Những nam nghệ sĩ giàu nhất màn ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)

Ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) đang dần phục hồi sau loạt thất bại từ đại dịch Covid-19. Theo Statista, ngành công nghiệp điện ảnh, video và âm nhạc đã đóng góp con số khổng lồ 2,84 tỷ HKD vào GDP của Hồng Kông vào năm 2021, cho thấy sự phục hồi vượt bậc sau đợt sụt giảm 29% vào năm 2020. Người dân Hồng Kông không thể tránh xa sức mạnh của màn ảnh rộng và tôn vinh các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Sự ngưỡng mộ dành cho các ngôi sao xứ sở Cảng thơm đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ.

Sau đây là 10 nam diễn viên có tài sản khổng lồ tại Hồng Kông.

Thành Long: 400 triệu USD

Không chỉ là biểu tượng võ thuật của Hồng Kông, Thành Long còn là một trong những diễn viên giàu nhất thế giới. Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Thành Long hiện khoảng 400 triệu USD tính đến năm 2024, tăng so với con số 350 triệu USD do Forbes đưa tin gần một thập kỷ trước. Hơn sáu thập kỷ trong sự nghiệp của mình, Thành Long không có dấu hiệu chậm lại và vẫn đóng vai chính trong các bộ phim hành động như The Sleuth of the Ming Dynasty và Wish Dragon .

Ngoài phim ảnh, Thành Long còn kiếm được số tiền khổng lồ từ vô số hợp đồng, giao dịch, danh tiếng của nhà sản xuất cũng như chuỗi rạp chiếu phim của riêng mình.

Điều tuyệt vời là nam diễn viên dự định quyên góp phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện. Trong cuộc trò chuyện trước đó với The Hollywood Reporter, Thành Long đã nói mục tiêu là không có tiền trong tài khoản ngân hàng vào ngày ông chết. “Đối với tôi kiếm tiền không khó. Nếu nó dễ dàng thì tại sao tôi lại không cho đi?”, nam diễn viên bày tỏ.

Châu Nhuận Phát: 200 triệu USD

Với giá trị tài sản khoảng 200 triệu USD, Châu Nhuận Phát trở thành người giàu thứ 2 Hồng Kông. Sở hữu hơn 100 thành tích diễn xuất trên khắp châu Á và Hollywood, Châu Nhuận Phát đã tạo ra một di sản không giống ai. Một số bộ phim hay nhất của anh bao gồm A Better Tomorrow, Ngọa hổ tàng long cũng như Cướp biển vùng Caribbean: Nơi tận cùng thế giới .

Mặc dù bạn biết đến Châu Nhuận Phát như một ngôi sao lớn, nhưng hành trình trở thành ngôi sao của anh không hề thuận buồm xuôi gió. Nam diễn viên sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà không có điện và phải làm những công việc tầm thường như nhân viên phục vụ chuông, nhân viên bưu điện, nhân viên bán máy ảnh và tài xế taxi..để kiếm sống. Ngôi sao này thậm chí còn chọn nghỉ học để phụ giúp bố mẹ. Tuy nhiên, tất cả dường như đã được đền đáp khi nhìn vào thành công rực rỡ của Châu Nhuận Phát ngày hôm nay.

Lưu Đức Hoa: 70 triệu USD

Thiên Vương của Hồng Kông đứng ở vị trí tiếp theo. Lưu Đức Hoa được cho là có tài sản ròng trị giá 70 triệu USD. Thống trị phòng vé trong hơn bốn thập kỷ, Lưu Đức Hoa đã tham gia hơn 160 bộ phim, ngoài hoạt động ca hát, sáng tác và sản xuất. Ngôi sao này được cho là có tới 50 tài sản ở Hồng Kông, Singapore, Canada cũng như Hoa Kỳ. Hơn nữa, Lưu Đức Hoa thậm chí còn mua cả máy bay riêng để đảm bảo chuyến đi an toàn cho vợ Carol Chu và con gái.

Trần Tiểu Xuân: 62 triệu USD

Ngôi sao đột phá Young and Dangerous đã trở thành cái tên quen thuộc ở Hồng Kông kể từ những năm 1990. Theo South China Morning Post (thông qua Net Worth Inspector), giá trị tài sản ròng của nam diễn viên trị giá 62 triệu USD. Sự nổi tiếng và giá trị tài sản ròng của Trần Tiểu Xuân càng được nâng cao khi tham gia các chương trình thực tế như Call Me By Fire cũng như Where Are We Going, Dad?.

Trần Tiểu Xuân xuất thân rất nghèo và gia đình anh thậm chí còn không đủ ăn. Bất chấp mọi rào cản, anh vẫn nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những người nổi tiếng giàu nhất Hồng Kông.

