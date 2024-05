Phá chuyên án, bắt đối tượng mua bán trái phép gần 1.000 viên ma túy

Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai đối tượng Nguyễn Danh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng có biểu hiện cấu kết với nhau để bán ma túy cho các đối tượng trong và ngoài huyện Nghi Lộc, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.

Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14 giờ ngày 23/5, tại xóm 7, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Danh Hòa (SN 1995) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 950 viên ma túy dạng hồng phiến có khối lượng 90 gam, 03 điện thoại di động, 01 xe máy.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Nguyễn Danh Hòa đã khai nhận hành vi phạm tội.

Được biết, đối tượng này có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Việc phá thành công chuyên án góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép chất ma túy, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.