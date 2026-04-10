Loại trái cây này tuy nhỏ nhưng 'có võ': 5 lợi ích khiến nhiều người bất ngờ

Dâu tây là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Không chỉ mang lại cảm giác tươi mát, loại quả này còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Theo chia sẻ của ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), dâu tây cung cấp nhiều vitamin và chất chống oxy hóa quan trọng, góp phần hỗ trợ nhiều chức năng trong cơ thể nếu được sử dụng hợp lý.

1. Dâu tây giúp tăng cường hệ miễn dịch

Dâu tây chứa lượng vitamin C dồi dào, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh, đồng thời hỗ trợ quá trình phục hồi khi bị nhiễm trùng. Việc bổ sung dâu tây vào chế độ ăn có thể giúp cơ thể tăng sức đề kháng một cách tự nhiên.

2. Dâu tây giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong dâu tây, đặc biệt là flavonoid, có thể giúp giảm viêm và bảo vệ mạch máu. Khi được bổ sung thường xuyên, dâu tây có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol và huyết áp, từ đó mang lại lợi ích cho hệ tim mạch.

3. Dâu tây giúp cải thiện hệ tiêu hóa

Dâu tây là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho cơ thể. Chất xơ giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Đồng thời, việc bổ sung chất xơ từ dâu tây còn giúp giảm táo bón và góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

4. Bổ sung vitamin C từ dâu tây giúp làm đẹp da

Hàm lượng vitamin C cùng các chất chống oxy hóa trong dâu tây đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất collagen – yếu tố giúp làn da duy trì độ săn chắc. Bên cạnh đó, các dưỡng chất này còn góp phần làm chậm quá trình lão hóa da, giúp da khỏe mạnh hơn từ bên trong.

5. Dâu tây hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Dâu tây có chỉ số đường huyết thấp và chứa chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu. Nhờ đó, loại quả này có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết khi được sử dụng ở mức hợp lý trong chế độ ăn hàng ngày.

Dâu tây không chỉ là món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Với hàm lượng vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào, loại quả này có thể hỗ trợ từ hệ miễn dịch đến tim mạch, tiêu hóa và làn da. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, người dùng nên kết hợp dâu tây trong chế độ ăn cân bằng và sử dụng với lượng phù hợp.