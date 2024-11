Nhiều phụ huynh ở TPHCM nhận được cuộc gọi lừa đảo 'con đang cấp cứu Chợ Rẫy, chuyển tiền gấp'

Tối 18/11, Công an TPHCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an các quận huyện, TP Thủ Đức điều tra vụ nhiều phụ huynh bị lừa đảo bằng chiêu gọi điện "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp" xảy ra vào sáng cùng ngày.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, công an các địa phương rà soát các số điện thoại đã gọi tới cho các nạn nhân (tức phụ huynh) để báo "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp" để điều tra, truy xét; truy tìm số tài khoản mà phụ huynh đã chuyển tiền vào.