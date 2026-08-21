Nghịch lý hơn 17.000 căn nhà ở cho thuê đang nằm chờ người ở

Từ ngày mai, Hà Nội tổng lực chỉnh trang hạ tầng, bảo đảm giao thông thông suốt dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Từ 7h ngày 22/8 đến hết ngày 2/9, các đơn vị quản lý hạ tầng giao thông Hà Nội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, sửa chữa mặt đường, điều tiết luồng tuyến và bố trí lực lượng trực 24/24h phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Thông tin trên được Bộ Xây dựng nêu tại Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030".

Nhà tái định cư chiếm quá nửa lượng tồn đọng

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, tổng quỹ nhà ở cho thuê thuộc sở hữu nhà nước trên toàn quốc hiện đạt 205.074 căn, phòng. Dù 188.025 căn, phòng đã được khai thác cho thuê, vẫn còn 17.049 căn, phòng đang trong tình trạng bỏ trống.

Cơ cấu quỹ nhà ở công hiện nay gồm: 78.476 căn nhà ở công vụ, 64.808 phòng ký túc xá sinh viên, 30.957 căn nhà ở cũ thuộc tài sản công, 14.297 căn nhà ở phục vụ tái định cư, 13.450 căn nhà ở xã hội và 3.086 căn thuộc các loại hình nhà công khác.

Hơn 17.000 căn, phòng nhà ở thuộc tài sản công trên cả nước hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng, phần lớn tập trung ở phân khúc nhà tái định cư.

Đáng chú ý, trong số hơn 17.000 căn, phòng chưa bố trí sử dụng, nhà ở phục vụ tái định cư chiếm tỷ trọng áp đảo với 8.714 căn (chiếm hơn 51%). Tiếp theo là ký túc xá sinh viên với 3.756 phòng, nhà ở cũ thuộc tài sản công 1.878 căn, các loại hình nhà ở công khác 1.019 căn và nhà ở xã hội 995 căn.

Thay đổi tư duy phát triển, thúc đẩy phân khúc cho thuê

Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng cho rằng cần chuyển dịch trọng tâm từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại sang phát triển song hành nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của đại bộ phận người dân.

Thị trường cho thuê được định hướng vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, hướng tới mục tiêu kép: bảo đảm lợi nhuận hợp lý cho chủ đầu tư và mang lại mức giá thuê vừa túi tiền của người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là hoàn thành hoặc vượt các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Để hiện thực hóa định hướng này, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương:

Tạo quỹ đất sạch: Chủ động bố trí ngân sách giải phóng mặt bằng, rà soát quy hoạch và dành đủ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê; đặc biệt thực hiện nghiêm quy định bố trí đất xây nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Gắn liền hạ tầng dịch vụ: Quy hoạch nhà ở cho thuê phải đồng bộ với mạng lưới giao thông, y tế, giáo dục và thiết chế văn hóa, ưu tiên tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và đô thị có tốc độ phát triển nhanh.

Cải cách thủ tục hành chính: Đơn giản hóa quy trình theo cơ chế "một cửa", rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư, giao đất, cấp phép xây dựng và tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi.

Ngày 2/9, người dân nên đi những tuyến đường này để tránh ùn tắc khi về quê? GĐXH - Nhằm giảm tải ùn tắc cửa ngõ Thủ đô dịp nghỉ lễ 2/9, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố các lộ trình thay thế, giúp người dân chủ động chọn hướng đi thông thoáng.