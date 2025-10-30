Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dưới

7 giờ trước

GĐXH - Từ 21h đến 9h sáng hôm sau là khoảng thời gian “vàng” để cơ thể tái tạo năng lượng và thải độc. Chỉ cần ngủ sớm, ăn sáng đúng giờ và để cơ thể vận hành theo đúng nhịp sinh học, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong sức khỏe mỗi ngày.