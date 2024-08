Những món cần kiêng ăn từ nay tới Rằm tháng 7 âm lịch

Theo Chuyên gia phong thủy, Master Phùng Phương: Ngoài ăn uống, tháng 7 âm khí vượng hơn dương khí, gia chủ tự bảo vệ mình bằng cách:

- Đốt nụ trầm (An Nhiên Trầm, Ngũ hương trầm… chế biến thủ công, không dùng hóa chất), xông nhà hàng ngày để cân bằng trường khí, chiêu đón may mắn, tài lộc và bình an.

- Dọn dẹp nhà cửa tăng sinh khí - theo phong thủy nhà sạch, tâm an, phúc khí tự đến. Chú ý dọn các góc khuất trong nhà.

- Nếu đi đám ma, ra nghĩa trang,.. trước khi bước về nhà nên đốt Phong long phù, đốt vía để vứt bỏ năng lượng xấu, uế khí bên ngoài.

- Năng làm việc thiện, chú trọng đến các công việc cộng đồng, việc thiện nguyện - nhằm tạo năng lượng tích cực, giúp bản thân và gia đình giảm ảnh hưởng xấu của âm khí thịnh.

- Mang đồ vật có màu sắc tươi sáng, ưu tiên đồ năng lượng dương, màu sắc tươi sáng - góp phần hài hoà, cân bằng âm dương. Trong nhà ưu tiên bày vật phẩm gam màu sáng, ấm (vàng, cam, kem, hồng,..). Quần áo chọn trang phục, trang sức màu sắc tươi sáng.



- Ăn nói nền nã, nhã nhặn – vừa đẹp ứng xử văn hóa, vừa tu tâm dưỡng tính chính mình.