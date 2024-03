Nhóm thanh niên cầm hung khí chặn xe, cướp tài sản ở Hà Nội khiến người dân lo sợ sa lưới

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một nam thanh niên đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng trên địa bàn quận Hà Đông, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên chặn đầu xe và dùng hung khí đe doạ,…

Theo nội dung đoạn clip, 2 thanh thiếu niên điều khiển xe máy, cầm vật rất dài có gắn đầu nhọn, chặn xe người đi đường, không lâu sau, hai người khác cũng chạy tới hăm dọa.

Khi bị chặn lại, người đàn ông đi xe máy nói không có tiền và xin nhóm thanh thiếu niên này. Tuy nhiên, nhóm này văng những lời tục tĩu, rồi một đối tượng bật cốp lục lọi xe máy nam thanh niên. Sau khi lục lọi cốp xe không có, nhóm này yêu cầu nam thanh niên lục lọi túi quần và mở nắp điện thoại. Quá trình chặn nhóm thanh niên cũng hành hung người này, khi thấy nạn nhân cầm điện thoại quay video thì một thanh niên cầm hung khí đánh, chọc vào chân,...

Nội dung đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người cho rằng, không thể để tình trạng ngang nhiên vi phạm pháp luật xảy ra như vậy.

"Như này manh động quá, người dân ai còn ra đường vào buổi tối nữa. Quá ngông cuồng, cầm đồ đi thế này trong đêm khuya" - tài khoảng N. Đ. Đ bình luận trong video ở một hội nhóm trên Facebook.

Một số sinh viên sau khi xem video cho biết, bây giờ không dám đi ra ngoài đường vào ban đêm nữa, quá nguy hiểm. Những hành vi như thế này cần phải được xử lý nghiêm để răn đe không để xảy ra tình trạng tương tự ở giữa thành phố được.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc trên xảy ra vào rạng sáng ngày 15/3, tại một đoạn đường thuộc khu vực phố Lê Lợi, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Liên quan đến sự việc trên, tối ngày 16/3, Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố. Các đối tượng bị bắt đều dưới 16 tuổi.

Nhóm cướp trên với thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh, sử dụng 2 xe máy, cầm theo hung khí là 2 tuýp sắt hàn dao phóng, đi trên các tuyến phố vắng người qua lại, chặn người đi đường để cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 2h ngày 14/3, 02 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave không BKS tại khu vực đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thì bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn đánh, đe dọa cướp chiếc xe máy trên.

Xác định tính chất manh động của các đối tượng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Hoàng Mai khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị bắt giữ 06 đối tượng gồm: Đ. L. G. V (SN 2009), P. C. Đ (SN 2009), C. N. H. T. S (SN 2009), L. T. T (SN 2009), Đ. T. K (SN 2008), T. G. B (SN 2008) cùng trú tại Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, ngoài vụ việc nêu trên, bước đầu các đối tượng còn khai nhận đã gây ra 03 vụ cướp tài sản khác.

Cụ thể khoảng 03h, ngày 02/3, 03 đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa 02 thanh niên cướp 01 chiếc xe máy Honda Vision màu vàng không BKS tại đầu phố Vọng – Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa; khoảng 02h00', ngày 05/3, tại khu vực đường Giải Phóng, gần cổng Đại học Bách Khoa, 03 đối tượng điều khiển xe máy cầm theo tuýp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa 03 thanh niên cướp 01 xe máy Honda Wave màu đen không BKS tại đường Giải Phóng.

Đáng chú ý, ngày 15/3, 06 đối tượng điều khiển 03 xe máy đến khu vực phố Lê Lợi, quận Hà Đông thì gặp 01 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Vision. Thấy vậy, cả nhóm chặn xe người này, cầm tuýp sắt hàn dao phóng lợn đe dọa, yêu cầu người này mở cốp xe ra.

Nhưng do nam thanh niên không có tiền mặt nên cả nhóm không cướp được gì nên cả nhóm bỏ đi, hình ảnh các đối tượng dùng hung khí đe dọa, cướp tài sản của bị hại được camera của một nhà dân ghi lại, đưa lên một số trang mạng xã hội.

Đây cũng là vụ việc gây xôn xao dư luận trong ngày 15, 16/3 mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, mở rộng vụ án làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại, người biết thông tin các vụ việc nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội ở số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Video: Nhóm thanh niên chặn xe cướp tài sản người đi đường ở Hà Nội