ 200.000 - 500.000 đồng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Tại chuỗi siêu thị GO! năm nay, giỏ quà Tết giá thấp nhất 85.000 đồng là hộp quà dưa lưới giống Hà Lan 1 trái. Ngoài ra, siêu thị này còn các mẫu quà khác với giá phổ biến trong khoảng 200.000-500.000 đồng. Các giỏ quà loại này thường có thêm đồ uống có cồn, trà cùng các loại hạt và trái cây sấy.

Tương tự, siêu thị AEON cũng đưa ra nhiều mẫu giỏ quà Tết với mức giá từ 599.000-2,8 triệu đồng/giỏ bao gồm 1 bánh quy, 1 hộp kẹo, 1 hộp sữa, 1 túi đậu phộng, 1 hộp cà phê hòa tan đen, trà vải hoa hồng và 1 thức uống có cồn.

Đặc biệt, WinMart giới thiệu Hộp quà Tết Healthy, hướng đến xu hướng tiêu dùng tốt cho sức khỏe với các sản phẩm ít đường, trà, hạt dinh dưỡng… Bên cạnh các giỏ quà được thiết kế sẵn, WinMart còn triển khai hình thức giỏ quà tự chọn cho phép khách hàng chủ động lựa chọn sản phẩm theo sở thích, độ tuổi và nhu cầu của người nhận.

Từ thị trường truyền thống đến online, giỏ quà Tết được rao bán da dạng.

Tương tự, hệ thống siêu thị Co.op Mart cũng chủ động triển khai sớm kế hoạch kinh doanh giỏ quà Tết với hơn 100 mẫu, từ phân khúc tiết kiệm đến cao cấp với giá từ 99.900 đồng đến 1,5 triệu đồng/giỏ đồng thời nhận gói quà theo yêu cầu của khách hàng.

Cùng với sự nở rộ của giỏ quà giá rẻ, nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng gia tăng. Cơ quan quản lý thị trường tại nhiều địa phương đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng, hàng cận date. Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn điểm bán uy tín, kiểm tra kỹ nhãn mác và hạn sử dụng để món quà Tết không chỉ trọn vẹn ý nghĩa mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Giỏ quà giá rẻ lên ngôi trong dịp Tết 2026.

