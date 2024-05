Những kẻ 'ẩn mặt' sau đường dây ma túy liên (P cuối): Bố già bí ẩn

Những kẻ 'ẩn mặt' sau đường dây ma túy liên tỉnh (P1): Người đàn ông la cà ở quán nước GĐXH - Khoảng tháng 12/2023, Công an TP Tuyên Quang phát hiện một nam thanh niên có những biểu hiện bất minh. Người này có dấu hiệu mua bán ma túy.

Khi bắt giữ Lan, Công an Tuyên Quang đồng thời bắt giữ được nhiều đối tượng khác đang "tá túc" trong căn nhà "bản doanh" của ổ nhóm ma túy. Lời khai của Lan cho thấy, mỗi khi Hữu nhận được đơn hàng từ khách, hắn sẽ chỉ đạo Lan liên hệ với người mua thông qua mạng xã hội telegram. Lan và nhóm người "cấp dưới" sẽ trực tiếp đóng gói, hóa trang các loại ma túy rồi qua công ty chuyển phát nhanh để đưa tới tay khách hàng.

Chính vì sự tinh vi này mà hàng trăm đơn "hàng" của Lan và Hữu đã trót lọt tới tay Đỗ Văn Hải ở TP Tuyên Quang và nhiều "đầu mối" ở các tỉnh khác.

Vào thời điểm Lan bị bắt, công an đã thu giữ số lượng lớn ma túy. Tuy nhiên, Hữu dường như "đánh hơi" thấy nguy hiểm nên đã "biến mất". Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rất nhanh chóng, Công an Tuyên Quang xác định Hữu đang di chuyển về Long An.

Nhận định Hữu có thể sẽ trốn qua biên giới, Công an Tuyên Quang đã nhanh chóng truy đuổi. Cuối cùng Hữu cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hữu khai nhận là kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Bản thân đối tượng cũng là kẻ nghiện ma túy.

Đối tượng Lan và tang vật (ảnh tư liệu)

Nguồn gốc số ma túy này được Hữu mua từ một người khác. Hữu cho hay trước đây thông qua các mối quan hệ xã hội, anh ta quen một người đàn ông tên Hậu. Hữu cũng nắm được người này tên đầy đủ là Nguyễn Trung Hậu, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Hậu dẫn Hữu đến gặp đối tượng Lưu Văn Thái. Kể từ đây, Thái trở thành đầu mối cung cấp ma túy lớn nhất cho Hữu. Trong "vòng quay" này, Hậu đứng vai trò trung gian, hưởng hoa hồng. Hậu bị bắt ngay sau đó, lời khai của đối tượng này đã làm rõ vai trò "cửa trên" của Lưu Văn Thái.

Tang vật bị thu giữ (ảnh tư liệu).

Thời điểm này, Công an Tuyên Quang xác định Thái đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích.

Một cuộc truy tìm Lưu Văn Thái được triển khai gấp rút. Sau nhiều ngày, cuối cùng công an cũng xác định được Thái đang lần trốn ở Quảng Ninh. Tại đất mỏ, Thái sinh sống cùng bạn gái và rất hay tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Vòng vây khép chặt, trong lúc đối tượng vẫn đang "phê pha" thì Công an Tuyên Quang ập vào bắt giữ, Thái chỉ biết cúi đầu tra tay vào còng. Thái khai nhận, anh ta quen một đối tượng tên Tèo. Tèo sinh sống ở nước ngoài và có nguồn ma túy rất lớn.

Mỗi lần cần mua "hàng", Thái sẽ liên hệ với Tèo thông báo chủng loại, số lượng. Tèo kiểm tra rồi xác nhận và chuyển ma túy về Việt Nam cho Thái.

Suốt quá trình "làm ăn", Thái không biết Tèo tên thật là gì, bao nhiêu tuổi và sinh sống cụ thể ở đâu. Tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua điện thoại, mạng xã hội.

Việc bắt giữ Thái có thể nói đã chặt đứt hoàn toàn một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn liên tỉnh.

Cơ quan điều tra bước đầu đã làm rõ Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 12/2023 đến nay, các đối tượng đã chuyển hơn 300 đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh để bán cho các đối tượng mua ma túy ở các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Nam, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Đồng Tháp…

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thái, Hữu, Lan và nhiều đối tượng khác trong đường dây. Rồi đây những kẻ đang tâm buôn bán "cái chết trắng" sẽ phải trả giá xứng đáng cho hành vi phạm tội của mình.