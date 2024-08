Những món ăn cần dùng trong tháng cô hồn để may mắn, bình an, tránh thị phi xui rủi

Món nên ăn trong tháng cô hồn ‏

Tháng cô hồn có nhiều nghi lễ tâm linh, cầu mong may mắn và xua đuổi xui xẻo. Bên cạnh những nghi lễ truyền thống, việc lựa chọn những món ăn phù hợp dùng ngay từ đầu tháng cô hồn nên để được may mắn, bình an, tránh thị phi xui rủi... rất được nhiều người quan tâm.

Từ xưa, trong dân gian đã lưu truyền những món ăn nên ăn từ đầu tháng cô hồn, mong mang lại may mắn, bình an phải là các món có màu đỏ như xôi gấc, dưa hấu, đu đủ… Bởi theo quan niệm xưa, màu đỏ mang lại nhiều may mắn, tài lộc và tháng cô hồn ăn những món màu đỏ sẽ may mắn cả tháng.

Sau đây là những món nên ăn trong tháng cô hồn trong dân gian.

Mâm cỗ tháng cô hồn không thể thiếu gà luộc. Ảnh internet.

1. Tháng cô hồn nên ăn các món chế biến từ gà ‏

Gà được dùng nhiều trong các dịp cúng lễ, gắn với nhiều hệ thống tín ngưỡng. Con gà gắn liền với những đức tính tốt, tượng trưng cho phú quý, đại cát, sự giàu có. Theo quan niệm dân gian, ăn thịt gà giúp xua đuổi điều xui rủi, mang đến may mắn, phước lành, an khang.

Theo các nhà dinh dưỡng, thịt gà cũng cung cấp protein tốt cho sức khỏe.

‏Vì thế, mâm cơm cúng không thể thiếu đĩa gà luộc và các món ăn chế biến từ gà như gà luộc, gà hấp lá chanh, gà kho gừng…

2. ‏Thịt hươu may mắn - món nên ăn trong tháng cô hồn‏

‏Trong văn hóa phương Đông, hươu là con vật tượng trưng cho điềm lành, sự may mắn, lòng trung thành và tinh thần dũng cảm. Theo phong thủy, âm Hán "hươu" đồng âm với từ "lộc", có nghĩa là tài lộc, cát tường và thịnh vượng. Do đó, hươu mang nhiều ý nghĩa tốt lành, tích cực, tượng trưng cho sự phát triển, với hàm ý chúc phúc. ‏

Vì vậy, dân gian cho rằng ăn thịt hươu sẽ mang lại may mắn trong công việc. Thịt hươu giờ được nuôi rộng rãi, nhu cầu ăn thịt hươu không khó như xưa.

Xôi gấc là một trong những món ăn may mắn trong tháng cô hồn. Ảnh internet.

3. Xôi gấc cúng lễ trong tháng cô hồn‏

Xôi gấc có màu đỏ - màu của vui vẻ, hạnh phúc, may mắn, tốt lành nên hay được dùng trong các ngày lễ đầu năm, đầu tháng, cúng lễ, được các gia chủ ăn chay, hay ăn mặn ưa chuộng.

Màu đỏ của xôi gấc tự nhiên có ý nghĩa mang đến sự dung hòa, thuận lợi. Vì vậy, xôi gấc luôn có mặt trong các mâm cúng.

4. Trái cây màu đỏ, hồng dùng nhiều trong tháng cô hồn‏

Trái cây trong các nghi lễ được chọn cúng dường, tượng trưng cho sự tròn đầy, viên mãn, cầu mong mọi sự tốt lành. Khi hạ lễ trái cây được thụ lộc, giúp thanh nhiệt, bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể.

Theo dân gian, các loại trái cây có màu hồng và đỏ cũng là những món ăn thích hợp cho thực đơn cúng lễ để rước về may mắn, tài lộc. Cho nên, người dân thường ưu tiên lựa chọn những loại quả có màu đỏ như dưa hấu, thanh long, hồng, táo đỏ, lựu, mận đỏ… để cúng lễ.

Cháo trắng được dùng nhiều trong tháng cô hồn. Ảnh internet.

5. Các món ăn khác cho tháng cô hồn‏

Cháo trắng

Khá phổ biến trong tháng cô hồn, hay dùng trong các lễ cúng cô hồn. Theo dân gian, cháo trắng nấu từ gạo tẻ tượng trưng cho sự thanh tịnh, dễ nấu dễ ăn, dễ kết hợp với các thực phẩm khác như trứng muối, thịt kho, dưa chua… Món ăn đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa.



