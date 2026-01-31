'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia
GĐXH - Từ ngày 3 - 22/2 sẽ diễn ra đợt trình chiếu một số bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và một số tỉnh thành trên phạm vi cả nước.
Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026) và Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim sẽ tổ chức Đợt phim từ ngày 3 - 22/2/2026 trên phạm vi toàn quốc.
Đợt phim là hoạt động văn hóa - điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong Nhân dân.
Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có giá trị tư tưởng, nhân văn và chất lượng nghệ thuật cao, Đợt phim góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của điện ảnh cách mạng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Trong khuôn khổ Đợt phim, Lễ Khai mạc sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 3/2/2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (số 87 Láng Hạ, Hà Nội). Bộ phim truyện "Thanh âm vượt đại dương" (Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất) được chọn chiếu Khai mạc.
Chương trình phim chiếu trong Đợt phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia bao gồm các phim truyện: "Thanh âm vượt đại dương", "Tử chiến trên không", "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", "Chiếc chìa khóa vàng", "Mùi cỏ cháy", "Thầu Chín ở Xiêm".
Bên cạnh các suất chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật... các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động, với danh sách phim riêng gồm phim truyện, phim tài liệu - khoa học và phim hoạt hình.
