Nhau tiền đạo, u xơ tử cung lớn bít đường ra thai nhi, thai phụ 35 tuổi được mổ 3 trong 1

Nhau tiền đạo kèm u xơ tử cung lớn khiến thai kỳ nguy cơ cao

Chị Trang, 35 tuổi, mang thai lần thứ 3 sau hai lần sinh mổ. Khi khám tại Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ở tuần thai thứ 18, chị được phát hiện nhau tiền đạo kèm nhiều khối u xơ tử cung. Bánh nhau che kín cổ tử cung, trong khi các khối u xơ lớn có thể cản trở đường ra của thai nhi, khiến quá trình sinh nở tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Nhau tiền đạo là tình trạng bánh nhau bám ở đoạn dưới tử cung, gần hoặc che lấp lỗ trong cổ tử cung. Đây là một biến chứng thai kỳ có thể gây xuất huyết âm đạo, đặc biệt trong giai đoạn cuối thai kỳ và khi chuyển dạ. Theo thông tin từ bệnh viện, tỷ lệ nhau tiền đạo khoảng 1/200 thai phụ.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện cho biết nhau tiền đạo trung tâm có thể gây xuất huyết ồ ạt, băng huyết sau sinh, sinh non, thậm chí đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi.

Khi thai kỳ tiến triển, đoạn dưới tử cung phát triển và cổ tử cung có những thay đổi, các mạch máu tại vị trí bánh nhau bám có thể bị kéo căng, tổn thương, gây xuất huyết âm đạo. Vì vậy, thai phụ được chẩn đoán nhau tiền đạo cần được theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện và xử trí các biến chứng.

Ê kíp bác sĩ thực hiện cùng lúc 3 kỹ thuật trong cùng cuộc mổ. Ảnh: BVCC

Nhau tiền đạo gây xuất huyết ở tuần thai 28, bác sĩ tìm cách kéo dài thai kỳ

Khi thai được 28 tuần, chị Trang bất ngờ xuất huyết âm đạo và phải nhập viện theo dõi. Ở thời điểm này, thai nhi còn non tháng. Nếu xuất huyết diễn tiến nặng, bác sĩ có thể phải mổ lấy thai khẩn cấp, trong khi trẻ sinh non đối mặt với nguy cơ gặp các biến chứng do các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện.

Chị Trang được chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá bánh nhau, kiểm tra nguy cơ nhau cài răng lược và khảo sát tình trạng thai nhi. Kết quả cho thấy bánh nhau chưa xâm lấn cơ tử cung, giúp bác sĩ có thêm cơ sở cân nhắc việc tiếp tục kéo dài thai kỳ.

Các bác sĩ Sản Phụ khoa phối hợp với bác sĩ Trung tâm Sơ sinh hội chẩn, xây dựng phương án theo dõi và điều trị cho mẹ và bé. Thai phụ được sử dụng thuốc giảm co tử cung, tiêm corticosteroid hỗ trợ trưởng thành phổi thai nhi nhằm chuẩn bị cho tình huống có thể phải sinh sớm.

Sau một tuần điều trị, tình trạng xuất huyết của chị Trang chấm dứt, sức khỏe ổn định, thai nhi tiếp tục phát triển. Các bác sĩ duy trì theo dõi sát tình trạng của mẹ và bé, cố gắng kéo dài thai kỳ thêm vài tuần để thai nhi có thêm thời gian phát triển.

Nhờ tình trạng xuất huyết được kiểm soát, thai kỳ tiếp tục diễn tiến thuận lợi đến hơn 37 tuần. Sau khi đánh giá toàn diện sức khỏe của mẹ và thai nhi, vị trí bánh nhau cùng các khối u xơ tử cung, ê-kíp quyết định mổ lấy thai chủ động nhằm hạn chế nguy cơ xuất huyết ồ ạt có thể xảy ra khi chuyển dạ.

Thai phụ nhau tiền đạo được mổ lấy thai, bé trai nặng 3,2 kg chào đời

Sau khi chị Trang được gây mê, ê-kíp bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa tiến hành mở bụng, mở tử cung và đưa bé trai nặng 3,2 kg ra ngoài an toàn.

Các bác sĩ sử dụng thuốc tăng co tử cung, hỗ trợ tử cung co hồi và bánh nhau bong tự nhiên, hạn chế can thiệp bóc nhau bằng tay. Do bánh nhau nằm ở mặt sau tử cung, ê-kíp lấy nhau thuận lợi, không ghi nhận xuất huyết trong quá trình bong nhau.

Tuy nhiên, sản phụ có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ chảy máu sau sinh, gồm nhau tiền đạo, tiền sử hai lần sinh mổ và nhiều khối u xơ tử cung. Để chủ động kiểm soát nguy cơ này, bác sĩ quyết định thắt động mạch tử cung nhằm giảm lượng máu đến tử cung.

Sau khi đưa em bé ra ngoài, ê-kíp tiếp tục bóc các khối u xơ có kích thước lần lượt 7x6x5 cm và 2x3x3 cm. Các khối u nằm gần vị trí mổ lấy thai và đoạn eo tử cung, chiếm chỗ, làm biến dạng cấu trúc tử cung và cản trở đường ra của thai nhi.

Cuối cùng, theo nguyện vọng của thai phụ, bác sĩ thực hiện cắt đoạn hai vòi trứng để triệt sản. Trong khoảng 3 giờ, ê-kíp hoàn thành bốn can thiệp gồm mổ lấy thai, thắt động mạch tử cung, bóc u xơ tử cung và triệt sản hai vòi trứng.

Nhau tiền đạo cần được theo dõi chặt chẽ để phòng biến chứng

Theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, việc kết hợp các kỹ thuật trong cùng một cuộc mổ giúp bác sĩ chủ động kiểm soát nguy cơ xuất huyết, xử lý các khối u xơ gây cản trở và thực hiện triệt sản theo nguyện vọng của người bệnh.

Phương án này giúp sản phụ tránh phải trải qua các cuộc phẫu thuật riêng để xử lý từng vấn đề, qua đó hạn chế những rủi ro có thể phát sinh khi phải gây mê và phẫu thuật nhiều lần, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Bác sĩ Nhi cho biết nhau tiền đạo làm tăng nguy cơ phải nằm viện theo dõi kéo dài, truyền máu, sinh non và cắt tử cung do băng huyết. Theo thông tin bác sĩ cung cấp, tỷ lệ băng huyết có thể tăng lên đến 5,3%; biến chứng nặng có thể đe dọa tính mạng thai phụ.

Để phòng ngừa các biến chứng sản khoa nguy hiểm, phụ nữ mang thai được chẩn đoán nhau tiền đạo cần tuân thủ lịch khám thai, theo dõi sát theo hướng dẫn của bác sĩ và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường.