Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Ý nghĩa của việc cắm hoa ngày Tết?

Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Không chỉ mang tính chất đánh dấu cho một năm mới, Tết còn chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa, tâm linh.

Trong những ngày trước Tết, người ta dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để tiễn những điều không vui của năm cũ đi, trang trí, sắm sửa thật đầy đủ để đón những điều may mắn của năm mới tới. Trong đó, trưng hoa ngày Tết là một trong những cách làm cho căn nhà trở nên tươi mới và rực rỡ hơn.

Theo dân gian, loại hoa và cách cắm hoa ngày Tết là vô cùng quan trọng vì không chỉ thể hiện một năm mới tràn đầy sức sống, hạnh phúc và những điều tốt đẹp, loại hoa còn thể hiện cho sự mong cầu may mắn đến với gia chủ.

Cách cắm hoa ngày Tết với hoa cúc

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị hoa cúc, bình hoa cổ cao, kéo, một ít nước. Bạn nên chọn những bình hoa cổ cao, trơn hoặc có họa tiết đơn giản. Sau đó bạn đổ nước sạch đến khoảng ⅓ bình, cho thêm 1 - 2 viên aspirin vào, khuấy đều cho tan.

Tùy vào không gian mà chị em có thể để bình cúc ở bàn thờ, phòng khách hoặc phòng ăn.

Chuẩn bị 5 - 10 cành cúc, cắt chéo phần gốc cành khoảng 45 độ để hoa dễ hút nước hơn và lấy 1 bông cao nhất cắm ở giữa bình. Những bông còn lại cắt thấp hơn cành trung tâm khoảng 3 - 5cm rồi cắm xung quanh. Tùy vào không gian mà chị em có thể để bình cúc ở bàn thờ, phòng khách hoặc phòng ăn.

Cắm hoa ngày Tết đẹp mắt với nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân là một loài hoa trưng Tết tương đối phổ biến ở miền Bắc. Phong thủy cho rằng nụ tầm xuân là đại diện của sự may mắn, thịnh vượng.

Bạn cần chuẩn bị: 15 đến 20 cành hoa nụ tầm xuân. Bình hoa cổ cao, rửa sạch, để ráo. Hoa nhí hoặc lá trang trí. Mút xốp cắm hoa, kéo, dây ruy băng.

Cách thực hiện: Bạn hãy bắt đầu cắt miếng xốp vừa với lòng của bình hoa. Đem miếng xốp đi thấm nước để khi cắm hoa được tươi lâu hơn. Sau đó cắm lá trang trí sát miệng bình, cắm thêm vài nhành hoa nhí vào mép miếng xốp.

Bạn cắt cành nụ tầm xuân phù hợp với chiều cao của bình. Cắm 1 cành vào giữa miếng xốp, các cành còn lại cắm xung quanh. Sau khi cắm xong, dùng dây ruy băng buộc thành nơ trang trí dưới miệng bình, đồng thời che đi miếng xốp.

Bạn cũng có thể trang trí thêm câu đối nhỏ, quả cầu bình an hay đèn nháy trên cành tâm xuân để nhìn bắt mắt hơn.

Cách cắm hoa ngày Tết với hoa lay ơn

Hoa lay ơn có nhiều màu sắc và cũng trưng được khá lâu nên nhiều chị em lựa chọn hoa lay ơn để trang trí ngày Tết.

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 chiếc bình cổ cao, độ rộng tùy thuộc vào số lượng hoa, sau đó bạn đổ nước sạch đến khoảng ⅓ bình, cho thêm 1 - 2 viên aspirin vào, khuấy đều cho tan.

Bỏ bớt phần lá bên dưới để khi cắm trong nước lá không bị phân hủy gây mùi khó chịu. Cắt 1 góc 45 độ phần gốc cành để hoa dễ hút nước và được tươi lâu. Cắm lần lượt từng bông hoa vào lọ, căn chỉnh để các cành hoa cùng hướng về phía trước, xòe đều hai bên.

Cách cắm hoa ngày Tết - bình hoa đào

Trước đây hoa đào chỉ xuất hiện trong dịp Tết của người miền Bắc. Thời gian gần đây, hoa đào cũng đã được du nhập vào miền Nam và được nhiều người ưa chuộng.

Thông thường, hoa đào được cắm theo từng cành to, thậm chí là từng gốc, để trong lọ lục bình.

Cách cắm hoa ngày Tết với hoa đào khá khác biệt với các loại hoa khác do đặc thù của loài hoa. Thông thường, hoa đào được cắm theo từng cành to, thậm chí là từng gốc, để trong lọ lục bình.

Các gia đình có thể trang trí thêm những quả cầu may mắn, bao lì xì hay đèn nháy cho thêm phần sinh động.