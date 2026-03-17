Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16/3/2026 về đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô đến năm 2035, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo kế hoạch, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa Hà Nội phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.
Trong đó, đổi mới công nghệ gắn với phát triển kinh tế số được coi là nền tảng thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ tới toàn bộ nền kinh tế.
Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho các ngành mũi nhọn
Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đồng bộ, phù hợp với xu thế thế giới, làm cơ sở hoạch định chính sách, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp khoa học – công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô, qua đó gia tăng đóng góp vào GRDP của Thành phố.
Thành phố sẽ xác định danh mục các công nghệ cốt lõi có khả năng tạo đột phá cho từng ngành, đồng thời dự báo nhu cầu thị trường công nghệ, thị trường công nghiệp văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế đến năm 2035.
Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đánh giá khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và du lịch; từ đó xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ theo hai giai đoạn: 2026 - 2030 và 2030 - 2035, kèm theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, dự án ưu tiên và cơ chế chính sách hỗ trợ.
Ba lĩnh vực trọng tâm Hà Nội ưu tiên
Theo kế hoạch, ba lĩnh vực kinh tế mũi nhọn được tập trung đổi mới công nghệ gồm: công nghiệp văn hóa, du lịch (đặc biệt là du lịch văn hóa) và công nghiệp công nghệ số.
Trong đó, Hà Nội định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng có sức cạnh tranh cao, góp phần xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa lớn của cả nước.
Lĩnh vực du lịch được định hướng phát triển thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đóng vai trò trung tâm kết nối các tuyến du lịch trong nước và quốc tế.
Đối với công nghiệp công nghệ số, thành phố xác định đây sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, với nhiều công nghệ cốt lõi như Artificial Intelligence, công nghiệp bán dẫn và tài sản số, tạo nền tảng cho đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực văn hóa và du lịch.
Những công nghệ chiến lược Hà Nội ưu tiên phát triển
Hà Nội xác định một loạt công nghệ cốt lõi có khả năng tạo đột phá, gồm trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ blockchain, mạng di động thế hệ mới 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, an ninh mạng, cùng các công nghệ hàng không – vũ trụ như vệ tinh viễn thám hay thiết bị bay không người lái.
Song song với đó, thành phố sẽ tổ chức khảo sát và dự báo nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế đối với sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa; phân tích xu hướng tiêu dùng văn hóa gắn với kinh tế sáng tạo, công nghiệp giải trí và kinh tế số.
Đối với du lịch, các nghiên cứu sẽ tập trung đánh giá xu hướng du lịch gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Hai giai đoạn Hà Nội triển khai
Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ cốt lõi. Thành phố sẽ thúc đẩy số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về công nghiệp văn hóa, phát triển công nghiệp giải trí số và hỗ trợ hình thành doanh nghiệp công nghiệp văn hóa số.
Trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội sẽ phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đẩy mạnh thanh toán điện tử và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.
Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung làm chủ các công nghệ số nền tảng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, Internet vạn vật và an ninh mạng; từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ số và thiết kế chip bán dẫn.
Giai đoạn 2030 - 2035 sẽ tập trung làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các công nghệ số chiến lược như trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, công nghiệp dữ liệu, công nghệ bán dẫn và mạng thế hệ mới sẽ được đẩy mạnh phát triển.
Đồng thời, Hà Nội hướng tới hình thành các nền tảng số, hệ sinh thái số và thị trường dữ liệu, phát triển các tập đoàn công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Theo kế hoạch, việc đổi mới công nghệ trong các ngành kinh tế mũi nhọn không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mà còn tạo nền tảng để Thủ đô tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường công nghệ toàn cầu trong những năm tới.
Xung đột Trung Đông, giá xăng dầu biến động: Bộ Công thương có lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học, đưa ra thị trường như thế nào?Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước
GĐXH - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không còn là câu chuyện dài hạn mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết trước mắt.
Giá xăng dầu biến động, nhiều lĩnh vực vận tải chịu áp lực chi phíBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tác động của biến động giá nhiên liệu đến các lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng trong nước.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Doanh nghiệp logistics, xuất khẩu tối ưu chi phí vận tải, xoay trục thương mại trước xung đột Trung ĐôngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng và chuỗi vận tải quốc tế có nhiều biến động, cộng đồng doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu Việt Nam đang chủ động điều chỉnh chiến lược, tìm kiếm thị trường mới và tối ưu chuỗi vận chuyển.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng từ xăng dầu đến dòng điện: Người dân Hà Nội nhộn nhịp tìm mua xe máy điệnBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, nhiều người dân tại Hà Nội đang chủ động tìm kiếm các giải pháp di chuyển tiết kiệm và bền vững hơn. Ghi nhận tại các cửa hàng xe máy điện cho thấy lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua xe tăng mạnh, đặc biệt vào những ngày gần đây.
Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện khi lưu thông trên cao tốc Bắc – NamBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.
Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp tại Trung ĐôngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh, sản xuất và phân phối xăng dầu yêu cầu chủ động nguồn cung, thực hiện nghiêm kế hoạch nhập khẩu, dự trữ và bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.
8 cách tiết kiệm xăng dầu người dân và doanh nghiệp áp dụng ngay để chung tay cùng Nhà nước tiết kiệm năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Với quan điểm mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công thương chỉ ra 8 cách để người dân và doanh nghiệp chung tay cùng Nhà nước trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Hà Nội cấp bách bảo vệ người tiêu dùng trước biến động giá xăng dầuBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Tối ngày 9/3, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu đến mục tiêu tăng trưởng GRDP và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nhiều quốc gia trong khu vực tăng mạnh giá xăng dầu, Bộ Công Thương kêu gọi người tiêu dùng chung tay đảm bảo an ninh năng lượngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trước diễn biến căng thẳng của xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương kêu gọi người dân và doanh nghiệp chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, không tích trữ xăng dầu và đồng hành cùng Nhà nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Cây xăng găm hàng, bán hàng nhỏ giọt có thể bị phạt nặng?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã đề xuất tăng nặng mức xử phạt với hành vi liên quan đến kinh doanh xăng dầu.
Đón lõng xe tải đang lưu thông, 'tóm gọn' hơn 600kg nầm lợn đang bốc mùi ôi thiuBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển nầm lợn không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y với số lượng lớn trên địa bàn.