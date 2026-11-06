Cách thiết kế giếng trời đẹp mê ly cho nhà phố

Xác định vị trí giếng trời để tối ưu khả năng thông gió, chiếu sáng

Theo VTC News, giếng trời có thể đặt ở nhiều vị trí như phòng khách, bếp, cầu thang... Mỗi ngôi nhà có diện tích và ưu nhược điểm riêng, do đó cần xem xét kỹ lưỡng để có thể bố trí giếng trời ở một khu vực hợp lý.

Với nhà có lợi thế chiều dài, có thể đặt giếng trời ở giữa hoặc cuối nhà. Nếu nhà nhỏ hơn, có thể chọn vị trí cầu thang để tiết kiệm diện tích và tối ưu ánh sáng.

Thiết kế hệ thống thoát nước sàn thực sự cần thiết, nhất là những giếng trời không có mái che. Khi đó, cần phải tính toán kỹ nhằm tránh tình trạng ngập nước trong nhà.

Nếu thiết kế tiểu cảnh hoặc trồng cây dưới giếng trời, cần có phương án xử lý nước để cây không bị chết vì úng.

Ngoài phần tiểu cảnh ở đáy giếng, có thể tô điểm cho phần thân giếng bằng cách ốp đá, gỗ, treo giỏ cây, tạo không gian bắt mắt.

Việc tích hợp giếng trời vào thiết kế nhà ống trở thành giải pháp kiến trúc thông minh, hiệu quả mang lại nguồn sáng tự nhiên dồi dào, cải thiện lưu thông không khí.

Chức năng chính của giếng trời cho nhà ống là cung cấp ánh sáng, mang đến sự thông thoáng. Do vậy, không nên thiết kế rườm rà, nhiều chi tiết vì có thể ảnh hưởng đến chức năng lưu thông.

Cách thông gió cho giếng trời

Thông gió tự nhiên: Là cách thông gió cho giếng trời sử dụng phổ biến trong các công trình dân dụng lẫn công nghiệp vì độ đơn giản nhưng hiệu quả của nó. Đây là cách thông gió sử dụng nguyên lý đối lưu cũng như áp suất không khí tự nhiên để đẩy luồng không khí nóng lên trên và thoát ra ngoài, đồng thời hút khí mát mẻ vào tòa nhà thông qua các cửa và lỗ thông gió.

Hệ thống thông gió cơ khí: Cách thông gió này sử dụng quạt để hút không khí nóng trong tòa nhà ra, đồng thời đưa không khí mới vào bên trong. Các nhà máy, kho đông lạnh hay tòa nhà lớn thường hay sử dụng phương pháp thông gió cơ khí này.

Những điều chủ nhà cần lưu ý khi thiết kế giếng trời

VOV cho biết, với giếng trời có mái, cần lưu ý hướng gió chính của khu vực để có giải pháp mái hợp lý, phòng khi mưa, có gió to sẽ tạt mưa qua các khe, ô thoáng của mái xuống nhà.

Nếu dưới giếng trời không phải là khu vực cố định như hồ cá, vườn cảnh, mà là nơi qua lại, hoặc không gian sinh hoạt; thì không treo những chậu cây, treo đèn, vật trang trí to - nặng phía trên có thể gây nguy hiểm.

Đèn chiếu sáng trang trí, cây cảnh treo (nếu có) trên các bức tường của giếng trời phải trong tầm tay với hoặc có giải pháp an toàn để kiểm soát, tránh bị khó khăn khi cần bảo dưỡng, sửa chữa đèn - điện, chăm sóc cây cảnh.

Nếu dưới giếng trời không phải là khu vực cố định như hồ cá, vườn cảnh, mà là nơi qua lại, hoặc không gian sinh hoạt; thì không treo những chậu cây, treo đèn, vật trang trí to - nặng phía trên có thể gây nguy hiểm.

Các hệ thống cửa sổ, hành lang, cầu thang tiếp giáp với giếng trời phải có lan can, hoa sắt đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn (chiều cao, khoảng cách khe hở).

Ở một số vùng, nắng mùa hè rất gắt, nhất là vào buổi trưa nắng chiếu thẳng xuống giếng trời, có thể gây thừa sáng, chói lóa, ảnh hưởng - hư hại tới sàn gỗ, đồ đạc; thì có thể lắp thêm một hệ thống rèm trần dưới mái giếng trời để chắn nắng và điều tiết ánh sáng.

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