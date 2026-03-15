Chuyên gia hé lộ 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa bao giờ 'lên đỉnh'

Trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, Emma Kobil – chuyên gia tư vấn và trị liệu tâm lý người Mỹ – đã phân tích một số lý do phổ biến khiến nhiều phụ nữ gặp khó khăn trong việc đạt cực khoái.

Có nhiều nguyên nhân khiến một phụ nữ chưa từng "lên đỉnh" khi gần gũi với "nửa kia" (Ảnh minh họa).

Rào cản tâm lý

Theo chuyên gia Kobil, yếu tố tâm lý là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến phụ nữ khó đạt cực khoái.

Nhiều người khi gần gũi với bạn đời lại rơi vào trạng thái lo lắng về ngoại hình, băn khoăn về cách thể hiện của mình hoặc tự hỏi liệu bản thân có đang “làm đúng” hay không. Khi tâm trí bị chi phối bởi những suy nghĩ như vậy, hệ thần kinh có xu hướng duy trì trạng thái căng thẳng thay vì thư giãn – điều cần thiết để cơ thể đạt cực khoái.

Ngoài ra, cảm giác xấu hổ, tự phán xét bản thân hoặc áp lực phải đạt cực khoái cũng có thể khiến cơ thể khó thả lỏng hoàn toàn.

Theo chuyên gia Kobil, cực khoái không phải điều có thể “ép buộc”. Điều quan trọng là phụ nữ cần nhận diện cảm xúc của mình và học cách đối xử nhẹ nhàng, tử tế với chính bản thân.

Thiếu kích thích phù hợp

Một nguyên nhân khác thường gặp là thiếu sự hiểu biết về cơ thể và thiếu kích thích phù hợp trong quá trình gần gũi.

Chuyên gia Kobil cho biết nhiều phụ nữ không thể đạt cực khoái chỉ thông qua việc quan hệ thông thường. Vùng nhạy cảm của phụ nữ có hơn 8.000 đầu dây thần kinh và thường cần được kích thích trực tiếp để tạo ra cảm giác hưng phấn mạnh mẽ.

Tuy nhiên, rất ít phụ nữ được hướng dẫn hoặc khuyến khích tìm hiểu về cơ thể của mình.

Theo chuyên gia, việc tự khám phá cơ thể có thể giúp phụ nữ nhận biết loại kích thích, áp lực, tốc độ hay nhịp điệu phù hợp với bản thân. Khi hiểu rõ cơ thể mình hơn, khả năng đạt cực khoái cũng có thể được cải thiện.

Sang chấn trong quá khứ và định kiến về khoái cảm

Những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ cũng có thể trở thành rào cản khiến phụ nữ khó đạt cực khoái.

Theo chuyên gia Kobil, nếu một người từng trải qua sang chấn tâm lý, hoặc lớn lên trong môi trường coi việc tận hưởng khoái cảm là điều đáng xấu hổ, họ có thể hình thành cảm giác tội lỗi khi trải nghiệm sự thân mật.

Những rào cản cảm xúc này khiến người phụ nữ khó buông bỏ cảm xúc và hòa mình trọn vẹn vào cuộc gần gũi.

Ngoài ra, nếu bạn đời hành động quá vội vàng hoặc không chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, cơ thể có thể không có đủ thời gian để tích lũy cảm giác hưng phấn cần thiết.

Cực khoái không phải thước đo duy nhất của sự thỏa mãn

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng cực khoái không phải là thước đo duy nhất cho sự thỏa mãn trong đời sống tình dục.

Điều quan trọng hơn là cảm giác an toàn, sự giao tiếp cởi mở giữa hai người và khả năng thấu hiểu nhu cầu của nhau. Khi giảm áp lực phải đạt cực khoái và tập trung vào sự kết nối cảm xúc, nhiều phụ nữ có thể cảm thấy thoải mái hơn trong đời sống chăn gối.

Theo chuyên gia Kobil, việc tò mò khám phá cơ thể, lắng nghe phản ứng của bản thân và kiên nhẫn với quá trình này có thể giúp cải thiện trải nghiệm tình dục theo thời gian.

Trên hết, sự thoải mái, tôn trọng và kết nối giữa hai người mới là yếu tố quan trọng nhất giúp đời sống chăn gối trở nên trọn vẹn.

