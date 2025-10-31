Kéo dài tuổi thọ cho người bệnh cao tuổi mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng

Bệnh nhân ung thư dạ dày mắc nhiều bệnh lý nền nguy hiểm

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật nội soi thành công, cắt gần toàn bộ dạ dày và vét hạch điều trị cho cụ bà 85 tuổi tại Quảng Ninh.

Bệnh nhân Hoàng T. K. (85 tuổi, ở phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp điều trị đều, loét dạ dày. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm thăm dò chẩn đoán.

Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh cao tuổi mắc ung thư bờ cong nhỏ dạ dày (giai đoạn T2NxM0) trên nền bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ gan. Tiên lượng đánh giá nặng, nguy kịch, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi can thiệp phẫu thuật.

BS Nguyễn Văn Dũng thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ekip phẫu thuật của BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi, kiểm tra và đánh giá toàn bộ tổn thương, tiếp cận được khối u kích thước khoảng 2x3cm ở góc bờ cong nhỏ dạ dày chưa xâm lấn thanh mạc.

Phẫu thuật viên thực hiện phẫu tích cắt gần toàn bộ dạ dày, vét hạch, nối hỗng tràng – dạ dày, hoàn toàn nội soi trong ổ bụng. Với kinh nghiệm vững vàng và thao tác phẫu tích chuẩn xác của ekip phẫu thuật, toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn, kiểm soát tốt các nguy cơ biến chứng.

Sau phẫu thuật 5 ngày, người bệnh ăn uống tốt, vết mổ khô, sức khỏe hồi phục nhanh và chuẩn bị được xuất viện.

BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đánh giá: "Đây là ca bệnh ung thư dạ dày phức tạp do bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền nặng kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ gan, bệnh phổi mạn tính… Những yếu tố này làm tăng biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng trong phẫu thuật, gây mê.

Tuy nhiên, phẫu thuật là giải pháp tối ưu để điều trị triệt căn, cải thiện chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cho bệnh nhân. Vì vậy, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và vét hạch là phương án lựa chọn điều trị tối ưu, hiệu quả nhất bởi ít xâm lấn, giảm mất máu, giảm đau sau mổ, phục hồi nhanh hơn so với mổ mở truyền thống. Đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm."

Thành công của ca phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày cho người bệnh 85 tuổi đã khẳng định hiệu quả và tính ưu việt của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư tiêu hóa, đặc biệt thay đổi quan điểm điều trị từ điều trị giảm nhẹ sang phẫu thuật triệt căn với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh lý nền.