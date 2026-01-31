Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

Thứ bảy, 15:08 31/01/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ ngày 3 - 22/2 sẽ diễn ra đợt trình chiếu một số bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và một số tỉnh thành trên phạm vi cả nước.

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026) và Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị sản xuất phim sẽ tổ chức Đợt phim từ ngày 3 - 22/2/2026 trên phạm vi toàn quốc.

Đợt phim là hoạt động văn hóa - điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước trong Nhân dân.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có giá trị tư tưởng, nhân văn và chất lượng nghệ thuật cao, Đợt phim góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của điện ảnh cách mạng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Ảnh 1.

Hình ảnh từ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối.

Trong khuôn khổ Đợt phim, Lễ Khai mạc sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 3/2/2026 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (số 87 Láng Hạ, Hà Nội). Bộ phim truyện "Thanh âm vượt đại dương" (Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất) được chọn chiếu Khai mạc.

Chương trình phim chiếu trong Đợt phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia bao gồm các phim truyện: "Thanh âm vượt đại dương", "Tử chiến trên không", "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", "Chiếc chìa khóa vàng", "Mùi cỏ cháy", "Thầu Chín ở Xiêm"

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Ảnh 2.

"Tử chiến trên không" được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Bên cạnh các suất chiếu miễn phí phục vụ khán giả tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật... các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến các bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động, với danh sách phim riêng gồm phim truyện, phim tài liệu - khoa học và phim hoạt hình.

'Tử chiến trên không' được chiếu miễn phí tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Ảnh 3.NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'

GĐXH - Chương trình "12 Con giáp 2026" với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ tạo nên một bức tranh Sắc Việt đa dạng và rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'

NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'

Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Cùng chuyên mục

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh vừa nhận tin vui ở tuổi 30 có tài sản 'khủng' ra sao ở đời thực?

Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh vừa nhận tin vui ở tuổi 30 có tài sản 'khủng' ra sao ở đời thực?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy là ca sĩ quê Bắc Ninh mới đây vừa đươc nhận "mưa" giải thưởng trong giải Mai Vàng 2025. Đây được xem là thảnh quả xứng đáng sau một năm nỗ lực của cô.

Dân mạng tìm kiếm thông tin Á hậu xinh đẹp xuất hiện cùng Đình Bắc

Dân mạng tìm kiếm thông tin Á hậu xinh đẹp xuất hiện cùng Đình Bắc

Giải trí - 6 giờ trước

Sau khoảnh khắc chung khung hình cùng Đình Bắc gây sốt, Á hậu này lọt top tìm kiếm, được dân mạng trầm trồ khen ngợi về nhan sắc, tài năng.

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?

Sau gần 3 thập kỷ, dàn diễn viên 'Chuyện nhà Mộc' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sau 28 năm kể từ khi ra mắt, dàn diễn viên của bộ truyền hình "Chuyện nhà Mộc" có nhiều thay đổi trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Phản ứng của 2 Hoa hậu quốc tế khi Thu Ngân trượt Miss Intercontinental lần thứ 53

Phản ứng của 2 Hoa hậu quốc tế khi Thu Ngân trượt Miss Intercontinental lần thứ 53

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Miss Intercontinental 2022) và Huỳnh Thị Thanh Thủy (Miss International 2024) bày tỏ sự tiếc nuối về kết quả của Thu Ngân tại Miss Intercontinental 2026.

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dân

'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản' năm 2026: Bản hòa ca xúc động về tình quân dân

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2026 không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca xúc động về tình quân dân, tái hiện chân thực hình ảnh người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.

Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Nghe lời Chiến, Thành rủ bạn gái 'làm liều'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 2 'Đồng hồ đếm ngược', thấy bạn sống chật vật, Chiến quyết định rủ Thành tham gia dự án của mình.

NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'

NSƯT Chí Trung, Nguyễn Văn Chung và Steven Nguyễn góp mặt trong Chương trình '12 Con giáp 2026'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chương trình "12 Con giáp 2026" với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ tạo nên một bức tranh Sắc Việt đa dạng và rực rỡ trong dịp Tết Nguyên đán.

Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lê Phương và chồng trẻ mới đây khiến khán giả bất ngờ khi khoe tin vui. Nhiều người dành lời chúc mừng đến cặp đôi trai tài gái sắc.

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Phó bí thư tỉnh đi tự thú vì 'bảo kê' Tập đoàn Trinh Tam

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Triển bật khóc trong hối hận muộn màng, Phó bí thư tỉnh Sách cũng chủ động trình báo với cơ quan công an vì những vi phạm của bản thân.

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý với ‘má bánh bao' phúng phính, đáng yêu

Con gái Ngô Thanh Vân gây chú ý với ‘má bánh bao' phúng phính, đáng yêu

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng Ngô Thanh Vân hiếm hoi khoe ảnh con gái 6 tháng tuổi khiến fan trầm trồ thích thú là nét mũm mĩm, đánh yêu.

Xem nhiều

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Viện phó Viện kiểm sát có danh mục hàng triệu USD của Tập đoàn Trinh Tam đưa hối lộ

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã gửi tập tài liệu cho Hằng Thu về danh mục các khoản tiền Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã chi cho việc học của con ông Sách và đưa hối lộ nhiều quan chức ở địa phương.

Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Vợ chồng Lê Phương có tin vui

Giải trí
Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Viện phó Viện kiểm sát khóc khi hỏi cung bạn thân, Phó bí thư tỉnh sắp bị bắt

Xem - nghe - đọc
Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Phát hiện Phó Bí thư Tỉnh ủy có tiền bất minh từ 'bảo kê' khai thác mỏ

Xem - nghe - đọc
Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Phim 'Đồng hồ đếm ngược' phát sóng VTV3 tối nay có những diễn viên nào?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top