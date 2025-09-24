Nhiễm trùng tiết niệu lây qua quan hệ tình dục không?
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
1. Ai dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu?
Nhiễm trùng tiết niệu xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu gây viêm nhiễm với các biểu hiện như: Cảm giác nóng rát khi đi tiểu; Thường xuyên buồn tiểu, tiểu gấp; Nước tiểu đục, sẫm màu hoặc có mùi hôi; Có máu trong nước tiểu; Đau hoặc khó chịu ở vùng bụng dưới; Sốt hoặc ớn lạnh…
Nhiễm trùng đường tiết niệu không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu. Vì trong quá trình quan hệ tình dục, vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn E.coli từ vùng hậu môn hoặc âm đạo có thể dễ dàng xâm nhập vào niệu đạo dẫn đến nhiễm trùng. Phụ nữ có nguy cơ cao hơn do cấu tạo niệu đạo ngắn và gần hậu môn.
Đối với nam giới, nhiễm trùng đường tiết niệu thấp hơn ở nữ giới do niệu đạo dài hơn và xuất tinh giúp rửa sạch vi khuẩn nhưng nguy cơ ở nam giới có thể gặp khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn.
Một số vi khuẩn có thể xâm nhập vào niệu đạo của dương vật khi quan hệ qua đường hậu môn gây ra viêm niệu đạo và trong một số trường hợp gây nhiễm trùng đường tiết niệu.
2. Nhiễm trùng tiết niệu gây khó khăn khi quan hệ tình dục
Theo TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn, chuyên khoa Thận tiết niệu, nhiễm trùng đường tiết niệu ảnh hưởng nhiều hơn đối với nữ giới, đặc biệt gây đau nhiều khi giao hợp . Nam giới bị nhiễm trùng đường tiểu cũng cảm thấy rất khó chịu. Điều này làm ảnh hưởng đến quan hệ thân mật với bạn tình.
Khi bị nhiễm trùng đường tiết niệu, người bệnh có thể cảm thấy đau, buốt khi đi tiểu, đau vùng bụng dưới, ngứa rát... Những triệu chứng này không chỉ làm giảm ham muốn mà còn khiến việc quan hệ trở nên khó chịu và đau đớn.
Tình trạng viêm nhiễm ở bàng quang và niệu đạo gây ra cảm giác đau, rát và khó chịu, làm cho bất kỳ hoạt động nào tạo áp lực lên vùng bụng dưới hoặc vùng xương chậu đều trở nên khó khăn và đau đớn.
Các triệu chứng tiểu buốt và tiểu rắt thường trầm trọng hơn sau khi quan hệ tình dục. Hoạt động tình dục cũng có thể đẩy vi khuẩn từ vùng hậu môn vào niệu đạo làm tình trạng nhiễm trùng nặng hơn hoặc gây tái nhiễm.
3. Nhiễm trùng tiết niệu có phải kiêng quan hệ tình dục không?
Để điều trị dứt điểm và phòng nguy cơ tái phát, các chuyên gia y tế khuyên người bệnh khi có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm trùng đường tiết niệu nên đi khám chuyên khoa, làm xét nghiệm nước tiểu và các xét nghiệm khác để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân và có biện pháp điều trị phù hợp.
Không nên quan hệ tình dục cho đến khi điều trị dứt điểm vì nó có thể gây kích ứng thêm các mô đã bị viêm và đưa vi khuẩn mới vào đường tiết niệu. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tái phát bệnh và làm chậm thời gian hồi phục.
Có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu bằng các biện pháp: Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ âm hộ, dương vật, quy đầu, vệ sinh vùng sinh dục nhẹ nhàng bằng nước sạch trước và sau khi quan hệ tình dục. Đi tiểu trước và sau khi quan hệ cũng là cách hiệu quả để tống vi khuẩn ra khỏi niệu đạo.
Thực hành tình dục an toàn: Hạn chế quan hệ tình dục qua đường hậu môn, tốt nhất nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Tránh chuyển từ quan hệ tình dục qua đường hậu môn sang quan hệ tình dục qua đường âm đạo mà không mang bao cao su mới vào trước.
Uống đủ nước mỗi ngày giúp làm sạch đường tiết niệu và đào thải vi khuẩn qua nước tiểu, đồng thời giúp giảm bớt cảm giác nóng rát và châm chích khi đi tiểu.