Tuy nhiên, tùy quan niệm các địa phương và có nơi không ăn cháo trắng trong tháng cô hồn.

Canh khổ qua

Khổ qua (mướp đắng) món ăn vị đắng nhưng theo dân gian là món xua đuổi những điều xui xẻo, mang lại may mắn. Món này có thể xào, nấu bổ dưỡng, lại giải nhiệt, rất tốt cho sức khỏe và tinh thần.

Món ngọt

Các loại chè, bánh ngọt là lựa chọn phổ biến trong tháng cô hồn. Có nhiều món chè ngon như chè đậu xanh, chè hạt sen, chè trôi nước… được ăn trong tháng cô hồn có ý nghĩa cầu mong sự ngọt ngào, hạnh phúc và bình an.

Các loại bánh ngọt cũng được nhiều người ưa chuộng vì hương vị hấp dẫn và ý nghĩa tốt đẹp.

Trứng vịt lộn

Trứng vịt lộn nhiều dinh dưỡng, giúp bồi bổ cơ thể và tăng cường sức khỏe. Món ăn này được cho là giúp xua đi tà khí, xui xẻo.

Tháng cô hồn nhiều người ăn chay. Ảnh internet.

Các món chay

Tháng 7 cô hồn là thời gian nhiều người chọn ăn chay với quan niệm tích đức, tránh tạo nghiệp xấu, sát sinh. Các món ăn chay giúp thanh lọc cơ thể, thanh tịnh tâm hồn, là cách thể hiện lòng từ bi và cầu mong may mắn, sức khỏe.

Vì vậy, nhiều người dân ăn chay vào mùng Một và ngày Rằm - là những ngày "trai" trong tháng. Ngày "trai" có nghĩa hẹp là chay, nghĩa rộng là thanh tịnh. Ăn chay vào những ngày quan trọng giúp thân thể nhẹ nhàng, trợ duyên tích cực cho việc tịnh hóa thân tâm trong tháng cô hồn. ‏

Ngoài các món ăn cần dùng trong tháng cô hồn, thì nhiều người quan tâm tới các vật phẩm phong thuỷ chiêu đón tài lộc. Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương Vật phẩm phong thuỷ giúp kích hoạt vận trình, chiêu đón tài lộc và may mắn với người làm ăn kinh doanh là Bát Tụ Bảo Ngọc Hoàng Long. Bát Tụ Bảo Ngọc Hoàng Long làm từ đá ngọc hoàng long nguyên khối 100% từ tự nhiên. Trong bát chứa 1 - 1.5kg các loại đá thạch anh vụn ngũ sắc (như quả cầu đá thạch anh tự nhiên) – được cho là vật phẩm phong thủy cao cấp giúp chiêu tài, tụ tài, mang lại may mắn, tiền tài vượng phát… Còn có ý nghĩa mầm tài lộc sinh sôi nảy nở, vươn cao, thu khí tụ lộc giúp cho gia chủ mọi sự như ý, tốt đẹp, mở rộng tương lai, hanh thông thuận lợi trong kinh doanh. Phong long phù còn là vật phẩm phong thủy giúp tẩy uế chiêu tài, khai vận, hóa giải, cải vận hiệu quả. Tháng cô hồn, mang Phong long phù theo mình gia chủ sẽ được bình an, may mắn, tài lộc như ý, phát huy tối đa công dụng hóa giải giúp gia chủ tránh bớt xui xẻo. - Phong long phù nên đốt khi đi từ những nơi có nhiều âm khí, uế khí như bệnh viện, nghĩa trang, đám ma… về. - Chuẩn bị đi gặp đối tác cũng nên đốt Phong long phù nhằm xua đi xui rủi, chiêu đón cát khí và may mắn. - Nơi đốt Phong long phù là bên ban thờ Thần Tài.

Tháng 7 âm đang tới, thực hư những kiêng kỵ lâu nay về chụp ảnh trong tháng cô hồn GĐXH – Tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) mưa nắng thất thường, nhiều khi ảm đạm nên nhiều người kiêng kị chụp ảnh 3 người, kể cả trẻ nhỏ, bà bầu cũng kiêng vì sợ phạm kị, thực hư thế nào?

Không cần kiêng cả tháng ‘cô hồn’, muốn mua bán nhà cửa, đất đai, mua xe chỉ cần tránh ngày này? GĐXH – Trong tháng ‘cô hồn’, mọi người thường có quan niệm không mua bán nhà cửa, đất đai, mua xe… vì không may mắn. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng chỉ cần tránh ngày này là được, đừng bỏ qua nếu có cơ hội mua trong tháng.

*Bài viết chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.