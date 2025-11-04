Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp Tết

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với nhiều lực lượng bắt giữ Trần Văn Dũng (SN 2001, trú tại xã Quan Thành, Nghệ An) về hành vi "Buôn bán hàng cấm". Tang vật thu giữ là 107 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Trần Văn Dũng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo điều tra, đầu năm 2025, trong quá trình làm việc ở nước ngoài, Dũng quen biết một thanh niên chuyên buôn bán pháo lậu. Cuối tháng 10/2025, vì muốn kiếm lời dịp Tết, Dũng liên hệ mua hơn 1 tạ pháo, được đối tượng bên kia ngụy trang trong 4 thùng hàng, vận chuyển về Việt Nam bằng xe khách.

Sáng 27/10, khi xe khách chở số hàng này về đến địa phận xã Yên Thành, Dũng nhờ người đến nhận và vận chuyển bị lực lượng công an bắt quả tang. Được biết, Trần Văn Dũng từng có tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, dù chưa đến thời điểm cao điểm đấu tranh với tội phạm về pháo, đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch từ sớm, phát hiện và triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển pháo lậu số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Dũng để tiếp tục mở rộng điều tra.