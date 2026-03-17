Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035

Hà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm GĐXH - Sáng ngày 16/3, trục đường Tô Hiệu hướng ra Quang Trung (Hà Đông) đã trở thành "cung đường hãi hùng" đối với người tham gia giao thông. Tình trạng bùn đất rơi vãi tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn ngay trong giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa Hà Nội phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.

Trong đó, đổi mới công nghệ gắn với phát triển kinh tế số được coi là nền tảng thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ tới toàn bộ nền kinh tế.

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho các ngành mũi nhọn

Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đồng bộ, phù hợp với xu thế thế giới, làm cơ sở hoạch định chính sách, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp khoa học – công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô, qua đó gia tăng đóng góp vào GRDP của Thành phố.

Theo Kế hoạch, từ nay đến 2035, Thành phố sẽ xác định danh mục các công nghệ cốt lõi có khả năng tạo đột phá cho từng ngành, đồng thời dự báo nhu cầu thị trường công nghệ, thị trường công nghiệp văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: Bảo Loan

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đánh giá khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và du lịch; từ đó xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ theo hai giai đoạn: 2026 - 2030 và 2030 - 2035, kèm theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, dự án ưu tiên và cơ chế chính sách hỗ trợ.

Ba lĩnh vực trọng tâm Hà Nội ưu tiên

Theo kế hoạch, ba lĩnh vực kinh tế mũi nhọn được tập trung đổi mới công nghệ gồm: công nghiệp văn hóa, du lịch (đặc biệt là du lịch văn hóa) và công nghiệp công nghệ số.

Trong đó, Hà Nội định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng có sức cạnh tranh cao, góp phần xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa lớn của cả nước.

Lĩnh vực du lịch được định hướng phát triển thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đóng vai trò trung tâm kết nối các tuyến du lịch trong nước và quốc tế.

Đối với công nghiệp công nghệ số, thành phố xác định đây sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, với nhiều công nghệ cốt lõi như Artificial Intelligence, công nghiệp bán dẫn và tài sản số, tạo nền tảng cho đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Những công nghệ chiến lược Hà Nội ưu tiên phát triển

Hà Nội xác định một loạt công nghệ cốt lõi có khả năng tạo đột phá, gồm trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ blockchain, mạng di động thế hệ mới 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, an ninh mạng, cùng các công nghệ hàng không – vũ trụ như vệ tinh viễn thám hay thiết bị bay không người lái.

Song song với đó, thành phố sẽ tổ chức khảo sát và dự báo nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế đối với sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa; phân tích xu hướng tiêu dùng văn hóa gắn với kinh tế sáng tạo, công nghiệp giải trí và kinh tế số.

Đối với du lịch, các nghiên cứu sẽ tập trung đánh giá xu hướng du lịch gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Hai giai đoạn Hà Nội triển khai

Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ cốt lõi. Thành phố sẽ thúc đẩy số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về công nghiệp văn hóa, phát triển công nghiệp giải trí số và hỗ trợ hình thành doanh nghiệp công nghiệp văn hóa số.

Trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội sẽ phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đẩy mạnh thanh toán điện tử và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung làm chủ các công nghệ số nền tảng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, Internet vạn vật và an ninh mạng; từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ số và thiết kế chip bán dẫn.

Giai đoạn 2030 - 2035 sẽ tập trung làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các công nghệ số chiến lược như trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, công nghiệp dữ liệu, công nghệ bán dẫn và mạng thế hệ mới sẽ được đẩy mạnh phát triển.

Đồng thời, Hà Nội hướng tới hình thành các nền tảng số, hệ sinh thái số và thị trường dữ liệu, phát triển các tập đoàn công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Theo kế hoạch, việc đổi mới công nghệ trong các ngành kinh tế mũi nhọn không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mà còn tạo nền tảng để Thủ đô tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường công nghệ toàn cầu trong những năm tới.