Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 – 22/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 16 – 22/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 16 – 22/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 16 – 22/2/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Một phần đường Điện biên Phủ phường Sóc Trăng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 16:09:00 ngày 17/02/2026 đến 16:15:00 ngày 17/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





Lịch cúp điện Nhu Gia

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 22/2/2026.

Lịch cúp điện Mỹ Tú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 22/2/2026.

Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Tăng, ấp An Nghiệp, ấp Võ Thành Văn Văn, ấp Vàm Hồ, ấp An Hưng xã Cù Lao Dung

THỜI GIAN: Từ 00:23:00 ngày 19/02/2026 đến 02:11:00 ngày 19/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối.





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: một phần xả Lai Hòa TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:59:00 ngày 16/02/2026 đến 10:30:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: một phần ấp vỉnh biên xã Vĩnh Hải Vĩnh Châu TPCT

THỜI GIAN: Từ 16:09:00 ngày 17/02/2026 đến 22:45:00 ngày 17/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: mật phần khu vực xã Lai Hòa TPCT

THỜI GIAN: Từ 20:10:00 ngày 17/02/2026 đến 22:49:00 ngày 17/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Kỳ xã Vĩnh Hải

THỜI GIAN: Từ 19:35:00 ngày 18/02/2026 đến 22:10:00 ngày 18/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Khánh Hòa, xã Vĩnh Hải

THỜI GIAN: Từ 20:35:00 ngày 18/02/2026 đến 22:07:00 ngày 18/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Phân đoạn để xử lý sự cố trên lưới điện tài sản của khách hàng





KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 22:01:00 ngày 18/02/2026 đến 01:04:00 ngày 19/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 22/2/2026.

Lịch cúp điện Kế Sách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 22/2/2026.

Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Ấp Cái Quanh xã Tân Thạnh TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 00:56:00 ngày 17/02/2026 đến 01:22:00 ngày 17/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hoàn toàn xã Tân Thạnh, một phán xã Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 20/02/2026 đến 08:42:00 ngày 20/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Phân đoạn để xử lý sự cố trên lưới điện tài sản của ngành điện





Lịch cúp điện Ngã Năm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 22/2/2026.

Lịch cúp điện Thuận Hòa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 22/2/2026.

Lịch cúp điện Trần Đề

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 – 22/2/2026.