Trương Học Hữu: 50 triệu USD

Từ vị trí nhân viên đặt chỗ cho Cathay Pacific đến trở thành một trong “Tứ đại thiên vương” của Hồng Kông, Trương Học Hữu đã phải chứng kiến rất nhiều sự thăng trầm.

Là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên, Trương Học Hữu nổi tiếng với giọng nam trung và các bài hát bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và tiếng Anh. God of Songs cũng giữ kỷ lục Guinness thế giới về lượng khán giả cho buổi biểu diễn trực tiếp trong 12 tháng với 2.048.553 khán giả. A Classic Tour của anh, kéo dài từ năm 2016 đến năm 2019 được coi là một trong những chuyến lưu diễn có lượng người tham dự nhiều nhất mọi thời đại.

Lê Minh: 50 triệu USD

Lê Minh cũng có một hành trình trở thành ngôi sao đầy trắc trở. Ban đầu, anh làm nhân viên bán hàng cho một công ty điện thoại di động. Vận may đã mỉm cười khi anh xuất hiện trong một cuộc thi ca hát. Nó đã mang lại cho anh những hợp đồng thu âm và cuối cùng anh đã phát hành bản hit đầu tay của mình, Leon.

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của anh ngang bằng với Trường Học Hữu. Ngoài việc phát hành những album phá kỷ lục, Lê Minh còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng cũng như hơn 35 bộ phim. Một trong những bộ phim đột phá nhất của anh là Near a Love Story , đóng chung với Trương Mạn Ngọc.

Chân Tử Đan: 40 triệu USD

Biểu tượng võ thuật Hồng Kông và là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất châu Á, Chân Tử Đan có cuộc sống xa hoa với tài sản ròng trị giá 40 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Nam diễn viên võ thuật kỳ cựu nổi tiếng nhất với vai diễn trong loạt phim Diệp Vấn . Thậm chí, Chân Tử Đan còn đóng vai chính trong một nhân vật đầy hành động trong bộ phim nhượng quyền ăn khách John Wick 4 của Keanu Reeves.

Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh mạo hiểm đã làm tăng thêm giá trị tài sản của anh. Anh có nhãn hiệu thời trang riêng mang tên DY Edition và sở hữu hai nhà sản xuất. Nam diễn viên được cho là sở hữu ít nhất 6 bất động sản ở Hồng Kông, được mua với giá khoảng 1,5 triệu USD mỗi bất động sản. Tuy nhiên, món đồ ưa thích nhất của anh là căn biệt thự trị giá 17 triệu USD, mua cho vợ trên đường Mountain Davis.

Châu Tinh Trì: 30 triệu USD

Vua hài Châu Tinh Trì là người tiếp theo trong danh sách những người nổi tiếng giàu nhất Hồng Kông với tài sản trị giá 30 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Vai diễn chính đầu tiên của anh là trong bộ phim đình đám Thánh bài năm 1990.

Kể từ đó, danh tiếng của anh đã tăng theo cấp số nhân. Ngoài công việc diễn xuất, Châu Tinh Trì còn kiếm được rất nhiều tiền nhờ vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch. Anh còn là bộ não đáng tự hào đằng sau một số bộ phim đình đám nhất của Hồng Kông như Bóng đá Thiếu Lâm cũng như Kung Fu Hustle .

Lương Triều Vỹ: 20 triệu USD

Tâm trạng khi yêu, Hạnh phúc bên nhau, Shang-Chi và Truyền thuyết về mười chiếc nhẫn của MCU – danh sách những bộ phim phá hủy bảng xếp hạng của Lương Triều Vỹ là vô tận. Theo Celebrity Net Worth, ngôi sao Hồng Kông đầu tiên đóng phim Marvel, Lương Triều Vỹ có tài sản ròng trị giá 20 triệu USD . Nhờ sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 40 năm, nam diễn viên và vợ cũng là diễn viên kiêm doanh nhân Lưu Gia Linh sở hữu một số bất động sản ở Hồng Kông cũng như Thượng Hải và có một đội xe sang trọng.

Quách Phú Thành: 20 triệu USD

Đứng cuối trong danh sách 10 diễn viên giàu nhất Hồng Kông là Quách Phú Thành. Giá trị tài sản của anh là 20 triệu USD. Thiên Vương của Hồng Kông đã có một sự nghiệp thăng hoa ở cả Mando-pop và Cantopop và đã phát hành hơn 30 album phòng thu. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Quách Phú Thành còn tham gia diễn xuất trong một loạt bộ phim đình đám như Savior of the Soul, Future Cops, China Strike Force , cũng như Project Gutenberg.