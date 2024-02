Những trường hợp nào sẽ bị hủy hộ chiếu (passport) theo quy định mới nhất

Năm 2024, cập nhật thủ tục cấp hộ chiếu (passport) phổ thông từ lần 2 mới nhất GĐXH - Thủ tục cấp hộ chiếu (passport) lần 2 bao gồm những bước nào? Công dân cùng cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây.

Trường hợp nào sẽ bị hủy hộ chiếu (passport)?

Liên quan đến trường hợp sẽ bị hủy hộ chiếu, tại khoản 8, Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 28, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (có hiệu lực từ 15/8/2023), quy định như sau:



Việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an cấp huyện, cấp xã hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc trên môi trường điện tử tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng;

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và người gửi đơn. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu".

Bên cạnh đó, khoản 9, Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cũng bổ sung Điều 28a vào sau Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam như sau:

"Điều 28a. Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đối với trường hợp công dân không nhận hộ chiếu

Sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận và không có thông báo bằng văn bản cho cơ quan chức năng về lý do chưa nhận thì cơ quan cấp hộ chiếu thực hiện việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu".

Đổi hộ chiếu có được giữ lại hộ chiếu cũ không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc đổi hộ chiếu dù là hộ chiếu phổ thông hay hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thì người dân cũng đều phải giao nộp lại hộ chiếu cũ cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và thu hồi. Nếu trong trường hợp công dân muốn nhận lại hộ chiếu cũ vì một lý do chính đáng nào đó thì tại mục "Nội dung đề nghị" của tờ khai xin cấp lại hộ chiếu trong hồ sơ xin cấp, ghi rõ nội dung đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho giữ lại cuốn hộ chiếu cũ và nêu rõ lý do muốn giữ lại.

Sau đó, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiến hành kiểm tra, phê duyệt nếu hợp lệ thì công dân sẽ nhận được cả hộ chiếu mới và cũ. Bên cạnh đó, nếu người làm hộ chiếu không ghi nội dung đề nghị của mình vào tờ khai thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ không giải quyết việc trả lại hộ chiếu cũ cho người dân.

Đổi hộ chiếu mới có đổi số hộ chiếu ban đầu?

Theo Luật quản lý xuất cảnh, nhập cảnh năm 2019 có nêu rõ, hộ chiếu sẽ bao gồm các thông tin cá nhân cơ bản của công dân để phục vụ cho việc xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh nhân thân của mình. Ngoài những thông tin đó thì hộ chiếu còn có số hộ chiếu. Đây là dãy số gồm có 07 chữ số và 01 chữ viết hoa, được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt trang 1 tới bìa sau của cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1 theo quy định của mẫu hộ chiếu mới.

Và dòng chữ này sẽ bị đổi mới nếu như công dân tiến hành thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu mới. Không giống như Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, trường hợp đổi mới hộ chiếu thì số hộ chiếu cũ cũng được thay đổi hoàn toàn. Không chỉ có vậy, hiện nay khi người dân đi làm lại hộ chiếu thì không chỉ số hộ chiếu được thay đổi khác so với số ban đầu mà mẫu hộ chiếu cũng được thay đổi theo mẫu mới:

- Hộ chiếu mới có thể là hộ chiếu gắn chip điện tử đặt ở bìa sau của hộ chiếu. Hộ chiếu trước hoàn toàn không có chip điện tử.

- Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An... kết hợp với họa tiết trống đồng góp phần khẳng định chủ quyền và quảng bá hình ảnh Việt Nam (trước đây trong hộ chiếu theo mẫu cũ không có).

- Hộ chiếu mới bảo mật cao hơn, được in bằng công nghệ hiện đại bảo đảm chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu ch.uẩn ICAO với toàn bộ phần nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu.

- Hộ chiếu mới cũng không còn đóng dấu và ký như trước mà tất cả các thông tin đều được thể hiện bằng chữ ký số.

