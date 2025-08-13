Xúc phạm thầy giáo, học sinh bị tát rách màng nhĩ tai

Theo thông tin từ Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), người đàn ông có hành động tát liên tiếp vào mặt học sinh trong video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là thầy giáo V.X.T., giáo viên tiếng Anh hiện đang công tác tại Trường THPT Vĩnh Lộc. Em học sinh trong video là N.T.H., học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô (Thanh Hóa).

Trường THPT Vĩnh Lộc, nơi thầy T. công tác.

Thầy V.X.T. và em N.T.H. là anh em họ (bố em H. là chú thầy T.). Em H. được bố mẹ gửi gắm thầy T. kèm cặp môn tiếng Anh từ khi học lớp 3.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã dùng những lời lẽ thô tục để nói rằng anh họ mình (thầy T.) dạy khó hiểu. Bức xúc vì H. phát ngôn không lễ phép đối với mình nên thầy T. đã đến nhà, quát mắng và tát em H.

Sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Trường THPT Vĩnh Lộc yêu cầu thầy T. đến cùng gia đình chăm sóc, theo dõi sức khỏe của học sinh H., đồng thời tường trình, kiểm điểm.

Hình ảnh thầy T. tát liên tiếp vào mặt em H. (Ảnh cắt từ clip).

Thầy T. cùng gia đình đã đưa em H. đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Kết quả cho thấy em H. bị rách màng nhĩ tai trái. Sau đó, gia đình đưa em H. về điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Hiện tại, sức khỏe của em đã cơ bản ổn định.

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, ngày 13/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 40 giây, ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân. Người này vào nhà, gọi một nam sinh ra ngoài nói chuyện rồi có hành động đánh, tát nhiều lần vào mặt.

Toàn bộ diễn biến của vụ việc được camera an ninh của gia đình ghi lại. Thời gian diễn ra vào ngày 8/8 tại xã Tây Đô (Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip được xác định là một thầy giáo đang công tác tại Trường THPT Vĩnh Lộc, còn người bị đánh là một nam học sinh đang học lớp 7.