Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết tô đỏ rực khắp các khu phố năm nay có gì đặc biệt?

Chủ nhật, 17:21 25/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đa dạng các mặt hàng trang trí Tết 2026 bắt đầu được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Thời điểm từ đầu tháng Chạp, thị trường đồ trang trí Tết 2026 đã có nhiều khởi sắc. Tại nhiều tuyến phố và các cửa hàng ở Thủ đô Hà Nội bắt đầu "thay áo" mới, đa dạng các mặt hàng trang trí Tết được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp bán đồ trang trí Tết 2026.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), năm nay, tại các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống và kênh bán online đều triển khai bán hàng Tết 2026 sớm, tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng chọn lựa và mua sắm những món đồ ưng ý, hợp với túi tiền.

Nhiều người bán hàng chia sẻ, thị trường đồ trang trí Tết 2026 đa dạng mẫu mã, giá cả không biến động nhiều so với năm ngoái. Bên cạnh các sản phẩm được nhập từ Trung Quốc, những mặt hàng thủ công Việt Nam cũng được nhiều khách hàng lựa chọn, tìm mua do có thiết kế bắt mắt, vật liệu đơn giản, giá cả phải chăng.

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Đa dạng các mặt hàng được bày bán để phục vụ nhu cầu trang trí Tết 2026 của người tiêu dùng.

"Nhìn chung, đồ trang trí Tết năm nay khá đa dạng, nhiều mặt hàng mới mẻ, hấp dẫn được bày bán để đáp ứng nhu cầu của người dân. Giá cả hàng hóa không tăng nhiều so với những năm trước, tuy nhiên sức mua ở thời điểm này vẫn chưa cao, hàng đi chậm. Tùy thuộc vào nhu cầu, điều kiện của người tiêu dùng họ có thể chọn đồ trang trí có giá thành phù hợp. 

Hàng trang trí bây giờ có rất nhiều nơi bán, người bán hàng truyền thống như chúng tôi chỉ bán túc tắc, thậm chí phải kết hợp cả bán trực tiếp và bán online thì mới thu hồi được vốn. Trên mạng giờ cái gì cũng dễ đặt mua, nhiều người dân chỉ cần chọn hàng là có người vận chuyển đến tận nhà, vì vậy mà lượng khách hàng cũng giảm đi đáng kể. 

Hiện tại, phần lớn khách mua hàng là những người bán đồ trang trí ghép sẵn, đóng giỏ quà hoặc các doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu trang hoàng đơn vị…Hi vọng là thời gian tới thì lượng khách mua hàng sẽ nhiều hơn để chúng tôi yên tâm ăn Tết 2026", bà Lê Uyên (chủ một cửa hàng bán đồ trang trí tại Hàng Mã, Hà Nội) chia sẻ.

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Những phụ kiện trang trí nhỏ luôn là mặt hàng được quan tâm.

Được biết, các mặt hàng phụ kiện nhỏ đang là mặt hàng bán chạy nhất. Các loại dây treo trang trí gắn bao lì xì mini, thỏi vàng giả, chữ Phúc - Lộc - Thọ, đồng tiền xu, quả đào, bánh chưng, bánh tét, hoa đào, mai… được bày bán với đủ các mẫu mã và mức giá khác nhau. Tại các cửa hàng bán lẻ, giá các loại dây treo đang rao bán dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/dây; các loại thiết kế đẹp hơn, phối vải nỉ hoặc ép kim có giá từ 40.000 - 80.000 đồng/dây.

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Các món đồ trang trí thủ công được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nhiều sản phẩm trang trí truyền thống như câu đối đỏ, tranh Tết, bao lì xì…cũng đa dạng mẫu mã và có thiết kế ngày càng bắt kịp xu hướng. Câu đối in sẵn có giá từ 40.000 - 120.000 đồng/bộ, trong khi câu đối viết tay trên giấy mỹ thuật, giấy dó có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/bộ. Tranh treo Tết khổ nhỏ dao động 150.000 - 350.000 đồng/bức, tranh gỗ hoặc tranh khắc laser có thể lên tới 700.000 - 1,5 triệu đồng.

Tết Nguyên đán 2026: Thị trường đồ trang trí tết năm nay có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Trong nhiều năm trở lại đây, các mặt hàng trí Tết càng ngày càng đa dạng, đáp ứng được thị yếu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, sản phẩm cao cấp, có thiết kế theo chủ đề đang cũng là mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm. Các set trang trí Tết đồng bộ cho phòng khách, bàn thờ, cửa ra vào, kết hợp đèn, hoa giả, vật phẩm trang trí có giá từ 600.000 - 2 triệu đồng/sản phẩm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, quán cà phê, homestay, dịch vụ trang trí trọn gói theo chủ đề Tết có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy diện tích và yêu cầu thiết kế.

Thị trường trang trí Tết 2026 bắt đầu nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Bình luận (0)
Tags:

