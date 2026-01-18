Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bật
GĐXH - Xông nhà không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang lại lợi ích sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên liệu xông nhà hiệu quả cho mọi gia đình.
Xông nhà bằng trầm hương
Trong phong thủy, trầm hương được xem là "vật dẫn khí linh", có khả năng thanh tịnh không gian, trấn trạch, tiêu tai giải hạn và chiêu vượng khí cho gia chủ.
Khi đốt, trầm tỏa ra mùi thơm thanh khiết, dễ chịu, giúp an thần, hỗ trợ thiền định, và kết nối năng lượng giữa con người với không gian sống.
Phương pháp xông trầm đặc biệt phù hợp với những gia đình đang gặp tình trạng bất an, căng thẳng, khó ngủ, hoặc có cảm giác không gian sống bị nặng nề, âm khí quẩn quanh.
Trước khi bắt đầu xông nhà, hãy mở toàn bộ cửa sổ và bật sáng tất cả đèn trong nhà. Việc này giúp dòng khí lưu thông dễ dàng, tạo điều kiện cho năng lượng tích cực được kích hoạt.
Khi hương trầm bắt đầu cháy đều, bạn cầm trầm và di chuyển chậm rãi khắp mọi không gian trong nhà – từ cửa chính, phòng khách, phòng bếp cho đến các phòng ngủ, nhà vệ sinh. Hãy đảm bảo khói trầm lan tỏa đến từng ngóc ngách để tác dụng thanh tẩy đạt hiệu quả cao nhất.
Sau khi xông xong, nên giữ không gian yên tĩnh và thoáng khí trong khoảng 30 phút để vượng khí được ổn định, tránh xáo trộn làm gián đoạn dòng năng lượng mới.
Xông nhà bằng thuốc Bắc
Trong số các cách xông nhà thu hút tài lộc, xông bằng thuốc Bắc là phương pháp mang đậm bản sắc y học cổ truyền kết hợp cùng triết lý phong thủy phương Đông. Khi xông, gia chủ có thể sử dụng các dược liệu như quế chi, hồi, đinh hương, bạch chỉ, cam thảo...
Với công năng nổi bật là điều hòa trường khí và cân bằng âm dương, xông thuốc bắc không chỉ cải thiện chất lượng không khí mà còn hỗ trợ tinh thần thư giãn, mang lại giấc ngủ sâu và tâm trạng ổn định cho gia chủ.
Đây là phương pháp đặc biệt phù hợp với những gia đình mới chuyển về nhà cũ, không gian từng để trống lâu ngày, hoặc sau khi trải qua biến cố như bệnh tật kéo dài, cãi vã, hao tổn tiền bạc.
Thời điểm thích hợp để xông thuốc Bắc là vào buổi sáng sớm hoặc đầu giờ chiều của những ngày hoàng đạo. Gia chủ nên chọn ngày lành theo lịch âm để thực hiện xông nhà.
Cách thực hiện: Chuẩn bị gói thảo dược thuốc Bắc phối theo tỷ lệ hài hòa, một chiếc nồi đất hoặc lư xông và bếp đun không khói.
Đun nguyên liệu đến khi bốc hơi mạnh, mang đi xông khắp không gian nhà theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ cửa chính và đi lần lượt qua các phòng.
Mở cửa sổ và quạt nhẹ khi xông giúp luồng khí lưu thông, tăng hiệu quả thanh lọc.
Xông nhà bằng tinh dầu
Xông tinh dầu là phương pháp được ưa chuộng nhờ tính tiện lợi, nhanh gọn và an toàn. Tinh dầu từ các loại thực vật như sả chanh, quế, trầm hương, oải hương hay bạc hà được khuếch tán qua máy hoặc đèn đốt.
Tinh dầu nguyên chất có khả năng thanh lọc năng lượng tù đọng, xua tan mùi ẩm mốc và kích hoạt dương khí mạnh mẽ.
Đồng thời, hương thơm nhẹ nhàng còn giúp giải tỏa căng thẳng, tạo sự dễ chịu cho tinh thần, yếu tố rất cần thiết trong việc duy trì nguồn năng lượng tích cực lâu dài cho gia đạo.
Đây là lựa chọn lý tưởng cho người sống tại căn hộ chung cư hoặc không gian nhỏ, kín gió, có quỹ thời gian hạn chế.
Xông nhà bằng muối
Trong phong thủy, muối được xem là chất dẫn dương khí mạnh mẽ, có khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành dòng năng lượng an lành.
Không phải ngẫu nhiên mà muối thường xuất hiện trong các nghi lễ trấn trạch, trừ tà, tẩy uế và cầu may trong tín ngưỡng phương Đông từ xưa đến nay.
Khi ứng dụng vào cách xông nhà thu hút tài lộc, muối không chỉ giúp thanh lọc trường khí mà còn tạo lớp bảo vệ vô hình, hiệu quả với những ngôi nhà nằm ở vị trí phong thủy xấu hay nơi có năng lượng âm nặng nề. Không khí trong nhà sẽ được làm mới và thu hút may mắn dài lâu.
Phương pháp này phù hợp với các gia đình mới xây nhà, vừa cải tạo không gian hoặc đang gặp nhiều mâu thuẫn, cãi vã nội bộ. Thời điểm thích hợp nhất để xông là vào ngày mùng 1, ngày Rằm âm lịch hoặc sau các sự kiện trọng đại như tang lễ, sinh nở, hoặc cải táng.
Xông nhà bằng quế
Phong thủy cho biết, quế được xem là loại thảo mộc mang tính Hỏa mạnh mẽ, có khả năng kích hoạt tài khí và hóa giải khí lạnh. Mùi thơm ấm nồng từ quế không chỉ khử mùi hiệu quả mà còn đánh thức nguồn năng lượng tích cực tiềm ẩn trong không gian sống.
Cách xông nhà bằng quế là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cao trong việc xông nhà thu hút tài lộc, nhất là vào các dịp đặc biệt như lễ Tết, mùng 1, ngày khai trương hoặc khi khởi đầu công việc mới.
Quế có thể được sử dụng ở dạng bột, thanh khô hoặc trộn với các nguyên liệu như hồi, cam thảo, gừng để tăng công dụng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính phong thủy.
