Kéo dài tuổi thọ cho người bệnh cao tuổi mắc ung thư dạ dày kèm nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng
GĐXH - Bệnh nhân phát hiện ung thư dạ dày ở tuổi 85 có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp điều trị đều, loét dạ dày... đã được mổ thành công.
Bệnh nhân ung thư dạ dày mắc nhiều bệnh lý nền nguy hiểm
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật nội soi thành công, cắt gần toàn bộ dạ dày và vét hạch điều trị cho cụ bà 85 tuổi tại Quảng Ninh.
Bệnh nhân Hoàng T. K. (85 tuổi, ở phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp điều trị đều, loét dạ dày. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm thăm dò chẩn đoán.
Qua thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh cao tuổi mắc ung thư bờ cong nhỏ dạ dày (giai đoạn T2NxM0) trên nền bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ gan. Tiên lượng đánh giá nặng, nguy kịch, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi can thiệp phẫu thuật.
Ekip phẫu thuật của BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu thuật nội soi, kiểm tra và đánh giá toàn bộ tổn thương, tiếp cận được khối u kích thước khoảng 2x3cm ở góc bờ cong nhỏ dạ dày chưa xâm lấn thanh mạc.
Phẫu thuật viên thực hiện phẫu tích cắt gần toàn bộ dạ dày, vét hạch, nối hỗng tràng – dạ dày, hoàn toàn nội soi trong ổ bụng. Với kinh nghiệm vững vàng và thao tác phẫu tích chuẩn xác của ekip phẫu thuật, toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn, kiểm soát tốt các nguy cơ biến chứng.
Sau phẫu thuật 5 ngày, người bệnh ăn uống tốt, vết mổ khô, sức khỏe hồi phục nhanh và chuẩn bị được xuất viện.
Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày cho người bệnh 85 tuổi
BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đánh giá: "Đây là ca bệnh ung thư dạ dày phức tạp do bệnh nhân tuổi cao, có nhiều bệnh lý nền nặng kèm theo như tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ gan, bệnh phổi mạn tính… Những yếu tố này làm tăng biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng trong phẫu thuật, gây mê.
Tuy nhiên, phẫu thuật là giải pháp tối ưu để điều trị triệt căn, cải thiện chất lượng cuộc sống, tuổi thọ cho bệnh nhân. Vì vậy, phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và vét hạch là phương án lựa chọn điều trị tối ưu, hiệu quả nhất bởi ít xâm lấn, giảm mất máu, giảm đau sau mổ, phục hồi nhanh hơn so với mổ mở truyền thống. Đặc biệt có ý nghĩa với người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền nguy hiểm."
Thành công của ca phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày cho người bệnh 85 tuổi đã khẳng định hiệu quả và tính ưu việt của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư tiêu hóa, đặc biệt thay đổi quan điểm điều trị từ điều trị giảm nhẹ sang phẫu thuật triệt căn với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh lý nền.
Thanh niên 16 tuổi bị tăng huyết áp kéo dài, bác sĩ tìm ra nguyên nhân bất ngờBệnh thường gặp - 2 phút trước
GĐXH - Hình ảnh khối u tuyến thượng thận trái cấu trúc không đồng nhất, được xác định là nguyên nhân gây tăng huyết áp kéo dài.
Thanh nhiên 17 tuổi phát hiện mắc tiểu đường type 2 từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng đều bỏ quaBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Thanh niên phát hiện mắc bệnh tiểu đường được mẹ đưa đi khám vì gần đây tiểu nhiều, thừa cân, gai đen vùng cổ gáy...
Hiểu lầm về HPV khiến người trẻ bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chính mìnhBệnh thường gặp - 6 giờ trước
GĐXH - Trong khi ung thư cổ tử cung vẫn là một trong những căn bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ Việt Nam, nhiều người trẻ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin HPV - biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Không ít người cho rằng HPV chỉ liên quan đến phụ nữ, hoặc đã “quá tuổi” để tiêm phòng.
Người đàn ông 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, 2 lần ngừng tim may mắn được cứu sốngBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp đột ngột đau tức ngực trái, khó thở khi đang làm việc nên đến viện khám.
Người đàn ông 49 tuổi may mắn phát hiện bệnh lý gan nguy hiểm nhờ 1 việc mà rất nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Trường hợp của bệnh nhân H.T.N (nam, 49 tuổi) may mắn phát hiện sớm bệnh lý gan nguy hiểm trong một chương trình xét nghiệm miễn phí.
Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn...
Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dướiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đôi chân nặng nề, đau mỏi, nổi gân xanh… có thể là dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới – căn bệnh âm thầm nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ đôi chân của mình, ngăn ngừa bệnh từ sớm.
Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong trường hợp viêm họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại... cần được khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị dứt điểm.
Bị nghẹt mũi, chảy dịch nhiều năm, người đàn ông đi khám phát hiện lý do bất ngờBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thường xuyên bị nghẹt mũi nặng, khó thở kéo dài, cụ ông đi khám được chẩn đoán u nhú đảo ngược hốc mũi trái.
Đồng hồ sinh học của cơ thể - ngủ, ăn, nghỉ đúng lúc để sống khỏe mỗi ngàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 21h đến 9h sáng hôm sau là khoảng thời gian “vàng” để cơ thể tái tạo năng lượng và thải độc. Chỉ cần ngủ sớm, ăn sáng đúng giờ và để cơ thể vận hành theo đúng nhịp sinh học, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong sức khỏe mỗi ngày.
Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleballBệnh thường gặp
GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.